Toyota Corolla to najpopularniejszy samochód osobowy i hybrydowy w Polsce. Liczby najlepiej oddają sytuację. Tylko w ciągu czterech miesięcy 2023 roku zarejestrowano w wydziałach komunikacji niemal 32 tys. aut tej japońskiej marki. Z tego aż 20 proc. (niemal 6,7 tys. aut!) stanowiła Corolla.

Corolla jednocześnie odpowiada też za rekordową ogólną sprzedaż japońskich hybryd nad Wisłą. W dużej mierze dzięki niej Toyota jako pierwsza znalazła w Polsce chętnych na ponad 200 tys. hybryd (od debiutu Piusa II w 2004 r.). Prosty rachunek mówi, że niemal co czwarta hybrydowa Toyotaw Polsce jest Corollą. Przy tym Japończycy są świadomi rosnących wymagań i zmieniających się trendów, stąd modernizacja tego hitu. Czym kusi Toyota Corolla 2023, czyli model po kuracji odmładzającej i wzmacniającej?

Toyota Corolla 2023 i dwie nowe hybrydy 5. generacji w Polsce

Corolla 2023 to najważniejsza tegoroczna premiera w polskiej gamie Toyoty. Jako sedan, hatchback i TS kombiwyróżnia się drapieżnym spojrzeniem przeprojektowanych reflektorów bi-LED. Każde z trzech nadwozi to indywidualny styl. Zmieniona kratka grilla czy nowe wzory felg to tylko część wprowadzonych poprawek. W tym roku najmodniejsze są trzy nowe kolory karoserii. Juniper Blue o lśniącym odcieniu jest zarezerwowany dla hatchbacka i kombi. W sedanie pojawił się zielony Midnight Teal (zdjęcie niżej). Lakier Metallic Grey można mieć z każdym nadwoziem.

Toyota Corolla 2023, jakie zmiany we wnętrzu?

Wnętrze Corolli stało się bardziej cyfrowe. Zamiast klasycznych zegarówdebiutuje 12,3-calowy cyfrowy kokpit o szerokich możliwościach konfiguracji. Nowością jest również 10,5-calowy ekran stacji multimedialnej z szybszym procesorem. Na tle poprzedniego rozwiązania to przepaść – na dotyk reaguje błyskawicznie, a grafika jest ostra i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Wcześniej stosowany 8-calowy monitor był wyposażony w pokrętło regulacji głośności. Nowszy to trzy przyciski, duże ikony funkcji oraz kilka widoków ekranu.

Corolla 2023 to nawigacja w chmurze i Toyota Smart Connect

System oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet (w zależności od wersji wyposażenia 4-letni bezpłatny dostęp do łączności internetowej i systemów Toyota Smart Connect lub Toyota Smart Connect Pro). Corollą da się sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Nowa Corolla to więcej mocy. Toyota postarała się różnice w hybrydach 1.8 i 2.0

Odmłodzona Corolla poza lepszymi multimediami i odświeżonym wnętrzem daje kierowcom absolutną nowość. To aż dwie nowe hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany.

Najpopularniejsza hybryda 1.8, która w 2022 roku stanowiła aż 84 proc. sprzedaży Corolli, zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM. Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s. Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2023 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s. To na papierze, a o odczuciach zza kierownicy za chwilę…

Hybrydowa Toyota Corolla 2023 ma nowy akumulator litowo-jonowy

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni.

Jak jeździ Toyota Corolla 2023 z nową hybrydą 1.8 i ile zużywa benzyny

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność.

Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków. Przy tym Corolla sedan przez ok. 50 proc. czasu jazdy odcinkiem pomiarowym korzystała z trybu elektrycznego (EV). Super! Jednak dopiero próby porównawcze na torze pokazały kolosalne różnice między trzema różnymi generacjami hybrydowego napędu 1.8.

Toyota Corolla 2023 kontra Auris 1.8 Hybrid i Corolla z hybrydą 4. generacji (wyniki prób w tabeli)

Podczas symulowanych prób w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens – sprawdziliśmy procentowy udział czasu jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym. Każdy z trzech samochodów pokonał identyczny odcinek. Na pierwszy ogień trafiła najnowsza Corolla 2023 wyposażona w 5. generację hybrydy 1.8/140 KM. Tu współczynnik używania trybu elektrycznego wyniósł aż 73 proc. wobec 66 proc. za kierownicą Corolli z hybrydą 4. generacji (1.8/122 KM). Co ciekawe, wynik nowego napędu okazał się najbardziej zbliżony do deklaracji producenta (75 proc.).

