CUPRA DarkRebel sensacją, CUPRA Formetor hitem na rynku

CUPRA ze wszystkich marek Grupy Volkswagen jest najmłodsza i wyrasta na gwiazdę, której blask jest coraz jaśniejszy. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Hiszpańska firma od początku 2023 roku sprzedała ponad 150 tys. samochodów. To ponad 60 proc. więcej niż przed rokiem.

Od powstania w 2018 roku na drogi wyjechało ponad 400 tys. aut. Z czego 25 proc. tylko w pierwszej połowie tego roku. Koniem pociągowym biznesu jest CUPRA Formetor, czyli pierwszy własny model marki po odcięciu pępowiny od SEAT-a. Dziś w całej Europie panuje szaleństwo na ten model, tylko Polsce sprzedano w tym roku ponad 7 tys. sztuk, z czego ok. 1000 w lipcu. Skąd takie wzięcie?

CUPRA Formetor dziś, DarkRebel jutro

Formetor bije na głowę designem każdego rywala w segmencie kompaktowych SUV-ów. Do tego daje szeroki wybór napędów – od przystępnego cenowo silnika 1.5/150 KM, przez 310-konną jednostkę 2.0 TSI po fenomenalnie brzmiący pięciocylindrowy silnik 2.5 TSI o mocy 390 KM pod maską Formantora VZ5. W tym ostatnim asfalt za pośrednictwem 7-stopniowej skrzyni dwusprzęgłowej DSG zwijają cztery koła jednoczenie. Sprint od 0 do 100 km/h trwa ledwie 4,2 s. Z takim wynikiem można stawać w szranki np. z Porsche Macan Turbo (4,3 s do "setki"), który kosztuje góry pieniędzy więcej…

I tak jak Formentor stanowił punkt zwrotny w 5-letniej historii marki, jako pierwszy własny model, tak ujawniona w Monachium CUPRA DarkRebel zaczyna pisać nowy rozdział w dziejach hiszpańskiej firmy. Cóż to za samochód i czego mogą spodziewać się kierowcy?

CUPRA DarkRebel to shooting brake i nowy rozdział w dziejach hiszpańskiej firmy

CUPRA DarkRebel to samochód sportowy typu shooting brake. Jego historia zaczęła się w świecie wirtualnym. W Metahype powstało ponad 270 tys. konfiguracji modelu DarkRebel. Następnie zebrane dane styliści i inżynierowie wykorzystali do stworzenia realnego modelu z włókien węglowych i wszystkiego co CUPRA ma najlepsze w magazynach.

CUPRA DarkRebel - jakie wymiary?

DarkRebel zawieszony na 21-calowych felgach z miedzianym wykończeniem i plasterkiem opony Michelin Pilot Sport 255/55 odbiera mowę. Niespotykane proporcje wpisano w 4,5 m długości, 2,2 m szerokości i ledwie 1,3 m wysokości. Nad drogą stoi nisko i pewnie, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt. Na świat patrzy przez światła LED stworzone z logotypu marki rozbitego na trzy trójkąty. Do środka wsiada się przez drzwi otwierane do góry na wysokość 2,2 m (to tzw. lambo doors).

Wnętrze DarkRebel jak z drukarki. Jakie wyposażenie?

Kluczowym elementem kabiny DarkRebel jest centralnie poprowadzony pałąk o asymetrycznych kształtach i rzeźbiarskim wyglądzie, którą stworzono w technologii druku 3D z użyciem metalu. Na środku tego "kręgosłupa" świeci szklany przełącznik trybów jazdy. Do tego kamera termowizyjna monitoruje wnętrze, a inteligentna klimatyzacja dostosowuje temperaturę i nawiew. Świeże powietrze do środka trafia przez skrzela pod przednią szybą – ich praca przypomina oddychanie. Poza tym do budowy wnętrza zastosowano materiały wykonane w 90 proc. z biodegradowalnego bambusa.

CUPRA DarkRebel szokuje mocą i przyspieszeniem

Wreszcie napęd. CUPRA DarkRebel to samochód elektryczny. Osiągi? Świetne! Moc? Ponad 450 KM. Przyspieszenie? Jak w motocyklu, od 0 do 100 km/h w mniej niż 4 sekundy.

CUPRA DarkRebel na rynek? Najpierw CUPRA Tavascan, Terramar i Raval

Kiedy na drogach? CUPRA DarkRebel to prototyp, ale na stoisku hiszpańskiej marki w Monachium ptaszki ćwierkały, że model produkcyjny może pojawić się po 2025 roku. Wcześniej, bo już w 2024 roku na rynek trafi CUPRA Tavascan, czyli ponad 4,6-metrowy elektryczny SUV w stylu coupe. Także przyszłym roku dołączy SUV Terramar. Pod długą maskę dostanie silniki konwencjonalne oraz hybrydę plug-in nowej generacji, która ma zapewnić około 100 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym. W 2025 roku dołączy CUPRA Raval - 4,2-metrowy baby-SUV. Obok nowych modeli CUPRA planuje też ekspansję na rynek północnoamerykański.

CUPRA rusza na podbój USA

– Naszą ambicją jest uzyskanie statusu globalnej marki. Z tego względu intensywnie pracujemy nad wejściem na rynek północnoamerykański. Nasze plany zmierzają w pozytywnym kierunku i jestem przekonany, że dzięki założonej strategii CUPRA odniesie sukces również w Ameryce – stwierdził Wayne Griffiths, dyrektor generalny marki CUPRA.