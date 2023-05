Reklama

CUPRA do tej pory wypuściła na drogi 300 tys. samochodów. Ktoś może powiedzieć, że to żaden sukces sprzedać tyle aut w niecałe 5 lat od debiutu. Jednak tempo wzrostu młodej marki należącej do SEAT-a może już imponować.

CUPRA w 2022 roku osiągnęła 4,4 mld euro obrotów, to sanowi aż 40 proc. udział w wyniku producenta. Krótko mówiąc: CUPRA napędza rentowność całego SEAT-a. Do tego młoda marka jest zaliczana do największych i najszybciej rozwijających się w Europie. A teraz Hiszpanie są gotowi do kolejnego uderzenia…

CUPRA Raval jak dzielnica Barcelony, co to za samochód?

Oto CUPRA Raval – takie imię dostał nowy miejski samochód elektryczny. Jego zapowiedzią był prototypowy UrbanRebel. Dlaczego auto nazwano na cześć jednej z dzielnic stolicy Katalonii?

– Raval to jedna z najbardziej zaskakujących części Barcelony. Tamtejsze ulice wypełniają bary, cyganerie, sklepy designerskie i uliczni artyści, a to wszystko sprawia, że miejsce to tętni życiem – wyjaśnił Wayne Griffiths, dyrektor generalny CUPRA. – Jesteśmy dumni, że przyszły miejski samochód elektryczny będzie nosił jej nazwę i reprezentował jej ducha. Tak jak zrobiliśmy to z modelem CUPRA Born, tak teraz chcemy wyrazić istotę Raval-a i nadal inspirować świat niepowtarzalnym klimatem Barcelony – wskazał.

CUPRA Raval to nowy miejski SUV z dużym zasięgiem

CUPRA Raval ma ok. 4,2 m długości. Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a hiszpańskiej marki jest pokazany niedawno Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Akumulator po naładowaniu do pełna zapewni zasięg do 450 km wg WLTP. Na szybkich stacjach DC prąd można uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Podobnych parametrów należy spodziewać się po najmniejszym SUV-ie Hiszpanów.

Volkswagen ID.2, CUPRA Raval i Skoda do produkcji w Hiszpanii

Raval będzie produkowany w zakładzie Grupy Volkswagen w Hiszpanii na jednej linii z VW ID.2 i pokrewnym SUV-em Skody. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB Small. SEAT w przestawienie fabryki z produkcji aut spalinowych na samochody elektryczne zainwestuje 3 mld euro.

CUPRA Raval i cena w Polsce?

CUPRA Raval trafi na rynek w 2025 roku. Z wcześniejszy deklaracji wynika, że auto ma kosztować ok. 25 tys. euro (115 tys. zł). Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny hiszpańskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.