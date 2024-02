Lepsze osiągi, wyższa prędkość maksymalna, ale co z zasięgiem? Bateria – w zasadzie taka sama

5,7 s od 0 do 100 km/h i prędkość maksymalna rzędu 200 km/h: jak na kompaktowego elektrycznego hot-hatcha, to raczej wystarczająco. Obiecująco wygląda też kwestia napędu, bo cała moc będzie trafiała na tylną oś, pytanie jak mocno w zabawę będzie ingerowała elektronika.

Zawieszenie ma być sztywniejsze i zostanie mocno zmodyfikowane względem niż w bazowych odmianach Borna (m.in. amortyzatory, sprężyny, stabilizatory). Mamy tu też układ DCC i – jak chwali się Cupra – bardziej responsywny układ kierowniczy oraz inaczej reagujący pedał hamulca. Zasięg? Cupra obiecuje do 570 km na jednym ładowaniu, co oznacza, że wynik rzędu 450-520 km będzie w sprzyjających okolicznościach do osiągnięcia. Akumulator ma pojemność netto 79 kWh (+2 kWh), umożliwia ładowanie prądem zmiennym o mocy 11 kW lub stałym o mocy 170 kW. W przypadku wyboru tej drugiej opcji ładowanie ogniw Borna VZ do poziomu 80 proc. zajmie 30 minut.

Cupra Born VZ: jakie wnętrze i wyposażenie? Kiedy w Polsce?