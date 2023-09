Reklama

Toyota, Skoda i Kia to obecnie pierwsza trójka najpopularniejszych marek w Polsce po ośmiu miesiącach 2023 roku. Do końca sierpnia na drogi wyjechało ponad 311 tys. samochodów, czyli niemal 11 proc więcej niż rok wcześniej. Lexus notuje największy wzrost liczby rejestracji samochodów. Najpoważniejszy spadek zalicza Ford.

Tylko w sierpniu na drogi wyjechało przeszło 36 tys. aut. Co ciekawe w tej liczbie, już co czwarty nowy samochód to była Toyota (8733 rejestracji; od początku roku 59 tys. aut). Japońska marka dosłownie znokautowała konkurencję - uzyskała wynik lepszy niż trzy kolejne firmy razem wzięte. Koniem pociągowym biznesu jest Corolla. Do przewagi przyczyniła się też dostępność aut niemal od ręki. A teraz Japończycy wrzucają wyższy bieg…

Toyota tnie ceny w Polsce. Corolla taniej o 12 tys. zł

Toyota jako pierwsza zdecydowała się na sezonową wyprzedaż. Akcja potrwa od 8 do 9 września. Co można upolować i za ile? W salonach da się jeszcze trafić ostatnie sztuki modelu Corolla sedan z rocznika 2022 z benzynowym silnikiem 1.5/125 KM w wersjach Comfort + Tech oraz Comfort + Tech + Style. Rabaty sięgają 12 tys. zł. Samochód z manualną skrzynią biegów kosztuje teraz od 92 900 zł.

Toyota Yaris z silnikiem 1.0 znika przez normy UE. Ostatni moment na tanie auto

Toyota Yaris to drugi najpopularniejszy samochód w Polsce. Ze względu na normy emisji spalin ten model z silnikiem 1.0/72 KM będzie produkowany tylko do końca września 2023 roku. W to miejsce wskoczy 125-konna jednostka 1.5, co oznacza wyższe ceny. Stąd teraz to ostatni moment na zakup auta z bazową jednostką napędową. Pula aut w wersjach Active i Comfort jest jeszcze dostępna ze zniżką 4 tys. zł od ceny podstawowej, a korzyści przy zakupie mogą sięgać nawet 6 tys. zł. Najtańsza Toyota Yaris 1.0/72 KM kosztuje teraz od 72 600 zł.

Ile kosztuje Toyota C-HR Final Edition? Teraz taniej o ponad 11 tys. zł

Toyota C-HR Final Edition to model pierwszej generacji w pożegnalnej wersji. Samochód jest jeszcze dostępny z napędem hybrydowym 1.8 o mocy 122 KM w wersjach Comfort i Style, a także z szybszą hybrydą 2.0/184 KM w wersji Style. Tu producent obiecuje zniżkę o 11,2 tys. zł w stosunku do ceny katalogowej.

Toyota Aygo X taniej na sezonowej wyprzedaży. To najtańszy model w gamie

Toyota Aygo X, czyli najmniejszy crossover w gamie japońskiej marki i jednocześnie najpopularniejszy model segmentu A w Polsce, także trafia się do odbioru na już. Japończycy oferują ten samochód o 2 tys. zł taniej. W efekcie Aygo X w bazowej wersji kosztuje od 66 900 zł.

Toyota Camry w wersji Prestige tanieje, w kieszeni nawet 22 tys. zł

Coś większego i bardziej komfortowego? Toyota Camry – ten japoński sedan pod maską skrywa napęd hybrydowy identyczny jak w RAV4. Układ o nazwie Dynamic Force to duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/177 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM. W wersji Prestige kosztuje od 184 800 zł, czyli różnica między bazowym modelem to tylko 1900 zł. Na tym jednak nie koniec, bo zdaniem producenta przy tej odmianie w kieszeni zostaje 22 tys. zł. Samochody są dostępne niemal od ręki.

Toyota Land Cruiser 2022 jeszcze dostępna

Toyota ma jeszcze ostatnie sztuki Land Cruisera 2022. Teraz terenówka z konstrukcją opartą na ramie i stałym napędem 4x4 kosztuje od 299 000 zł (wersja Prestige) lub od 329 000 zł (wersja Invincible).

Toyota bZ4X taniej o 69 tys. zł, ale jakim cudem?

Fani elektomobilności także znajdą coś dla siebie. Toyota wylicza, że przy zakupie elektrycznego modelu bZ4X z roku 2022 z napędem na przód o mocy 204 KM w wersji Executive w kieszeni zostaje do 69 tys. zł. Auto ma 20-calowe felgi, tapicerkę ze skóry syntetycznej, kabel do ładowania Typ2, dwustrefową klimatyzację, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z nawigacją działającą online i offline oraz inteligentnym asystentem głosowym.

Tak skonfigurowane auto z lakierem Platinum White Pearl/Astral Black kosztuje teraz 232 900 zł, a po uwzględnieniu maksymalnego dofinansowania w programie "Mój Elektryk" cena schodzi do 205 900 zł.