Kierowcy doskonale wiedzą, że za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h grozi utrata uprawnień na 3 miesiące. Jednak lista wykroczeń obłożonych najsurowszymi karami jest znacznie dłuższa! Dziś punkty karne dla niektórych to postrach groźniejszy niż mandaty.

Szczególnie, że w nowym taryfikatorze istnieje aż 21 sytuacji, które mogą kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione dwukrotnie w przeciągu dwóch lat, czyli w warunkach recydywy, grozi podwójna stawka mandatu. Przykłady? Można sypać jak z rękawa…

15 punktów karnych i podwójny mandat w recydywie. Co mówią przepisy?

– W myśl nowego taryfikatora za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim mandat za pierwszym razem to 1500 zł – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Przy ponownym popełnieniu takiego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie i rośnie do 3 tys. zł. Podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy po 15 punktów karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 pkt. karnych to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy – podliczył policjant.

Ile punktów karnych i jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku? Oto stawki

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, również kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych.

W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi. Z kolei podwójne stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej wchodzą do gry już przy złamaniu limitu o ponad 30 km/h. Tak może skończyć spotkanie z policją:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

Recydywa za:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Za co można dostać 15 punktów karnych? Oto lista 21 wykroczeń

Obecnie jednorazowo 15 punktów karnych możesz dostać przynajmniej w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki, a punkty mogą się sumować. Oto lista:

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł w recydywie)

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł)

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł)

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł)

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 15 punktów karnych (mandat od 20 zł do 5 tys. zł)

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem) – 15 punktów karnych (mandat 200 zł)

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 15 punktów karnych (mandat od 20 zł do 5 tys. zł);

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 punktów karnych (mandat 500 zł);

niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 15 punktów karnych (mandat od 20 zł do 5 tys. zł);

niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł w recydywie);

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych (mandat 2500 zł/5000 zł);

naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym (B-25 lub B-26) – 15 punktów karnych (mandat 1000 zł/2000 zł);

naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 15 punktów karnych (mandat 2000 zł/4000 zł);

naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały – 15 punktów karnych (mandat 2000 zł/4000 zł);

naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 15 punktów karnych (mandat 2000 zł/4000 zł)

jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych – 15 punktów karnych (mandat 2000 zł);

przewożenie więcej niż dwojga dzieci w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 15 punktów karnych (mandat 300 zł)

przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, więcej niż dwojga dzieci mającego mniej niż 150 cm wzrostu – 15 punktów karnych (mandat 300 zł)

przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci więcej niż dwojga dzieci siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka – 15 punktów karnych (mandat 300 zł)

przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu (10 i więcej osób) – 15 punktów karnych (mandat 3000 zł)

przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (10 i więcej osób) – 15 punktów karnych (mandat 3000 zł).

Kasowanie punktów karnych w 2023 roku

Obecnie punkty karne są kasowane z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. I nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Jednak 16 czerwca opublikowano ustawę, dzięki której przedawnienie punktów karnych ponownie ma mieć miejsce po 12 miesiącach - nowe przepisy przywracają sytuację prawną sprzed 17 września 2022 roku. I najważniejsze z punktu widzenia wielu kierowców – maksymalnie raz na 6 miesięcy będzie można wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować konto o 6 punktów karnych.

Od kiedy będzie można kasować punkty karne? Rewolucja od 17 września

Zmiany dotyczące kasowania punktów karnych mają wejść w życie 17 września 2023 roku. Kierowców ukaranych do 16 września 2023 roku obowiązują stare zasady - w ich przypadku punkty karne znikną po 2 latach od opłacenia mandatu.

Podwójny mandat i recydywa drogowa? Oto 13 wykroczeń

Oprócz 5 przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator 2023 zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w 8 przypadkach:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł to maksymalny mandat od policjanta, 30 tys. zł czyli grzywna w sądzie

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.