CUPRA rozbiła bank

CUPRA ze wszystkich marek Grupy Volkswagen jest najmłodsza i wyrasta na gwiazdę, której blask jest coraz jaśniejszy. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Hiszpańska firma w 2023 roku sprzedała ponad 230 tys. samochodów. To ponad 50 proc. więcej niż przed rokiem. Od powstania w 2018 roku na drogi wyjechało przeszło 530 tys. aut.

W zwiększeniu rozpoznawalności miedzianego logo, a co za tym idzie podbiciu słupków sprzedaży mają pomóc nowe modele samochodów i współpraca ze gwiazdami sportu. Ostatnio Hiszpanom udało się połączyć te dwa światy.

Robert Lewandowski dostanie nowy samochód

CUPRA i FC Barcelona przedłużyły współpracę na kolejne 5 sezonów, czyli do 2029 roku. Stąd Robert Lewandowski oraz jego koledzy z drużyny będą korzystać z samochodów hiszpańskiej firmy. W garażu Polaka obok Bentleya najpewniej zaparkuje najmocniejszy model Formentor VZ5. Producent poszerzy też współpracę z pozostałymi sekcjami klubu.

Pod umową podpis złożył Wayne Griffiths, dyrektor generalny CUPRA oraz prezes FC Barcelona, Joan Laporta. Na spotkaniu pojawili się także najlepsi zawodnicy dumy Katalonii: Robert Lewandowski, Jana Fernandez (piłka nożna kobiet), James Nnaji (koszykówka), Miquel Feixas (futsal), Domen Makuc (piłka ręczna) oraz Matias Pascual (hokej na rolkach).

Nowa CUPRA DarkRebel i zachwycony Robert Lewandowski

Hiszpański producent pokazał sportowcom swoje trzy samochody elektryczne. Najbardziej obleganą gwiazdą był model CUPRA DarkRebel. Robert Lewandowski wcisnął się za kierownicę tego auta. Polski napastnik przyznał, że chętnie by sprawdził jego możliwości, szczególnie że ma doświadczenie w wyścigowej jeździe (jeszcze za czasów współpracy z Audi zawodnicy przechodzili szkolenia po okiem instruktorów). Piłkarz spodziewał się także wygranej, gdyby doszło rywalizacji z innymi zawodnikami.

CUPRA DarkRebel to shooting brake i nowy rozdział w dziejach hiszpańskiej firmy

CUPRA DarkRebel to samochód sportowy typu shooting brake. Jego historia zaczęła się w świecie wirtualnym. W Metahype powstało ponad 270 tys. konfiguracji modelu DarkRebel. Następnie zebrane dane styliści i inżynierowie wykorzystali do stworzenia realnego modelu z włókien węglowych i wszystkiego co CUPRA ma najlepsze w magazynach.

CUPRA DarkRebel - jakie wymiary?

DarkRebel zawieszony na 21-calowych felgach z miedzianym wykończeniem i plasterkiem opony Michelin Pilot Sport 255/55 odbiera mowę. Niespotykane proporcje wpisano w 4,5 m długości, 2,2 m szerokości i ledwie 1,3 m wysokości. Nad drogą stoi nisko i pewnie, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt. Na świat patrzy przez światła LED stworzone z logotypu marki rozbitego na trzy trójkąty. Do środka wsiada się przez drzwi otwierane do góry na wysokość 2,2 m (to tzw. lambo doors).

Wnętrze DarkRebel jak z drukarki. Jakie wyposażenie?

Kluczowym elementem kabiny DarkRebel jest centralnie poprowadzony pałąk o asymetrycznych kształtach i rzeźbiarskim wyglądzie, który stworzono w technologii druku 3D z użyciem metalu. Na środku tego "kręgosłupa" świeci szklany przełącznik trybów jazdy. Do tego kamera termowizyjna monitoruje wnętrze, a inteligentna klimatyzacja dostosowuje temperaturę i nawiew. Świeże powietrze do środka trafia przez skrzela pod przednią szybą – ich praca przypomina oddychanie. Poza tym do budowy wnętrza zastosowano materiały wykonane w 90 proc. z biodegradowalnego bambusa.

CUPRA DarkRebel szokuje mocą i przyspieszeniem

Wreszcie napęd. CUPRA DarkRebel to samochód elektryczny. Osiągi? Świetne! Moc? Ponad 450 KM. Przyspieszenie? Jak w motocyklu, od 0 do 100 km/h w mniej niż 4 sekundy.

CUPRA DarkRebel na rynek? Najpierw CUPRA Tavascan, Terramar i Raval

Kiedy na drogach? CUPRA DarkRebel to prototyp, ale ptaszki ćwierkają, że model produkcyjny może pojawić się po 2025 roku. Wcześniej, bo pod koniec 2024 roku na rynek trafi CUPRA Tavascan, czyli ponad 4,6-metrowy elektryczny SUV w stylu coupe. Także w tym roku dołączy SUV Terramar. Pod długą maskę dostanie silniki konwencjonalne oraz hybrydę plug-in nowej generacji, która ma zapewnić około 100 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym. W 2025 roku dojdzie CUPRA Raval - 4,2-metrowy baby-SUV.