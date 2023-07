Reklama

Toyota Corolla jest z nami od niemal 60 lat. Pojawiła się w 1966 roku, by trafić w potrzeby rozwijającej się wówczas w Japonii klasy średniej. W Polsce szczytem marzeń była wtedy Syrena, a Fiacie 126p jeszcze nikt nie słyszał. Licznik japońskiej marki ruszył.

Pierwszy kompaktowy model Toyoty na początek zmotoryzował rodzimy rynek, następnie podbił amerykański i wreszcie stał się autem globalnym. Nazwa Corolla oznacza koronę płatków kwiatu, czyli jego najpiękniejszą część. Japończycy celowo wybrali to "imię", ponieważ miało kojarzyć się ze stylem i wysoką jakością. Jednak za sloganami stały też rozwiązania techniczne…

Reklama

Toyota Corolla hitem w Polsce, sprzedaje się co 30 minut

Corolla pierwszej generacji była autem zaawansowanym, a świadczy o tym choćby przednie zawieszenie oparte na kolumnach MacPhersona – w tamtych czasach stosowane jedynie w kilku autach na świecie. Także fabryka Takaoka wybudowana w 1968 roku specjalnie dla Corolli błyszczała nowoczesnością – jako pierwsza była sterowana komputerem. Od tamtej pory japoński koncern wprowadził na drogi aż dwanaście generacji tego modelu. Corolla jako pierwsza w dziejach motoryzacji przekroczyła rekordową liczbę 50 mln sztuk. Dziś nowy egzemplarz tego auta sprzedaje się na świecie co 30 sekund, a w Polsce co 30 minut.

Toyota Corolla z silnikiem 1.5 dostępna od ręki - 1100 sedanów już w Polsce

Nad Wisłą Corolla to najpopularniejszy nowy samochód. Kierowcy mają do wyboru trzy nadwozia – hatchback, kombi oraz sedan. Teraz ten trzeci wariant zaskakuje ceną i krótkim czasem oczekiwania na realizację zamówienia – na polski rynek właśnie trafiła dodatkowa pula 1100 sedanów z benzynowym silnikiem 1.5. Tak solidna dostawa to kuszący kąsek w obliczu trudnej sytuacji innych producentów. Na co mogą liczyć kierowcy poszukujący rodzinnego auta z dużym bagażnikiem?

Toyota Corolla sedan - jakie wnętrze?

Corolla w trójbryłowym nadwoziu i na 17-calowych szlifowanych alufelgach owiniętych plasterkiem opony 225/45 R17 to bez wątpienia ładny samochód, a zrobienie eleganckiego sedana w klasie kompakt nie jest łatwe! Nikt nie zaryzykuje stwierdzenia, że bagażnik został doklejony na siłę, spójna sylwetka o długości ponad 4,6 m zwraca uwagę. Świetny klimat panuje we wnętrzu. Kierowca siedzi blisko asfaltu na sportowo wyprofilowanym fotelu. Otacza go zaprojektowana z polotem deska rozdzielcza. Cienkie słupki A, trójkątne okienka w narożnikach drzwi i lusterka boczne z dolnym mocowaniem zapewniają dobrą widoczność.

Wysoko ustawiony dotykowy ekran systemu multimedialnego z pokrętłem jest przyjazny w obsłudze, choć jakość obrazu z kamery cofania odstaje na tle rywali. Duży rozstaw osi (2,7 m) pozwolił urządzić przestronna kabinę. Cztery dorosłe osoby podróżują Corollą sedan w komfortowych warunkach. Miejsca zarówno na przednich siedzeniach, jak i tylnej kanapie nie brakuje.

Toyota Corolla sedan to bogate wyposażenie, a jaka pojemność bagażnika?

Także obszerny bagażnik o pojemności 471 litrów zachęca do rodzinnych wyjazdów i stawia Corollę w czołówce aut kompaktowych. Godne pochwały jest również wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa. Sedan ma seryjnie: 7 poduszek powietrznych, system unikania kolizji z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu, skaner znaków, czujnik uwagi kierowcy, reflektory LED oraz automatyczne światła drogowe.

Toyota Corolla sedan z silnikiem benzynowym 1.5 zaskakuje spalaniem

Wreszcie napęd. Toyota Corolla sprzedaje się w Polsce głównie jako hybryda (1.8 lub 2.0) – to rozwiązanie daje mnóstwo frajdy z jazdy, ale też kosztuje. Dlatego osoby poszukujące tradycyjnego wolnossącego silnika benzynowego powinny zwrócić uwagę na produkowaną na Dolnym Śląsku jednostkę 1.5 o mocy 125 KM. To trzycylindrowa konstrukcja bez dodatkowych elektrycznych wspomagaczy (nie jest miękką hybrydą). Corolla sedan z tym silnikiem w parze z automatyczną przekładnią bezstopniową Multidrive S potrafi zaskoczyć. Na papierze producent podaje zużycie paliwa na poziomie 5,8 l/100 km. Nam podczas testu bez problemu udawało się zejść do 5,3 l na setkę – to bardzo dobry wynik, porównywalny do spalania hybrydy.

Jak jeździ i jak się prowadzi Toyota Corolla sedan 1.5?

W mieście samochód okazuje się poręczny i wystarczająco dynamiczny. Na trasie Corolla 1.5 pokazuje zupełnie inną twarz. Przede wszystkim sprawia wrażenie lekkiej i stabilnej w prowadzeniu, a najlepiej czuje się w trybie jazdy z tempomatem. Równe tempo i przepisowa jazda skutkują nadzwyczaj wstrzemięźliwym apetytem na paliwo. Ogólny komfort jazdy jest bardzo dobry. Co do pracy bezstopniowego automatu – nie jest tak, że każde mocniejsze wciśnięcie gazu skutkuje przeciągłym wyciem silnika (wyciszenie dobrze ogranicza hałas), choć na wysokich obrotach staje się słyszalny.

Toyota Corolla sedan 1.5 taniej o 12 tys. zł i w cenie Yarisa, a jakie wyposażenie?

Toyota Corolla sedan 1.5/125 KM w wersji Comfort kosztuje teraz od 86 400 zł, czyli o 12 tys. taniej niż w katalogu– to cena na poziomie mniejszego Yarisa wyposażonego w ten sam silnik! Standard obejmuje m.in. 16-calowe alufelgi, dwustrefową klimatyzację, kamerę cofania, podgrzewane lusterka, kierownicę obszytą skórą z przyciskami do obsługi multimediów, 8-calowy ekran systemu multimediów Toyota Touch 2, interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, a także systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, czy automatyczne światła drogowe. Auto można wzbogacić o pakiety Style i Tech.

Pakiet Tech (6500 zł) rozszerza wyposażenie o wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, przednie i tylne czujniki parkowania, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, cyfrowy prędkościomierz i 7-calowy, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników, podgrzewane fotele przednie, elektryczną regulację podparcia lędźwiowego fotela kierowcy, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem HD, inteligentnym asystentem głosowym, nawigacją w chmurze i 4-letnim pakietem transmisji danych. Z kolei pakiet Style (5500 zł) to światła główne i tylne w technologii LED, spryskiwacze przednich świateł, przyciemniane tylne szyby oraz 17-calowe felgi aluminiowe. Do auta można zamówić też m.in. nakładki progowe, tylny spojler w kolorze nadwozia, koła zimowe, pakiet Protection czy zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy.

Reklama

Toyota Corolla sedan z silnikiem 1.5, dane techniczne, wymiary, przyspieszenie