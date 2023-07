Toyota RAV4 jest z nami od niemal 30 lat.Dziś to nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. W Polsce zalicza się do Top10 najchętniej kupowanych aut.

Japończycy są świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie, stąd podbili jednak stawkę i na rynku debiutuje RAV4 w nowej wersji GR Sport. To już szósty model z tej serii. Czym kusi "Rawka" w najwyższej specyfikacji?

Toyota RAV4 GR Sport, czyli SUV w nowym wcieleniu

Toyota RAV4 GR Sport już na pierwszy rzut oka różni się od tradycyjnych wersji. Lista znaków szczególnych obejmuje m.in. zmodyfikowane zderzaki, lakierowane na czarny połysk grill, lusterka oraz nadkola. Czarne 19-calowe alufelgi stworzono specjalnie dla tego modelu – zdaniem inżynierów te obręcze są lżejsze i wytrzymalsze od pozostałych z oferty. Tylko w tej odmianie przewidziano ekskluzywne połączenie lakieru Imperial Red z czarnym dachem – to nawiązanie do barw motorsportowej komórki Toyota Gazoo Racing. Poza tym zamiast czerwonego można mieć dwukolorowe malowanie z białym Platinum White Pearl, srebrnym Misty Silver, szarym Royal Grey i niebieskim Elite Blue.

RAV4 GR Sport kusi szlachetnym wnętrzem i cyfrowym wyposażaniem

W środku sportowy wystrój z czarną podsufitką plus głęboko profilowane i podgrzewane fotele pokryte tapicerką z zamszu. Kierownica z perforowaną skórą świetnie leży w dłoniach. Przeszycia srebrnoszarą nicią są także przy lewarku skrzyni biegów. Do tego dochodzą nakładki progowe, oznaczenia GR Sport czy przycisk Start z logo GR.

RAV4 GR Sport to także zupełnie nowe multimedia i szybsze oprogramowanie. Po raz pierwszy w tym modelu Toyota zastosowała cyfrowe zegary na 12,3-calowym ekranie z możliwością personalizacji ustawień. Do wyboru są cztery konfiguracje – Casual, Smart, Sport i Tough. Podświetlenie tła zmienia się automatycznie wraz z wybranym trybem jazdy. Do tego jest zupełnie nowa nawigacja, która aktualizuje się z chmury, a wskazówki podaje nowy wyświetlacz o przekątnej 10,5 cala. Telefon można podłączyć za pomocą Apple CarPlay (bezprzewodowo) lub Android Auto (przewodowo).

Asystent głosowy Hej Toyota może ustawić klimatyzację i multimedia, wykonać połączenie telefoniczne czy otworzyć lub zamknąć okna. Wystarczy powiedzieć "zimno mi", a sztuczna inteligencja zamknie okna lub podniesie temperaturę. Dzięki dwóm mikrofonom na desce rozdzielczej system reaguje na polecenia zarówno kierowcy, jak i pasażera obok.

Nowe zawieszenie zrobi różnicę na drodze

Toyota RAV4 GR Sport to nie tylko sportowy styl i szlachetne wnętrze. Pod spodem pracuje zmienione zawieszenie. Inżynierowie zastosowali twardsze sprężyny oraz amortyzatory. Sztywność sprężyn wzrosła z 28 do 30 N/mm z przodu i z 40 do 46 N/mm z tyłu. Dzięki temu samochód jeździ stabilniej.

Toyota RAV4 GR Sport jako klasyczna hybryda z silnikiem 2.5

RAV4 GR Sport w słabszej wersji stawia na klasyczny napęd hybrydowy. To duet czwartej generacji złożony z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona oraz silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy wytwarza 222 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem 1655 kg japońskiej myśli technicznej.

Toyota RAV4 GR Sport - jakie spalanie i przyspieszenie?

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,1 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka silnika elektrycznego, który często włącza się do pracy. ES 300h imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku na poziomie 5,8 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie auta miejskiego!

