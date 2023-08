Reklama

Toyota Yaris w Polsce po modelu Corolla to drugi najczęściej wybierany samochód w 2023 roku. Od stycznia do lipca na drogi wyjechało już ponad 9,3 tys. egzemplarzy tego auta. W segmencie B Yaris nie ma sobie równych – co trzecie auto tej klasy, które wyjeżdża z salonu to właśnie miejska Toyota.

Yaris od początku jest oferowany z dwoma trzycylindrowymi silnikami benzynowymi. Wybór to: 1.0/72 KM, współpracujący z manualną, 5-biegową przekładnią lub jednostka 1.5/125 KM, którą zamiast 6-stopniowej skrzyni ręcznej może sparować z bezstopniowym automatem Multidrive S. Alternatywą jest hybryda 1.5. Wszystkie silniki i przekładanie są produkowane na Dolnym Śląsku - w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Toyota Yaris 1.0 wraca do Polski na własny pogrzeb, wszystko przez normy UE

Połowa sprzedawanych Yarisów miała bazowy silnik benzynowy 1.0. Ta jednostka zniknęła jednak z oferty na kilka miesięcy, ale teraz wraca… na własny pogrzeb. Okazuje się, że najtańszy silnik zostanie definitywnie skasowany z oferty, a wszystko ze względu na normy emisji nałożone przez UE.

Toyota Yaris z klasycznym silnikiem 1.0 będzie produkowana tylko do końca września 2023 roku. I tu ważna wiadomość dla osób szukających niedrogiego auta. Polski oddział japońskiej marki zdobył pulę 1-litrowych Yarisów z innego rynku – to samochody wyprodukowane, dostępne od ręki i dobrej cenie. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Yaris 1.0 na pożegnanie w Polsce - od ręki i w dobrej cenie

Yaris 1.0 z przyspieszeniem do 100 km w 14,6 sekundy nie jest demonem prędkości, ten silnik w parze z 5-biegową skrzynią manualną ma zapewnić sprawną i ekonomiczną eksploatację. Producent średnie zużycie benzyny podaje na poziomie 5,6 l/100 KM.

Toyota Yaris z silnikiem 1.0 - szybko nie będzie, ale za to oszczędnie

Przypominamy, że Yaris to pierwszy samochód japońskiej firmy w segmencie B zaprojektowany na nowej platformie GA-B. Szkielet ten powstał w ramach technologii Toyota New Global Architecture (TNGA), która pozwala Japończykom tworzyć kilka modeli aut na bazie jednej architektury. Zastosowanie tej podstawy pozwoliło inżynierom oprzeć się wszechobecnej modzie – zamiast wydłużyć Yarisa robili co tylko możliwe, by maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Przy tym samochód dostał zupełnie nowe proporcje. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża go do przedstawicieli z wyższej półki.

Toyota Yaris, czyli jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Aktualny Yaris w porównaniu do poprzednika stał się krótszy o 0,5 cm do 3,94 m, szerszy o 5 cm (1,75 m) i niższy o 4 cm (1,47 m). Co ważne, mimo cięć w nadwoziu aż 5 cm zyskał rozstaw osi (do 2,65 m). A to z kolei pozwoliło ustawić koła niemal na rogach karoserii i wyraźnie skrócić zwisy. Stąd też Yaris należy do najzwrotniejszych w klasie – promień skrętu 4,9 m. Kolejnymi korzyściami z takiej konstrukcji są obniżony o 12 mm środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych. Bagażnik o pojemności 286 l ma regularne kształty i jest ustawny.

Toyota Yaris z silnikiem 1.0 w dwóch wersjach na pożegnanie

Toyota Yaris 1.0 do końca września 2023 roku będzie dostępna w wersjach Active i Comfort. Producent oferuje auta z rabatem 4 tys. zł od ceny podstawowej, przy czym korzyści mogą sięgać 6 tys. zł.

Toyota Yaris 1.0 Active taniej o 4 tys. zł, jakie wyposażenie?

Najtańsza Toyota Yaris 1.0 Active standardowo oferuje 7-calowy, dotykowy ekran systemu multimediów Toyota Touch 2, interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, multifunkcyjną kierownicę z obsługą systemów multimedialnych, światła do jazdy dziennej oraz tylne światła w technologii LED, fotel kierowcy z regulacją wysokości. Do tego systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE z kładem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (w tym system wykrywania pieszych i rowerzystów), asystentem utrzymania pasa ruchu czy inteligentnym tempomatem adaptacyjnym. Tak wyposażone auto kosztuje od 72 900 zł (o 4 tys. taniej niż cena katalogowa).

Toyota Yaris 1.0 wersji Comfort

Z kolei Toyota Yaris 1.0 wersji Comfort jest lepsza o kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, światła przeciwmgielne, inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, kierownicę i gałkę dźwigni zmiany biegów obszytą skórą oraz cztery głośniki. Taki samochód po odjęciu od ceny katalogowej 4 tys. zł kosztuje finalnie od 73 900 zł.

Do wersji Comfort za 3,5 tys. zł można dokupić pakiet Tech, w którego skład wchodzi regulacja wysokości fotela pasażera, elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy, podgrzewane fotele przednie, elektrycznie regulowane szyby tylne, system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, 6 głośników oraz 8-calowy, dotykowy ekran systemu multimediów Toyota Touch 2.

Toyota Yaris w cenie Aygo X, a nawet taniej

Tak naprawdę to ostatni moment na zakup takiego auta, ponieważ niebawem cennik otworzy silnik 1.5, co oznacza wyższe ceny. Do tego Toyota Yaris 1.0 w leasingu konsumenckim Kinto One miesięcznie kosztuje o 13 zł mniej niż rata za Aygo X. Jakim cudem większy samochód jest tańszy niż mniejszy? Toyota taką różnicę tłumaczy wysoką wartością rezydualną auta (RV), czyli sumą, za którą można je sprzedać po kilku latach użytkowania. Im ona wyższa, tym niższa utrata wartości, czyli auto mniej będzie nas kosztować w całkowitym rozrachunku. Yaris bardzo dobrze trzyma cenę.

Toyota Yaris - cennik i wyposażenie

Toyota Yaris Active Comfort Executive Selection Style GR Sport 1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T 72 900 zł 73 900 - - - 1.5 Dynamic Force 125 KM 6 M/T - 81 900 92 900 95 900 99 400 1.5 Dynamic Force 125 KM Multidrive S - 87 900 98 900 101 900 - 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT 95 900 96 900 107 900 110 900 114 400

Toyota Yaris, dane techniczne, silniki, zużycie paliwa, wymiary