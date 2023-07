Reklama

Toyota C-HR to jeden z najpopularniejszych crossoverów marki nie tylko na polskim rynku. Pierwsza generacja tego modelu trafiła na rynek w 2016 roku, teraz przyszedł czas na drugą odsłonę, która jak podkreśla Toyota, została zaprojektowana i będzie produkowana w Europie. Jej oficjalna premiera odbyła się na 26 czerwca, a teraz firma ogłosiła pełną specyfikację i ceny, jakie będą obowiązywać w Polsce. Jeszcze w lipcu zostanie uruchomiona internetowa rezerwacja nowych C-HR’ów, a pierwsze dostawy do klientów z fabryki w miejscowości Sakarya w Turcji planowane są za już jesienią.

Zgodnie z zapowiedziami najpierw do oferty wejdą dwie wersje silnikowe. To hybrydy piątej generacji w wariantach 1.8/140 KM i 2.0/197 KM, a później do palety dołączy dysponującą mocą 233 KM 2-litrowa hybryda plug-in. Do wyboru klienci będą mieli w sumie sześć wersji wyposażeniowych, w tym dwie premierowe Premiere Edition Executive i Premiere Edition GR SPORT.

Reklama

Nowa Toyota C-HR – w podstawie Comfort od 139 900 zł

Bazowy pakiet wyposażeniowy oferowany będzie tylko ze słabszym, 140-konnym napędem. Standard obejmie tu m.in.: 17-calowe felgi aluminiowe, lampy przednie i tylne w technologii LED, kamerę cofania, automatyczną klimatyzację dwustrefową, system automatycznych klamek zewnętrznych przednich i tylnych, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem, 6 głośników, inteligentnego asystenta głosowego, interfejsy Apple CarPlay i Android Auto.

Nad bezpieczeństwem użytkowników już w podstawowej wersji będą czuwać m.in.: układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystenta bezpiecznego wysiadania (SEA), inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC), asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) oraz automatyczne ostrzeganie tylnymi światłami awaryjnymi (ARFHL).

Nowa Toyota C-HR Style w cenie od 156 900 zł

Pakiet Style będzie można zamówić z silnikiem 1.8 za minimum 156 900 zł lub z 2.0 od 165 900 zł. Ten ostatni dostępny będzie również z napędem obydwu osi AWD-i w cenie od 175 900 zł. W pakiecie Style poza elementami wyposażenia dostępnymi w wersji Comfort znajdziemy dodatkowo: inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, inteligentny kluczyk, przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele przednie, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania przestrzeni wokół pojazdu, podgrzewaną kierownicę, indukcyjną ładowarkę, system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, a także 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect+ z systemem nawigacji dostępnej online i offline, port USB-C w drugim rzędzie siedzeń oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem. Seryjne w Style są również 18-calowe alufelgi oraz przyciemniane szyby tylne i słupek środkowy w kolorze fortepianowej czerni. Za dopłatą 3500 zł oferowany jest pakiet B-tone z dachem w kolorze Night Sky Black.

Nowa Toyota C-HR Executive od 167 900 zł

Bogata wersja wyposażeniowa Executive dostępna będzie w każdej wersji silnikowej nowego C-HR’a. W przypadku 1.8 kosztuje od 167 900 zł, w 2.0 od 176 900 zł, a w 2.0 AWD-i od 186 900 zł. Tu standard obejmuje m.in.: przednie fotele sportowe, elektryczną regulację fotela kierowcy, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, system dodatkowe nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED z możliwością personalizacji oraz światła główne w technologii LED. Z zewnątrz wersja Executive wyróżnia się 19-calowymi felgami aluminiowymi, czarnym dachem oraz wykończeniem przedniego grilla i tylnego zderzaka w kolorze Night Sky Black.

Dla wersji Executive przewidziano możliwość dokupienia opcjonalnych pakietów Tech i VIP. Pierwszy, za 13 000 zł, oferuje system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA), lampy przednie Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe (AHS), system doświetlania zakrętów, zaawansowany asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM), asystenta zmiany pasa ruchu (LCA), kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich oraz kamerę monitorującą kierowcę (DMC).

Reklama

VIP wyceniony także na 13 000 zł zawiera wyświetlacz HUD, system Premium Audio JBL z 9 głośnikami, cyfrowe lusterko wsteczne oraz dach panoramiczny z powłokami niskoemisyjnymi i redukcją podczerwieni, a także cyfrowy kluczyk.

Nowa Toyota C-HR Premiere Edition Executive od 202 900 zł

Pierwszą z dwóch edycji premierowych można zamówić z mocniejszym silnikiem 2.0 w cenie od 202 900 zł, a z napędem AWD-i od 212 900 zł. Premiere Edition Executive ma w standardzie wszystko z pakietów Executive, Tech i VIP, a do tego skórzaną tapicerkę oraz nadwozie Bi-tone+ z tylną częścią nadwozia lakierowaną w kolorze Night Sky Black.

Toyota C-HR GR Sport od 191 900 zł

Lista wyposażenia seryjnego w tym najbardziej usportowionym wariancie modelu obejmuje elementy stylistyczne GR Sport, 19-calowe alufelgi, tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA), lampy przednie Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe (AHS), system doświetlania zakrętów, automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM), kamerę monitorującą kierowcę (DMC), asystenta zmiany pasa ruchu (LCA) oraz zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park. W ramach opcji można doposażyć wersję GR Sport w pakiet VIP za 13 000 zł.

Ta wersja wyposażeniowa, podobnie jak Executive dostępna jest z silnikiem 2.0. Z napędem na przód kosztuje od 191 900 zł, a z AWD-i od 201 900 zł.

Toyota C-HR Premiere Edition GR Sport od 202 900 zł

Ta wersja wieńczy gamę nowego C-HR’a i oferuje niemal kompletne wyposażenie dostępne dla tej generacji modelu. Niemal, bo na liście opcji znajduje się tu tylko pakiet Skyview z dachem panoramicznym za 3500 zł. Standard w Premiere Edition GR Sport obejmuje m.in. 20-calowe alufelgi GR Sport, cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, cyfrowy kluczyk oraz systemem Premium Audio JBL z 9 głośnikami. Auto ma też dwukolorowe malowanie nadwozia, w którym nie tylko dach, ale i tylna część auta jest w kolorze Night Sky Black. Za auto z silnikiem 2.0 trzeba będzie zapłacić minimum 202 900 zł, a z napędem AWD-i 212 900 zł.