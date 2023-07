Reklama

Toyota Highlander najpierw została hitem w USA. Do Polski trafiła dwa lata temu, a teraz przyszła pora na nową odsłonę japońskiego modelu. Samochód wyładniał, zyskał pod względem multimediów czy systemów bezpieczeństwa. Już wiemy, czego mogą spodziewać kierowcy…

Highlander z prawie 5-metrowym nadwoziem (4950 mm) nad Wisłągra w lidze największych SUV-ów. W rodzinie Toyoty stoi o oczko wyżej niż RAV4, jednak technicznie korzysta z tej samej platformy TNGA-K. To też architektura, na której powstaje limuzyna Camry oraz Lexus ES. Po kuracji odmładzającej można go mieć w nowej metalizowanej zieleni Cypress Green, do której idealnie pasują czarne 20-calowe alufelgi (także nowość).

Toyota Highlander w nowej odsłonie już w Polsce, zielony lakier hitem

Odmłodzony Highlander od progu wita przeprojektowanym kokpitem. Cyfrowy wyświetlacz 12,3 cala zastąpił analogowe zegary i można go ustawić w jednym czterech motywów stylistycznych: Casual, Smart, Tough i Sport.

Nowa Toyota Highlander powie gdzie czai się fotoradar

Nawigacja Connected może pracować offline – nowa funkcjonalność pozwala na planowanie tras, gdy połączenie z internetem nie jest dostępne np. z powodu braku zasięgu. System daje również dostęp do map miast 3D, funkcji rozpoznawania znaków drogowych i informacji o lokalizacji stacjonarnych fotoradarów.

Z poziomu aplikacji w telefonie można również blokować drzwi czy włączyć światła awaryjne dla ułatwienia lokalizacji auta na parkingu. Lista obejmuje również wirtualne lusterko wsteczne o poszerzonym polu widzenia (przydaje się kiedy bagażnik jest załadowany pod sufit). We wnętrzu nie brak sprytnie rozplanowanych schowków. Ładowarka indukcyjna telefonów jest już seryjna i łatwiej dostępna.

Toyota Highlander 2024 to nowa tapicerka, trzy rzędy siedzeń i wielka pojemność bagażnika

Nowa skórzana tapicerka w kolorach beżu i karmelu dodaje szlachetności. Na pokładzie przewidziano 7 miejsc. Drugi rząd siedzeń można przesuwać do przodu i do tyłu w zakresie 180 mm, co ma ułatwić wsiadanie dwójce pasażerów trzeciego rzędu foteli.

Bagażnik o pojemności 658 l ma dodatkowy schowek pod podłogą. Po złożeniu obu rzędów siedzeń powstaje płaska podłoga z ładownią zdolną zmieścić 1909 l bagaży do sufitu. Zatem Highlander jest większy i pojemniejszy od terenowego Land Cruisera. Do tego jest też automatycznie otwierana i zamykana klapa kufra, którą można uruchomić ruchem stopy pod tylnym zderzakiem.

Toyota Highlander Hybrid z napędem 4x4, a zużycie paliwa?

Odmłodzona Toyota Highlander wykorzystuje znany jużukład hybrydowy 4. generacji złożony z 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc napęd 4x4 AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent). Bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń.

248 KM całkowitej mocy przyspieszy od 0 do 100 km/h w 8,3 s i wystarcza, by bez zadyszki holować 2-tonową przyczepę. Duże gabaryty oraz masa nie utrudniają prowadzenia. Siedzi się wysoko, więc widoczność jest dobra w każdym kierunku. Manewrowanie w mieście ułatwiają czujniki parkowania i kamera pokazująca obraz z tyłu auta.

Toyota obiecuje, że Highlander średnio zużyje 6,6 l/100 km benzyny (wg testu WLTP). Przełącznik trybów jazdy (Drive Mode Select) umożliwia wybór pomiędzy trybami ECO, NORMAL, SPORT i TRAIL. Wszystkie cztery można aktywować także gdy samochód użytkowany jest w oddzielnie wybieranym trybie elektrycznym (EV). Podczas jazd testowych komputer wskazywał zużycie na poziomie 8,5 l/100 km. Nieźle jak na takiego kolosa.

Toyota Highlander taniej po ponad 21 tys. zł, cena oraz wyposażenie

Toyota Highlander w nowej odsłonie jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia - Comfort, Prestige i Executive. Przy czym producent już na starcie obniża ceny katalogowe o ponad 21 tys. zł.

Najtańszy Highlander Comfort kosztuje od 252 100 zł. Standardem w tej wersji jest 12,3-calowy, konfigurowalny wirtualny kokpit, trzystrefowa klimatyzacja, inteligentny kluczyk, światła główne oraz do jazdy dziennej w technologii LED, przednie i tylne czujniki parkowania, kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego z nawigacją w chmurze, podgrzewana przednia szyba oraz podgrzewane fotele przednie. Auto ma 18-calowe alufelgi tapicerkę ze skóry syntetycznej.

Toyota Highlander 2024 w wersji Prestige

Highlander Prestige po rabatach kosztuje od 269 700 zł. Taki SUV to już 20-calowe alufelgi, światła główne w technologii Bi-LED, 12,3-calowy ekran dotykowy oraz system multimedialny Toyota Smart Connect Pro z nawigacją pracującą także offline. Fotel kierowcy ma pamięć ustawień, a tapicerka skórzana z perforacją jest dostępna w dwóch kolorach. Do tego nastrojowe oświetlenie, klapa bagażnika otwierana elektrycznie i bezdotykowo. Kamera cofania ma dynamiczne linie pomocnicze. Do wersji Prestige można zamówić pakiet Premium Audio JBL z 11 głośnikami (7 tys. zł).

Najlepiej wyposażona Toyota Highlander Executive

Toyota Highlander Executive kosztuje od 287 300 zł. Najwyższy standard obejmuje m.in. czarne 20-calowe alufelgi, do wyboru są trzy kolorystyki tapicerki foteli, przednie fotele są wentylowane, a skrajne miejsca w drugim rzędzie siedzeń zyskały podgrzewanie. Listę wyposażenia uzupełniają wyświetlacz HUD, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni oraz lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym. Wersję Executive można rozszerzyć o pakiety Premium Audio JBL (7 tys. zł) oraz Skyview (7 tys. zł) ze sterowanym elektrycznie dachem panoramicznym.

Toyota Highlander z pułapką na złodziei samochodów

Producent do każdej wersji Toyoty Highlander dokłada wyposażenie, za które normalnie trzeba zapłacić. Wśród gratisów jest m.in. pakiet Cargo (1000 zł; siatka bagażnika i wykładzina) czy zabezpieczenie auta technologią syntetycznego DNA (1000 zł; niewidoczne gołym okiem znakowanie części auta). Poza tym można zamówić zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System za 690 zł. Zdaniem japońskiej marki sama korzyść na zabezpieczeniach kradzieżowych może sięgać nawet 2800 zł. Auto można też wzbogacić o pakiet Style (3500 zł; stopnie boczne i chromowana listwa bagażnika). Z kolei pakiet Bike za 2600 zł obejmuje bagażnik dachowy i dwa uchwyty na rowery. Komplet kół zimowych z 20-calowymi alufelgami to wydatek 12,5 tys. zł.

