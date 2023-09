Reklama

Toyota Camry 2023 w Polsce - jaka moc hybrydy i spalanie

Toyota Camry od debiutu pierwszej generacji w 1982 roku skusiła ponad 19 mln osób w ponad 100 krajach na świecie. W 2004 roku japoński producent zdecydował o wycofaniu tego auta z rynku europejskiego. To był cios dla masy wielbicieli, ale pozostał wielki sentyment do tego modelu i duża rozpoznawalność.

Toyota przeprowadziła nawet badania i okazało się, że aż 70 proc. polskich kierowców pamiętało poprzednie wcielenia Camry. Niektórzy traktują ten samochód jako osobną japońską markę, synonim niezawodności. Wreszcie w 2019 roku po latach suszy przyszedł deszcz i nad Wisłę wjechała Toyota Camry 8. generacji. Po ostatniej modernizacji samochód zyskał odświeżony styl nadwozia i wnętrza. A dziś producent wraca do bieżącej oferty aut z szybkim odbiorem. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Camry wraca do gry - jaka moc i przyspieszenie hybrydy z silnikiem 2.5

Toyota Camry pod maską skrywa napęd hybrydowy identyczny jak w RAV4. Ten układ o nazwie Dynamic Force to duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/177 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem ok. 1600 kg japońskiej myśli technicznej.

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,3 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka silnika elektrycznego, który znacznie częściej włącza się do pracy.

Toyota Camry 2023 i zużycie benzyny na 100 km/h

Zespół napędowy Camry jeszcze większe wrażenie zrobił, kiedy sprawdziliśmy na ile oszczędna jest jego natura tak zachwalana przez Toyotę. Przepisowa jazda, zgrana praca napędu hybrydowego i częste zaangażowanie trybu czysto elektrycznego (zdarzało się, że auto jechało z prędkością ok. 100-110 km/h "na prąd") sprawiły, że na trasie testowej obejmującej górskie drogi z łatwością osiągnęliśmy średnie spalanie na poziomie 5,5 l/100 km.

Jeszcze bardziej zaskoczyła nas wydajność układu wraz ze wzrostem prędkości. Kiedy licznik pokazywał ok. 120 km/h Camry zużywała 7,3 l, a na autostradzie według wskazań komputera co 100 km z 50-litrowego zbiornika ubywało ok. 8,5 l benzyny. Właśnie ten ostatni wynik sprawia, że Toyota wyróżnia się spośród innych hybryd, które bardziej wolą miasto niż wypad w trasę, gdzie ich ekonomiczny czar pryska.

Toyota Camry 2023 - jakie wnętrze i pojemność bagażnika?

Toyota Camry korzysta z platformy GA-K z serii TNGA (Toyota New Global Architecture). Dlatego prawie 5-metrowe nadwozie (4885 mm długości i 1840 szerokości) przysłania większość rywali z klasy średniej z aktualną Skodą Superb na czele (4869 mm). A ponad 2,8 m rozstawu osi zaowocowało wnętrzem, które pod względem komfortu podróżowania potrafi uszczęśliwić. Bagażnik oferuje 524 l pojemności.

Toyota Camry wyposażenie i ceny

Camry już w najtańszej wersji Comfort jest wyposażona w pakiet bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, który obejmuje układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, asystenta pasa ruchu, układ rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz automatyczne światła drogowe. Do tego jest jeszcze dwustrefowa klimatyzacja z technologią oczyszczania powietrza Nanoe, fotel kierowcy z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach, światła w technologii LED, czy interfejsy Android Auto i Apple CarPlay. Taki samochód kosztuje od 182 900 zł. Teraz jednak bardziej opłaca się spojrzeć o półkę wyżej…

Toyota Camry w wersji Prestige tanieje, w kieszeni nawet 22 tys. zł

A tam stoi Toyota Camry w wersji Prestige lepsza o 18-calowe felgi aluminiowe, tapicerkę ze skóry syntetycznej, fotel pasażera z elektryczną regulacją, inteligentny kluczyk oraz przyciemniane szyby tylne. Standard to także większy, 9-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego, nawigacja Toyota Touch 2 with GO z trzyletnią darmową aktualizacją map i ozdobne nakładki progowe przednie z logo Camry. Dopłaty nie wymaga pakiet Cargo, który obejmuje ochronę podłogi bagażnika oraz pionową siatkę bagażnika.

Toyota Camry w wersji Prestige kosztuje od 184 800 zł, czyli różnica między bazowym modelem to tylko 1900 zł. Na tym jednak nie koniec, bo zdaniem producenta przy tej odmianie w kieszeni zostaje 22 tys. zł. Samochody są dostępne niemal od ręki.

Toyota Camry - cennik i wyposażenie 2023

Toyota Camry 2023 Comfort Prestige Executive 2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM e-CVT 182 900 zł 184 900 203 900

Toyota Camry 2023 - dane techniczne, silnik, wymiary, pojemność bagażnika