Trzeci i najstarszy w tym zestawieniu Auris II 1.8/136 KM z hybrydą 3. generacji uzyskał wynik na poziomie 47 proc. Jednak najsłabszy współczynnik jazdy w trybie EV nie czyni go przegranym. Auris ze 136-konną hybrydą uzyskał lepszy czas przyspieszenia od 0 do 80 km/h niż Corolla z nowszym ale słabszym układem 4. generacji. Do tego okazał się też równie elastyczny w przedziale 40-80 km/h.

Model i generacja napędu hybrydowego Hybryda 3. generacji (Toyota Auris II 1.8 Hybrid 2012-2018) Hybryda 4. generacji (Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2018-2022) Hybryda 5. generacji (Toyota Corolla 2023 1.8 Hybrid) Napięcie silnika elektrycznego 650 V 600 V 600 V Moc silnika elektrycznego 60 kW/82 KM 53 kW/72 KM 70 kW/95 KM Napięcie baterii 202 V 207 V 207 V Typ baterii niklowo-metalowo-wodorkowa niklowo-metalowo-wodorkowa w 1.8 i litowo-jonowa w 2.0 litowo-jonowa Procentowy czas jazdy w trybie EV (dane producenta/pomiar Dziennik.pl) 64 proc./47 proc. 72 proc./66 proc. 75 proc./73 proc. Prędkość maksymalna w trybie EV 70 km/h 120-130 km/h 120-130 km/h Moc systemowa hybrydy 136 KM 122 KM 140 KM Przyspieszenie 0-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 7,8 s 7,9 s 7,2 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 40-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 5,0 s 5,0 s 4,5 s

Corolla 2023 z nową hybrydą ponad 80 proc. na silniku elektrycznym

A jak wypada wydajność? Tu do prób na ulicach Poznania także stanęła Corolla 2023 z nowym napędem hybrydowym 1.8/140 KM, wcześniejsza Corolla Hybrid 1.8 (4. generacja technologii hybrydowej) oraz Auris Hybrid 1.8 korzystający z napędu 3. generacji. Samochody wyposażone w urządzenia do pomiarów telemetrycznych pięciokrotnie pokonały prawie 12-kilometrową trasę. Przejazdy po suchej nawierzchni w temperaturze kilku stopni powyżej zera zajmowały im średnio około 33 min.

Corolla wyposażona w najnowszą 5. generację napędu hybrydowego uzyskała najlepsze wyniki. Podczas pięciu kolejnych przejazdów pomiary czasu jazdy w trybie EV wahały się w zakresie 77-83 proc., a średni wynik nowego auta to 80 proc. Poprzedni model uzyskał wyniki w zakresie 71-74 proc. czasu jazdy, ze średnią na poziomie 72 proc. Auris Hybrid 1.8 korzystał z samego silnika elektrycznego średnio przez 68 proc. czasu jazdy, a w kolejnych przejazdach system telemetryczny wskazywał od 67 proc. do 71 proc.

Toyota Corolla 2023 1.8 Hybrid i przekładnia e-CVT, mniej spala, lepiej jeździ (opinia)

Hybrydę 5. generacji z silnikiem 1.8 doszlifowano również pod względem akustycznym – benzynowiec pracował zauważalnie ciszej, ton podnosił jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Redukcja obrotów jednostki spalinowej podczas przyspieszania i częstsze użycie energii elektrycznej z baterii trakcyjnej przełożyło się na lepsze odczucia z jazdy i redukcję hałasu o 2,5 dB. Bezstopniowa przekładnia e-CVT ogłady nabrała już wcześniej, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Nowe oprogramowanie układu hybrydowego plus lepsze wygłuszenie komory silnika także zrobiło swoje. Corolla w nowym wcieleniu pod względem wrażeń zza kierownicy i reakcji na polecenia to samochód, który awansował przynajmniej o dwie klasy. Unowocześniona hybryda 1.8 bez dwóch zdań będzie hitem wśród kierowców - po mistrzowsku łączy dynamikę i oszczędne zużycie paliwa.