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport zaskoczy mocą i osiągami

Alternatywą dla tradycyjnej hybrydy jest mocniejsza RAV4 Plug-in Hybrid - tu duet spalinowo-elektryczny stanowi 2,5-litrowy benzyniak (182 KM) ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym (182 KM). Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostanie 306 KM mocy systemowej i wsparcie elektrycznego układu 4x4. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. Popędzony przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6 sekund, czyli jest to trzeci najszybszy model Toyoty po takich autach, jak GR Supra i GR Yaris. Prędkość maksymalną ograniczono do 180 km/h.

Toyota RAV4 GR Sport z napędem 4x4 AWD-i

W RAV4 GR Sport trakcji seryjnie pilnuje elektryczny napęd na cztery koła AWD-i.W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu osi tylnej służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami. Sprytnie pomyślany system potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować do 80 proc. na tył (20:80).

Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzana jest głównie przednia oś. Tylne koła włączają się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Czyli wtedy, gdy system wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy będziemy poruszać się po nawierzchni o zmniejszonej przyczepności poza główną drogą. Dzięki napędowi AWD-i kierowca może korzystać z dodatkowych trybów, które przeznaczone są do jazdy w trudniejszych warunkach jak np. po śniegu lub po bezdrożach. Do tego funkcja "Trail Mode" kontroluje uślizg w mechanizmie różnicowym (blokuje koło bez przyczepności, napędzając drugie) i wspomaga zjazd ze wzniesienia.

Toyota RAV4 GR Sport - cena i systemy bezpieczeństwa

RAV4 GR Sport skrywa również wszelkie możliwe systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zapobiega kolizjom na skrzyżowaniach i ułatwia skręt na przecięciach dróg. Nowa funkcja wspomagania kierownicy w razie ryzyka zderzenia pomaga uniknąć uderzenia w pieszego, który wszedł na jezdnię.

Toyota RAV4 GR Sport kosztuje od 235,9 tys. zł. Odmiana ładowana z gniazdka, czyli 2.5 Plug-in Hybrid 306 KM to wydatek na poziomie 297,9 tys. zł.

Toyota RAV4 GR Sport, dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika

Silnik benzynowy Typ 4-cylindrowy, rzędowy 2,5 l Mechanizm zaworów DOHC, 16 zaworówUkład dolotowy VVT-iEUkład wylotowy VVT-i Pojemność skokowa 2487 Średnica cylindra x skok tłoka mm 87,5 x 103,48 Stopień sprężania 14,0 16:1 Moc KM (kW) / obr/min 178 (131) / 5700 Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 221 / 3600-5200 Napęd hybrydowy Łączna moc układu hybrydowego KM (kW) 222 (163) Osiągi Prędkość maksymalna km/h 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 8,1

Zużycie paliwa Średnio wg WLTP l/100 km 5,7-5,9 Pojemność zbiornika l 55

Podwozie Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona Średnica stabilizatora przedniego zawieszenia mm 24,2 Tylne zawieszenie Podwójne wahacze Średnica stabilizatora tylnego zawieszenia mm 23,2 Układ kierowniczy Maksymalny zakres 2,76 obrotu Promień zawracania kół 11,0 m Promień zawracania karoserii 11,8 m

Hamulce Przód Tarcze wentylowane, 2-tłoczkowe zaciski Tył Tarcze wentylowane, 2-tłoczkowe zaciski

Koła Obręcze 19 cali GR SPORT, 5 podwójnych ramion Opony 235/55 R 19

Wymiary zewnętrzne Długość mm 4600 Szerokość mm 1855 Wysokość mm 1685 Rozstaw osi mm 2690 Rozstaw kół przednich mm 1610 Rozstaw kół tylnych mm 1640 Przedni zwis mm 925 Tylny zwis mm 985

Wymiary wewnętrzne Długość wnętrza mm 1515 Wysokość wnętrza mm 1230 Długość bagażnika, rozłożona kanapa mm 1014 Szerokość bagażnika mm 1499 Wysokość bagażnika mm 931 Pojemność bagażnika VDA l 580

Masa Masa własna min. kg 1655 Masa własna maks. kg 1730 Dopuszczalna masa całkowita kg 2225 Masa przyczepy (z hamulcem) kg 1650 Masa przyczepy (bez hamulca) kg 750