Prawo jazdy nowej kategorii B+, czyli za kierownicę SUV-a nie wsiądziesz tak szybko

Kategorie prawa jazdy powinny być podzielone według typów pojazdów. (…) Zgodnie z takimi aspektami jak bezpieczeństwo, masa i prędkość, oraz umiejętności potrzebne do ich prowadzenia - uważają przedstawiciele Unii Europejskiej.

Stąd prawo jazdy kategorii B+, czyli to najnowsze rozwiązanie, nad którym pracują władze UE. Zmian w dyrektywie jest jednak znacznie więcej. Ale po kolei…

– Proponuję utworzenie specjalnej kategorii B+ prawa jazdy do prowadzenia SUV-a – powiedziała Karima Delli, francuska europosłanka i szefowa Komisji Transportu i Turystyki. –Pojazdy te, cięższe i nieporęczne, są bardziej podatne na wypadki. W obliczu tych gigantów na kołach ryzyko śmierci pieszego w wyniku kolizji jest dwukrotnie większe – wyjaśniła.

Prawo jazdy kategorii B+, czyli jakie zasady i ograniczenia

Rozwiązanie przedstawione przez Delli przewiduje utworzenie prawa jazdy kategorii B+, które byłoby dostępne wyłącznie dla kierowców, którzy ukończyli 21 lat i mają za sobą 2-letni okres próbny po uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Nowe uprawnienia mają pozwolić usiąść za kierownicą aut o masie od 1800 do 3500 kg. Egzamin na B+ przewidywałby dodatkowe testy sprawdzające.

Zwykłe prawo jazdy kategorii B tylko na samochody lżejsze niż 1800 kg

Zwykłe prawo jazdy kategorii B (jak dziś ma większość kierowców na auta o DMC do 3,5 t) uprawniłaby do prowadzenia pojazdów poniżej 1,8 tony. Takie ograniczenie wyklucza możliwość jazdy SUV-em, pickupem czy vanem.

We wniosku Delli czytamy: Ciężkie samochody osobowe, pickupy i SUV-y nie tylko zajmują więcej miejsca i są mniej energooszczędne, w związku z czym zużywają więcej paliwa i wytwarzają wyższy poziom emisji, ale pod względem bezpieczeństwa drogowego są bardziej narażone na kolizje niż lekkie samochody osobowe, co może mieć znacznie poważniejsze skutki. Zgodnie z pierwotnym założeniem prawo jazdy kategorii B nie jest w pełni odpowiednie dla najcięższych samochodów osobowych. Należy zatem stworzyć nową kategorię prawa jazdy – kategorię B+ do samochodów osobowych oraz dostawczych N1 o masie powyżej 1800 kg.

Zakaz jazdy nocą - początkujący kierowca ma się wyspać

W przypadku początkujących kierowców UE przewiduje wprowadzenie zakazu jazdy nocą (od północy do szóstej rano). Państwa członkowskie za złamanie tego przepisu miałby we własnym zakresie wymyślić skuteczne kary.

Prawo jazdy na 10 lat i badania lekarskie dla każdego. Seniorzy z ograniczeniami

Kolejna zmiana to wprowadzenia ważności prawa jazdy na 10 lat. Kierowca, żeby odnowić uprawnienia, musiałby przejść badania lekarskie.

Kierowcy powyżej 60. roku życia na badania musieliby stawić się co 7 lat. Przy czym badania będą częstsze w przypadku osób powyżej 70. roku życia i kierowców z określonymi schorzeniami.