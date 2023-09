Ceny benzyny 95 i diesla w Polsce nie przestają zaskakiwać. "Baryłka ropy naftowej kosztuje około 90 dolarów, europejskie notowania paliw zbliżają się do najwyższych w tym roku. Do tego złotówka słabnie w relacji do dolara. Na stacjach mamy paliwowy ewenement" – wynika z najnowszego raportu e-petrol.pl. Jak te zmiany podziałają na kieszenie Polaków?