Toyota Corolla 2023 i wyposażenie nowego modelu

Toyota Corolla 2023 nie skąpi bezpieczeństwa. Układ Toyota T-MATE należy do standardowego wyposażenia i obejmuje m.in. najnowszą generację systemu Toyota Safety Sense oraz inne systemy wsparcia kierowcy podczas jazdy i parkowania. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia został rozbudowany o system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach - reaguje na gwałtowne wciśnięcie pedału gazu podczas wolnej jazdy. Doszedł też asystent skrętu na skrzyżowaniach. Na liście nowości jest jeszcze wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, które teraz zapobiega kolizjom z nadjeżdżającymi samochodami, układ przeciwdziała kolizjom bocznym oraz system redukcji prędkości w zakrętach. Asystent bezpiecznego wysiadania ostrzeże o nadjeżdżającym rowerzyście lub aucie jeśli kierowca lub pasażer spróbują otworzyć drzwi.

Kolejna nowość to przypominanie kierowcy, by sprawdził, czy nie zostawił czegoś na tylnych siedzeniach, zanim zamknie samochód. Nowa Corolla pozwoli także na bezprzewodową aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach funkcjonalność jej systemów bezpieczeństwa będzie lepsza niż na początku.

Toyota Corolla GR Sport 2023 to nowy wygląd i wnętrze

Z kolei odświeżona Toyota Corolla GR Sport, czyli najbardziej drapieżna wersja tego modelu, ma nowe 18-calowe alufelgi oraz zmieniony wygląd tylnego zderzaka i osłony podwozia. Fotele w odmianach hatchback i kombi otrzymały nową tapicerkę z logo GR wytłoczonym na zagłówku i nowym wzorem małych sześciokątów na srebrnych taśmach wzdłuż krawędzi zagłówka i poduszki. Logo GR pojawiło się również na przycisku Start.

Nowa Toyota Corolla w Polsce i jaka cena? Hybryda 2.0 droższa od 1.8 o 10 tys. zł

Toyota Corolla 2023 jako sedan w wersji Active z benzynowym silnikiem 1.5/125 KM to najtańszy model - kosztuje od 103 900 zł (z przekładnią Multidrive S od 117 900 zł jako odmiana Comfort). Bazowa hybryda 5. generacji 1.8/140 KM kosztuje od 118 900 zł - pod względem dynamiki jazdy czy kosztów użytkowania to zdecydowanie lepszy wybór od bazowej odmiany.

Pięciodrzwiowy hatchback startuje od ceny 122 900 zł (140-konna hybryda), mocniejszy napęd 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 KM to wydatek od 135 900 zł. Toyota Corolla TS kombi 2023 została wyceniona na 126 900 zł (hybryda 1.8/140 KM) i od 139 900 zł za 2-litrową hybrydę 5. generacji.

Toyota Corolla 2023, cennik i wersje wyposażenia

Toyota Corolla 2023 sedan 1.5 VVT-i 125 KM 6 M/T sedan 1.5 VVT-i 125 KM Multidrive S sedan 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT kombi 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT kombi 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT Active 103 900 zł - 118 900 122 900 - 126 900 - Comfort 110 900 117 900 121 900 125 900 135 900 129 900 139 900 Style 121 900 128 900 132 900 136 900 146 900 142 900 152 900 GR Sport - - 140 900 144 900 154 900 150 900 160 900 Executive - - 144 900 152 900 162 900 160 900 169 900

Toyota Corolla 2023 i dane techniczne, pojemność bagażnika, wymiary

Silnik benzynowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Typ 1,8 l4-cylindrowyrzędowy 2,0 l4-cylindrowyrzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 16 zaworów, przekładnia łańcuchowa,Układ dolotowy i wylotowy VVT-i Pojemność skokowa 1798 1987 Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 88,3 80,5 x 97,62 Stopień sprężania (:1) 13,048 14,0 Moc KM (kW) / obr/min 98 (72) / 5 200 152 (112) / 6 600 Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 142 / 3600 190 / 5 200 Napęd hybrydowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Bateria Litowo-jonowa Typ silnika elektrycznego Synchroniczny z magnesem stałym Moc KM (kW) 95 (70) 113 (83) Maksymalny moment obrotowy Nm 185 206 Łączna moc układu hybrydowego KM (kW) 140 (103) 196 (144) Przekładnia eCVT eCVT Stopień przełożenia 2,834 3,193 Osiągi 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Prędkość maksymalna km/h 180 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,1 7,4

Zużycie paliwa 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Średnio WLTP l/100 km 4,4 4,4 Pojemność baku l 43