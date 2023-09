Reklama

Toyota odleciała! Oto nowy SUV

Toyota Century pojawiła się w 1967 roku jako pierwszy luksusowy samochód produkowany w Japonii. Auto nazwano na cześć setnej rocznicy urodzin założyciela firmy Sakichi Toyody. Przez blisko 60 lat Century stała się synonimem limuzyny, w której najważniejszy jest komfort podróżujących na tylnej kanapie.

Dziś Century podróżuje japońska rodzina cesarska, premier Japonii... oraz Yakuza, japońska mafia – największy syndykat przestępczości zorganizowanej na świecie. To najlepiej świadczy o prestiżu tego auta. A teraz Toyota postanowiła zaszaleć…

Toyota Century SUV ma ponad 5,2 m długości. To gigant

Oto Toyota Century w nadwoziu SUV właśnie dołączyła do gamy producenta. Auto jest ogromne – ma ponad 5,2 m długości, prawie 2 m szerokości i 1,8 wysokości. Rozstaw osi dochodzi do niemal 3 m. W porównaniu z oferowaną równolegle limuzyną nowy SUV jest szerszy, wyższy i oferuje więcej przestrzeni na tylnych fotelach.

To Toyota inna niż wszystkie, wyposażenie jak z bajki

Pod względem stylistycznym Century nie przypomina żadnej innej Toyoty. Nawet jako SUV wygląda statecznie. Kabina została doskonale wyciszona m.in. za sprawą laminowanej szyby, która oddziela przestrzeń pasażerską od bagażnika. Za nagłośnienie odpowiadali najlepsi eksperci od systemów audio oraz strojenia instrumentów. Zdaniem twórców pasażerowie słuchać muzyki mają wrażenia jak z prywatnej sali koncertowej.

Wnętrze dla czterech osób, z tyłu dwa osobne fotele

Na pokładzie przewidziano miejsce dla czterech osób. Przy czym najważniejsze to tylne dwa duże, kapitańskie fotele z możliwością rozłożenia do pozycji leżącej. Są nawet koronkowe pokrowce na oparciach i zagłówkach czy łyżka do butów – tak jak od dziesięcioleci lubią japońscy notable.

Zajmowanie miejsca w drugim rzędzie siedzeń ułatwiają drzwi otwierane pod kątem aż 75 stopni. Do tego jest elektryczny stopień oraz uchwyty przy słupku C.

Toyota Century SUV i hybryda plug-in z silnikiem V6

Toyota do napędu Century SUV zaprzęgła hybrydę plug-in z porządnym silnikiem benzynowym 3.5 V6. Duży akumulator ma zapewnić wystarczający zasięg do codziennej jazdy w trybie elektrycznym. Trakcję i zwrotność zapewni znany z Lexusa RX w napęd na cztery koła E-Four Advanced oraz układ tylnych kół skrętnych (Dynamic Rear Steering). Komfort pasażerów tylnych siedzeń zwiększa funkcja Rear Comfort, która wspomaga układ hamowania tak, by jak najmniej przeciążeń było przenoszonych do wnętrza.

Ile kosztuje Toyota Century SUV? Ładnie nas urządzili

Nowa Toyota Century SUV będzie produkowana w Japonii w fabryce Tahara. Na rodzimym rynku samochód kosztuje 25 mln jenów, czyli ponad 700 tys. zł. I tu zła wiadomość…

Nowy SUV będzie dostępny wyłącznie w Japonii. Ładnie nas urządzili. Europejczykom na otarcie łez pozostaje Rolls-Royce Cullinan czy Bentley Bentayga…