Benzyna 95 i diesel, czyli jakie ceny na stacjach? Wielkie zaskoczenie od 14 września

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają nas przy dystrybutorze na stacji?

Tak taniej benzyny 95 w tym roku jeszcze nie było. Skąd cud przy dystrybutorze na stacji? Wszystko przez obniżkę ceny "95-ki" aż o 21 groszy do 6,39 zł/l.

Ceny paliw w Polsce i cud przy dystrybutorze (TABELA)

Diesel także ostro zszedł z ceny. Olej napędowy potaniał o 18 groszy i teraz litr tego paliwa kosztuje 6,25 zł.

Za to kierowcy tankujący do swoich samochodów LPG nie mają powodu do radości. Gaz podrożał o 7 groszy. Teraz cena litra LPG dochodzi do 2,89 zł.

Paliwo Cena (zmiana) Benzyna 95 6,39 zł/l (-21 groszy) Olej napędowy czyli diesel 6,25 zł/l (-18 groszy) Gaz LPG 2,89 zł (+7 groszy)

Ceny paliw na stacjach różnią się m.in. od ich typu, marki czy lokalizacji - w najnowszym badaniu, które pokazuje ich spektakularny spadek analitycy e-petrol odnotowali nawet tak niskie ceny, jak 6,12 zł za litr popularnej benzyny 95 oraz 6 zł za litr diesla.

Benzyna 95 nawet za 6,12 zł, diesel po 6 zł za litr

Dziś benzynę 95-oktanową najtaniej można zatankować na Opolszczyźnie, Pomorzu, i w województwie świętokrzyskim – tam litr tego paliwa kosztuje średnio 6,37 zł. Świętokrzyskie to także najtańszy olej napędowy z ceną 6,22 zł/l. Na Kujawach i Pomorzu najmniej płaci się za litr gazu LPG – 2,77 zł.

Tania benzyna 95 w trzech województwach. Gdzie jest najdrożej?

Najdrożej jest na Pomorzu Zachodnim, Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. W pierwszym regionie najwięcej kosztuje benzyna 95: 6,52 zł/l, w drugim – z ceną na poziomie 6,42 zł/l – diesel. W ostatnim najwięcej kosztuje LPG, za którego litr płaci się przeciętnie 2,99 zł.