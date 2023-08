Reklama

Lexus wyrasta w Polsce na nową gwiazdę. Agresywność i postęp w parciu na szczyt rankingu robi wrażenie. Słupki sprzedaży są coraz wyższe, a to w czasach szalejącej inflacji i kryzysu może imponować. Liczby najlepiej obrazują sytuację…

W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku zarejestrowano w Polsce ponad 62,4 tys. nowych aut z wyższej półki, o 15 proc. (8157 sztuk) więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. To rekord. Analitycy zauważają, że samochody premium i luksusowe nie sprzedawały się tak dobrze nawet przed wybuchem pandemii. Niemiecka trójka, czyli BMW, Mercedes i Audi, trzyma podium. Jednak za ich plecami robi się ciekawie, a tam Lexus zabiera się do wyprzedzania Volvo. Japoński producent już wykroił dla siebie aż 10 proc. rynku – to dwa razy więcej niż przed rokiem.

Lexus NX napędza biznes Japończyków w Polsce

Lexus pierwszy raz w historii w siedem miesięcy sprzedał nad Wisłą ponad 6,2 tys. samochodów (o 139 proc. lepiej niż rok wcześniej). Tempo wzrostu imponuje – to 500 szt. lepiej niż w całym 2022 roku. Tylko w lipcu na drogi wyjechało ponad 600 aut (rok wcześniej zarejestrowano 453 egz.). Koniem pociągowym biznesu są SUV-y, a najsilniejszym z nich właśnie NX dostępny jako klasyczna hybryda NX 350h i hybryda plug-in NX 450h+. Do końca lipca zarejestrowano 2640 sztuk tego auta. To 256 proc. więcej niż w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku. NX jest drugim najczęściej wybieranym samochodem premium w Polsce oraz drugim autem w swojej klasie. Skąd takie wzięcie?

Lexus NX zmienia wizerunek japońskiej firmy, to pierwszy Lexus z hybrydą plug-in

Lexus stawia na nowoczesny design i sportowe wrażenia z jazdy. Stąd najmłodsza na rynku gama SUV-ów i crossoverów w klasie premium. Metamorfozę producenta rozpoczął NX drugiej generacji. Nowa stylistyka pociągnęła za sobą totalną cyfryzację, a ta rozlała się na kolejne modele. Szybkie multimedia teraz są powszechnie stosowane w całej gamie japońskiego producenta. Jednocześnie NX 450h+ jako pierwsza hybryda plug-in Lexusa dostał misję przekonania kierowców do technologii PHEV.

Pod względem technicznym nowy napęd składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.

Lexus NX 450h+, jak jeździ hybryda plug-in naładowana i rozładowana?

Jak deklaracje producenta mają się do rzeczywistości? Czy faktycznie w aucie typu plug-in po wyczerpaniu energii z baterii (choć tak naprawdę baterie nigdy nie są rozładowane do końca) zwiększa się zużycie paliwa i samochód traci na wigorze? Do konfrontacji stanęły dwa Lexusy NX 450h+: z rozładowaną baterią i pełną. Na torze sprawdzono przyspieszenie, w ruchu miejskim zużycie paliwa. Wyniki?

Jak jeździ Lexus NX 450h+? Różnice w przyspieszeniu i elastyczności

Lexus NX 450h+ z naładowaną baterią od 0 do 100 km/h przyspieszył w 6 sekund, a to nawet lepszy czas niż deklaruje producent. Rozładowany NX 450h+ na sprint do setki potrzebował niewiele mniej - 6,3 s. Oba auta okazały się podobnie elastyczne w przedziale 60-100 km/h: naładowany NX 450h+ poderwał się do galopu w 3,2 sekundy, a rozładowany w 3,4 s. Wniosek? Hybrydowy NX w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa.

Lexus NX 450h+ i zużycie paliwa, hybryda plug-in naładowana i rozładowana? (TABELA wyników)

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany NX 450h+ średnio spalał 6,1 l/100 km, a z "pustą" baterią - 6,3 l/100 km. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w tradycyjną hybrydę.

Lexus NX 450h+ hybryda plug-in naładowana bateria rozładowana bateria Przyspieszenie 0-100 km/h 6 s 6,3 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 60-100 km/h 3,2 s 3,4 s Zużycie paliwa 6,1 l/100 km 6,3 l/100 km

Lexus NX 350h, czyli klasyczna hybryda z napędem na przednią oś lub 4x4. Jakie spalanie?

