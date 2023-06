Toyota C-HR została okrzyknięta pierwszym tak odważnie zaprojektowanym autem japońskiej marki. Nowy design od chwili debiutu podziałał jak magnes. Wielu kierowców zamawiało C-HR w ciemno, bez jazdy próbnej.

Dziś 4,4-metrowy C-HR to najchętniej kupowany kompaktowy crossover w Polsce. Liczby najlepiej oddają sytuację. Od stycznia na drogi wyjechało już 4710 sztuk tego auta. Skąd takie wzięcie?

Toyota C-HR w Polsce to dwie hybrydy do wyboru. Z silnikiem 1.8 i 2.0

Poza ciągle modną stylistyką o popularności C-HR decydują dwa napędy hybrydowe do wyboru - 1.8/122 KM i 2.0 Hybrid Dynamic Force/184 KM (oba 4. generacji). Do tego nisko położony środek ciężkości, szeroko rozstawione koła i wielowahaczowe tylne zawieszenie to gwarancja świetnego prowadzenia - jak na przednionapędowy samochód.

Toyota C-HR GR Sport 2.0 hybrid jeździ jak gokart

Szczególnie C-HR GR Sport z 2-litrową hybrydą potrafi sprawić frajdę. Samochód w tej wersji błyszczy przeprojektowanym, twardszym zawieszeniem, bardziej bezpośrednim układem kierowniczym i dużymi 19-calowymi felgami owiniętymi plasterkiem opony Continental Premium Contact 6 (225/45; opony są lżejsze od innych opcji ogumienia). Tak zmodyfikowany układ jezdny bardzo dobrze nadąża za wyższymi osiągami napędu. Auto zbudowane na sztywnej platformie TNGA-C prowadzi się precyzyjnie, jest zwinne i stabilne. Samochód spodoba się kierowcom lubiącym szybko pokonywać zakręty.

Toyota C-HR 2.0 hybrid - ile spala i jak przyspiesza?

Przy tym 184-konny napęd Hybrid Dynamic Force nie tylko jest dynamiczny (od 0 do 100 km/h rozpędza auto w 8,2 s), ale też bardzo oszczędny – ze zużyciem benzyny bez problemu można zejść poniżej 5 l/100 km. Normalne traktowanie gazu to średni wynik na poziomie 5,5-5,8 l na "setkę”. Dodatkowo C-HR w trybie elektrycznym może jeździć z prędkościami autostradowymi do 120 km/h. W mieście na samym silniku elektrycznym może poruszać się przez ponad 70 proc. czasu.

Toyota C-HR 2.0 w cenie hybrydy 1.8. Japończycy ostro tną ceny

Poza odmianą GR Sport Toyota C-HR z 2-litrową hybrydą występuje też w wersjach Style i Executive. A każdy model teraz kosztuje tyle samo co warianty z tańszą i słabszą hybrydą 1.8. Ile można zyskać po cięciu cen?

Toyota C-HR 2.0 Hybrid wersji Style kosztuje od 139 700 zł, czyli o 11 200 zł mniej niż pierwotnie. Samochód w tej konfiguracji w standardzie ma 18-calowe felgi aluminiowe, przednie i tylne czujniki parkowania, przyciemniane szyby tylne, podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk, system monitorowania martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją automatycznego hamowania, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym kolorowym wyświetlaczem oraz Nawigację Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych.

Toyota C-HR Executive z hybrydą 2.0 - wyposażenie i cena?

Toyota C-HR Executive z hybrydą 2.0 to teraz cena od 145 600 zł (o 11,2 tys. zł taniej). Wyposażenie to m.in. dwustrefowa klimatyzacja z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe X, światła główne i przeciwmgielne w technologii LED, system adaptacyjnego doświetlania zakrętów oraz inteligentny system automatycznego parkowania. Auto można wzbogacić o pakiet VIP, który obejmuje tapicerkę skórzaną z perforacją oraz elektryczną regulację fotela kierowcy.

Toyota C-HR 2.0 w wersji GR Sport taniej o 11,4 tys. zł

Toyota C-HR GR Sport z silnikiem 2.0 kosztuje od 151 500 zł (w kieszeni zostaje 11,4 tys. zł). Na tle gamy ta wersja wyróżnia się 19-calowymi felgami z czarnymi i czerwonymi akcentami, tapicerką skórzaną Black Alcantara z przeszyciami czerwoną i szarą nicią, elementami stylistycznymi GR Sport takimi jak przyciemnione wnętrze kloszy lamp, grill w kolorze ciemnego chromu i sportowy przedni spojler oraz emblematem na tylnej klapie. Auto w tej wersji ma standardowe dwubarwne malowanie nadwozia. We wnętrzu deskę rozdzielczą zdobi listwa w kolorze Platinium Pearl.

Toyota C-HR 2023, silnik, skrzynia biegów, wyposażenie i ceny

Toyota C-HR 2023 Comfort Style Executive GR Sport 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT 127 000 zł 139 800 145 700 151 600 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT - 139 700 145 600 151 500

Toyota C-HR 2023 i dane techniczne, pojemność bagażnika