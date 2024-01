Węgierska produkcja, hiszpański temperament: oto nowy SUV marki Cupra

Pamiętacie hasło "niemiecka precyzja, hiszpański temperament"? Tu pasuje dość dobrze, bo za projekt modelu Terramar odpowiada ekipa z Wolfsburga, auto będzie produkowane na Węgrzech, ale ludzie z Cupry zarzekają się, że i hiszpański temperament się tu znajdzie. Cóż, oby było go więcej niż tej niemieckiej precyzji, która nie zawsze okazuje się aż tak… precyzyjna jak by się chciało. A na serio, to projekt wygląda ciekawie i niewykluczone, że Terramar wykroi dla siebie jakąś część rynku.

Wayne Griffiths, dyrektor generalny marek Seat i Cupra, opisuje nowy jako połączenie "emocji i sportowego charakteru z elektryfikacją". Model będzie walczył w trudnym segmencie, ale przedstawiciele hiszpańskiej marki i decydenci z Wolfsburga liczą na to, że Terramar przebije się do świadomości klientów m.in. dzięki ciekawej stylistyce. I faktycznie, na pierwszych udostępnionych zdjęciach nowy SUV wygląda nieźle, ale też od razu zdradza, że mamy do czynienia z produktem od VAG,

Nowa Cupra Terramar: jakie silniki?

Terramar będzie dostępny z benzynowymi silnikami 1.5 i 2.0, a także z dwoma rodzajami napędu hybrydowego: plug-in oraz mild-hybrid. Wersja PHEV otrzyma akumulator o pojemności 19,7 kWh, opcjonalnie klienci będą mieli możliwość wyboru napędu na wszystkie koła, a standardowo samochód będzie wyposażony w 7-biegową dwusprzęgłową skrzynię biegów.

– SUV-y od kilku lat utrzymują dominację na rynku motoryzacyjnym w Europie. Z uwagi na ogromną popularność tej wersji nadwozia wśród kierowców nadchodząca Cupra Terramar jest jeszcze bardziej obiecującą premierą tego roku. Co istotne, model ten, wyposażony w zaawansowany napęd hybrydowy, jest kolejnym krokiem do spełnienia obietnicy o zelektryfikowanym portfolio Cupra do 2030 roku – mówi Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marek Seat i Cupra.