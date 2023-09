Reklama

Kia Sportage hitem w Polsce i na świecie

Kia Sportage z wynikiem ponad 8,2 tys. rejestracji okazuje się koniem pociągowym biznesu koreańskiej marki w Polsce. To także najpopularniejszy model segmentu C-SUV. Globalnie Sportage jest liderem gamy producenta od 2015 roku.

Wszystko zaczęło się 1993 roku, od tamtej pory na drogi wyjechało ponad 7 mln aut pięciu generacji. Każda z nich radykalnie różniła się od poprzedniej. Teraz Kia świętuje 30. rocznicę wprowadzenia na rynek pierwszego Sportage. Z taśmy produkcyjnej w fabryce na Słowacji zjechał pierwszy SUV w jubileuszowej wersji. Takie auta zdarzają się raz na 30 lat…

Kia Sportage nowej odsłonie Anniversary Edition już w produkcji

Trzeba przyznać, że Sportage w nowej odsłonie Anniversary Edition wygląda godnie. Odświętny styl podkreślają czarne, błyszczące kontury na bocznych szybach i spojlerze. Do tego są ciemne chromowane wstawki dekoracyjne. Swoje trzy grosze do podniesienia prestiżu wnoszą przyciemniane szyby, nowe 19-calowe alufelgi z czarnym wykończeniem i osłony podwozia w kolorze ciemnego chromu.

Samochód od progu wita wnętrzem z półki premium. Fotele obszyte zamszem i skórą są sterowane i podgrzewane elektrycznie.

Nowym kolor nadwozia o nazwie Wolf Grey leży idealnie. Pozostałe lakiery to Deluxe White, Casa White, Pearl Black, Penta Metal i Experience Green. Każdy można łączyć z dachem w perłowej czerni.

Kia Sportage 2023, czyli wymiary i pojemność bagażnika?

Kia Sportage ma 4515 mm długości, to o 30 mm więcej niż SUV poprzedniej generacji. W porównaniu do starego modelu rozstaw osi zyskał 10 mm do 2680 mm, co w trasie przekłada się na stabilne prowadzenie. Naturalnie dodatkowe dziesiątki milimetrów zaowocowały przestronniejszym wnętrzem – miejsca przybyło szczególnie na nogi i nad głową.

Bagażnik? To kolejny atut nowego Sportage. Mimo ściętego dachu zapewnia aż 591 l pojemności, czyli o 100 l lepiej w porównaniu do kufra starej generacji! Oparcie tylnej kanapy jest dzielone w proporcji 40:20:40. Po jego złożeniu możliwości transportowe wzrastają do 1780 l.

Kia Sportage 2023, jakie silniki i moc?

W napędach Kia stawia na elektryfikację i wybór spośród pięciu wariantów. Tylko bazowa jednostka benzynowa turbo 1.6/150 KM (250 Nm) nie ma wsparcia elektronów z baterii. Ten silnik zostanie połączony z 6-biegową skrzynią manualną.

Miękką hybrydę MHEV z instalacją 48V przewidziano do benzynowego 1.6 T-GDI o mocy 150 KM i 180 KM - napęd na koła przenosi automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia 7DCT.

Więcej frajdy dostarczy 230-konna hybryda, która łączy benzynową jednostkę 1.6 T-GDI/180 KM, silnik elektryczny o mocy 44,2 kW, polimerowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,49 kWh oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny. Bateria znajduje się pod tylną kanapą, dzięki czemu przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu jest taka sama, jak w Sportage z silnikiem spalinowym.

Jak jeździ Kia Sportage w wersji hybrydowej plug-in? Przyspieszenie i elastyczność

Kia Sportage występuje też jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Samochód wykorzystuje silnik benzynowy 1.6 T-GDi/180 KM oraz elektryczny o mocy 66,9 kW (91 KM), natomiast układ hybrydowy wygeneruje 265 KM mocy systemowej i łączny moment obrotowy 350 Nm. To najmocniejsze i najszybsze wcielenie tego SUV-a w historii!

Na co dzień Sportage PHEV chętnie korzysta z potencjału napędu, a współpraca silnika benzynowego z elektrycznym przebiega właściwie bez zakłóceń i płynnie. Moment na obie osie przenosi sześciostopniowy automat, który sprawnie reaguje na ruchy pedałem gazu. Biegi można zmieniać ręcznie łopatkami przy kierownicy, ale z tej opcji korzysta się sporadycznie - komputer trafniej dobierze przełożenia.

Przyspieszenie do 100 km/h Sportage plug-in wykonuje w ok. 8 sekund. Elastyczność to kolejny numer popisowy koreańskiej hybrydy - zryw od 80 do 120 km/h trwa jedynie 5,5 s.

Kia Sportage hybryda plug-in spala 1,2 l/100 km lub 7 l/100 km, ale jest haczyk

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka PHEV kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. Z litowo-jonowo-polimerowej baterii 13,8 kWh umieszczonej centralnie między osiami pod podłogą należy spodziewać się ok. 70-80 km elektrycznego zasięgu. Silnik benzynowy do akcji wchodzi dopiero wtedy, gdy w akumulatorze nie ma dość prądu, żeby auto poruszało się wyłącznie na elektronach – wtedy system przechodzi w stan pracy hybrydowej (HV). W zależności od warunków napęd jest przenoszony na przednie lub na cztery koła za pośrednictwem sześciostopniowej przekładni automatycznej.

Producent deklaruje zużycia paliwa na poziomie – uwaga! – 1,2 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem 42-litrowego zbiornika. Gdy energia w akumulatorach się wyczerpie, średnie spalanie będzie wynosiło około 7 l/100 km. Niezły wynik, jak na 265-konne auto...

Kia Sportage Anniversary Edition - kiedy ceny w Polsce?

Kia Sportage Anniversary Edition w Polsce pojawi się już na przełomie września i października. Bliżej premiery poznamy ceny. Obecnie najtańsza wersja Sportage kosztuje od 122 900 zł za wersję M z silnikiem 1.6/150 KM, napędem na przednie koła i 6-biegową skrzynią manualną.