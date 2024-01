Umowa kupno-sprzedaż. Co to jest za dokument?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to dokument cywilnoprawny, uregulowany w art. 535 Kodeksu cywilnego. Dzięki tej umowie sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności pojazdu na kupującego oraz wydania go, a kupujący zobowiązuje się do odebrania samochodu i zapłaty ustalonej na dokumencie kwoty. To w gruncie rzeczy główny dokument, który warunkuje zmianę właściciela auta.

Mimo że sama struktura umowy jest dość prosta - szczególnie biorąc pod uwagę mnogość "gotowców" w internecie, w tym na samej stronie z domeną "gov.pl" - wśród niektórych kierowców budzi pewne wątpliwości. Chodzi głównie o dokument, którym potwierdzacie tożsamość, najczęściej dowód osobisty. Rodzi się więc pytanie…

Zgubiłem/Skradziono mi dowód osobisty. Czy mogę kupić auto?

Ponieważ większość (jeśli nie każdy) publicznych wzorów umowy kupna-sprzedaży pojazdu zawiera w sobie wzmiankę o serii i numerze dowodu osobistego oraz organie wydającym dokument. Czy można więc ją pominąć, jeśli nieszczęśliwym trafem zgubimy lub zostanie nam skradziony dowód?

To była jedna z moich wątpliwości. Zadzwoniłem więc do wydziału komunikacji z pytaniem: Jeśli sporządzę umowę bez takowej rubryki, to będzie ona ważna i będę mógł legalnie zarejestrować pojazd? Okazało się, że nie będzie z tym większego problemu.

Urzędnik przez telefon wskazał, że dokument tożsamości jest głównie potwierdzeniem dla sprzedającego, że kupujący nie podszywa się pod czyjąś tożsamość, a jego PESEL zgadza się z pozostałymi danymi. Aby nie było więcej wątpliwości, wpisuje się go do umowy, jednak to właśnie numer PESEL jest kluczowy i wiążący.

Oznacza to, że jeśli sprzedający sprawdzi na innym dokumencie - z brzegu, może być to prawo jazdy, na którym również znajduje się wasz PESEL - tożsamość i ją potwierdzi, to możecie wpisać dane innego dokumentu lub nie wpisywać ich wcale, jeśli umowa tego nie wymaga. Nie będzie też problemu z przekreśleniem na umowie "dowód osobisty numer i seria" i napisaniem odręcznie nazwy innego dokumentu (na przykład, prawo jazdy numer). Tutaj jednak pamiętajcie, by złożyć dwie parafki pod poprawką.

Jednocześnie nie oznacza to, że nie musicie mieć absolutnie żadnego dokumentu przy zakupie samochodu. Oczywiście, jeśli sprzedawca tego w danej sytuacji nie wymaga, to możecie się tym nie przejmować. Problem będzie jednak przy rejestracji w urzędzie. Jeśli na umowie widnieje wasz PESEL - to podstawa, tego nie możecie nie wpisać - to urzędnik będzie chciał waszą tożsamość i zgodność numeru PESEL potwierdzić. Co oznacza, że tak czy inaczej, do zarejestrowania auta będziecie potrzebowali przynajmniej jednego dokumentu tożsamości. Urzędnik w wydziale komunikacji jednak potwierdził mi, że umowa jest poprawna, jeśli nie widnieje na niej nic innego, niż PESEL.

Podsumowując, nie będzie żadnego problemu, jeśli z przyczyn losowych stracicie dowód osobisty, a musicie zakupić samochód. Dowód osobisty wpisany we wzorze umowy jest potrzebny tylko do potwierdzenia tożsamości przez sprzedającego. Jeśli ten zgodzi się na inny sposób sprawdzenia tożsamości i zapisania jej w umowie lub niezapisania jej wcale, to jedyne, o czym musicie pamiętać, to numer PESEL.