Jednak jeśli ktoś woli klasyczną hybrydę to Lexus NX 350h spełni jego potrzebę. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). Zużycie benzyny na poziomie 6 l na 100 km przy ok. 1,8 t aucie trzeba uznać za oszczędne. Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu NX-a. 243-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Lexus NX w nowej odsłonie zmienia wnętrze i zyskuje wspomaganie napędu hybrydowego

Lexus NX z roku modelowego 2024 w nawigacji zapewni system Predictive Efficient Drive, który pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać działanie zarówno klasycznego napędu hybrydowego jak i hybrydy typu plug-in. Dane z systemu nawigacji pomogą wcześniej i szybciej uruchomić rekuperację energii w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zatorów, czy przed wjechaniem w obszar o większym natężeniu ruchu wcześniej doładuje baterię, zidentyfikuje też podjazd pod wzniesienie lub zjazd. System przygotuje auto do jazdy zarówno w ruchu miejskim jak i po autostradzie, a tym samym pozwoli zmniejszyć zużycie paliwa.

Do tego w odświeżonej kabinie NX 2024 dostał najnowszą odsłonę systemu nanoe X od firmy Panasonic. W tym układzie oczyszczania powietrza cząsteczki wody są uwalniane do strumienia powietrza zawierającego mikroskopijne rodniki hydroksylowe, które hamują wirusy, bakterie, pyłki i inne alergeny oraz przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się pleśni. Rozwiązanie pomaga również usuwać nieprzyjemne zapachy i zatrzymywać odparowywanie wilgoci, co prowadzi do nawilżenia skóry i włosów.

Wnętrze jest jeszcze bardziej stylowe. W przypadku wariantów Black, Rich Cream, Hazel, Dark Rose oraz dostępnych w wersji F SPORT Flare Red i White w tej kolorystyce będą boczki drzwi, pokrywa schowka przed pasażerem oraz boczek konsoli centralnej od strony pasażera. Przeorganizowano też układ przycisków na konsoli centralnej.

Lexus NX w nowej odsłonie, tego auta złodzieje samochodów nie ukradną metodą na walizkę

W Lexusie NX debiutuje zupełnie nowy inteligentny kluczyk z technologią Ultra-Wideband (UWB), który zwiększa ochronę przed złodziejami samochodów. Za sprawą technologii UWB wykrywany jest nie tylko dystans między kluczykiem a samochodem, jak w przypadku standardowych systemów, ale określana jest dokładna lokalizacja. Precyzyjne pozycjonowanie kluczyka w czasie rzeczywistym sprawia, że samochód będzie mógł otworzyć tylko jego właściciel, a nie złodzieje atakujący metodą "na walizkę".

Ulepszono też działanie cyfrowego lusterka wstecznego. Wprowadzono funkcję automatycznego przyciemniania, by zredukować oślepianie reflektorami aut jadących z tyłu. Zamontowane wysoko trzecie światło stop wykorzystuje oświetlenie powierzchniowe, by jakość światła była wyraźniejsza, a sygnał lepiej widzialny.

Topowy Lexus NX 350h Prestige tańszy od bazowego NX 350h Elegance, Japończycy tną cenę o 36 tys. zł

Lexus NX w nowej odsłonie kosztuje od 221 900 zł i to wersji Prestige. Producent obniżył regularną cenę o 36 tys. zł. W efekcie najbogatsza odmiana NX 350h z napędem na przednie koła jest tańsza niż bazowy wariant NX 350h Elegance (od 227 900 zł).

Wyposażenie Prestige to m.in.: 18-calowe alufelgi, reflektory LED, kamera cofania, czujniki parkowania z funkcją samoczynnego zatrzymania przed przeszkodą, elektrycznie sterowana klapa bagażnika otwierana nogą, czujnik martwego pola, przyciemniane szyby, szyby akustyczne z przodu, inteligentny kluczyk, Lexus Safety System +3, bezprzewodowy Apple Car Play / Android Auto, ekran dotykowy 9,8 cala, nawigacja w chmurze, usługi connected, Lexus Concierge, tapicerka ze skóry syntetycznej perforowanej Tahara, elektryczne regulowane fotele przednie z podgrzewaniem.

Szybszy i mocniejszy Lexus NX 450h+ to wydatek przynajmniej 317 900 zł. Napęd 4x4 E-Four jest standardem.

Lexus NX 350h i Lexus NX 450h+, ceny, wersje i wyposażenie

NX 350h NX 450h+ WERSJA FWD ELEGANCE 227 900 zł – BUSINESS 242 900 – PRESTIGE 257 900 (po rabacie 221 900 zł) – WERSJA E-FOUR ELEGANCE 237 900 – BUSINESS 252 900 – PRESTIGE 267 900 317 900 F SPORT 317 900 367 900 OMOTENASHI 317 900 367 900

Lexus NX - dane techniczne, wymiary, silnik, pojemność bagażnika