Taryfikator mandatów i punktów karnych po ostatniej reformie jest bezlitosny. Konsekwencje za łamanie przepisów drogowych potrafią boleśnie uderzyć po kieszeni, a w ekstremalnych przypadkach zmienić kierowcę w pieszego.

O ile kierowcy z grubsza znają np. obowiązujące limity prędkości i wiedzą, że dziś za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o pond 50 km/h grozi utrata prawa jazdy na 3 miesiące. To w innych dziedzinach może nie być już tak różowo. Przykład? Kto zna różnice między znakami B-21 i B-23? No właśnie...

Znak B-21, czyli zakaz skrętu w lewo. Co mówią przepisy?

Znak B-21 oznacza zakaz skrętu w lewo. Proste! Kierowca mijając taki znak musi pamiętać, że na najbliższym skrzyżowaniu żadnym prawem nie może skręcić w lewo. Na tym jednak nie koniec, ponieważ znak B-21 jest obłożony "podwójnym zakazem", z którym wiąże się… znak B-23, czyli zakaz zawracania. Jakim cudem?

Nic prostszego. Otóż, jeśli nie można skręcić w lewo, to i nie można zawracać. Przecież w ruchu prawostronnym zawrócenie zawsze poprzedza skręt w lewo. Co dziś i każdego następnego dnia grozi za zignorowanie znaku B-21?

Zakaz skrętu w lewo to także zakaz zawracania za znakiem B-21. Mandat do 10 tys. zł w recydywie

Policjant, który złapie kogoś na zawracaniu lub tylko skręcaniu w lewo mimo znaku B-21, najpierw wyjaśni powód zatrzymania, a następnie może wypisać mandat do 5 tys. zł plus 5 punktów karnych. Druga taka pomyłka w ciągu dwóch lat i kara jest liczona podwójnie, czyli mandat do 10 tys. zł w warunkach recydywy drogowej.

Znak B-23, czyli zakaz zawracania. Co mówią przepisy?

Kierowca widząc znak B-23 musi wiedzieć, że w tym miejscu obowiązuje zakaz zawracania. Zawrócić nie może, ale skręcić w lewo już tak. Łatwizna! Trzeba jednak być czujnym, bo znak B-23 może okazać się pułapką w co najmniej dwóch sytuacjach.

B-23 zakazem zawracania potrafi obejmować dłuższy odcinek drogi. Czyli kierowca nie może wykonać tego manewru nie tylko w miejscu ustawienia znaku, ale aż do skrzyżowania (ze skrzyżowaniem włącznie).

Nie tylko znak B-23 zakazuje zawracania. W jakich miejscach nie wolno zawracać?

Druga sytuacja związana z zakazem zawracania wynika z przepisów ruchu drogowego. Kierowca przynajmniej w siedmiu przypadkach musi pamiętać (nawet jeśli nie widzi znaku B-23), że prawo zabrania zawracania:

w tunelu,

na moście,

na wiadukcie,

na drodze jednokierunkowej,

na autostradzie;

na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,

w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Jaki mandat za zawracanie na zakazie? Nawet 4 tys. zł w recydywie i 14 punktów karnych