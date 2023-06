Reklama

Volkswagen Group Polska stawia na rewolucję w sprzedaży samochodów dla Kowalskiego i wprowadza rozwiązanie, które wcześniej wdrożył dla flot firmowych. Już od 1 lipca zacznie obowiązywać model agencyjny, a pierwszą marką z Grupy VW, której samochody będą sprzedawane w ramach nowego rozwiązania jest hiszpańska CUPRA. O co chodzi?

Dziś to diler kupuje samochód od importera, czyli Volkswagen Group Polska i sprzedaje go kierowcy we własnym imieniu. Po drodze dokłada do ceny odpowiednią marżę. Taki sposób za chwilę stanie się przeszłością.

Volkswagen i CUPRA rusza z rewolucją w Polsce. Ceny bardziej przejrzyste?

W modelu agencyjnym diler stanie się agentem, który także będzie odpowiedzialny za pozyskanie i obsługę klienta, jednak proces sprzedaży samochodu będzie wykonywał na rzecz Volkswagen Group Polska.

– Branża motoryzacyjna dynamicznie się zmienia, a potrzeby klientów detalicznych i flotowych są inne niż 10 lat temu – powiedziała Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marek SEAT i CUPRA. – Chcemy zapewnić większą transparentność cen samochodów oferowanych naszym klientom, a także oferować płynną ścieżkę klienta zarówno w kanale offline jak i online. Stojąc u progu ery elektromobilności, odpowiadamy sprawnie na aktualne otoczenie rynkowe i potrzeby naszych klientów – wyjaśniła.

Model agencyjny, czyli samochód kupisz od importera nie dilera

Dla kupującego auto największą różnicą będzie to, że sprzedającym samochód będzie Volkswagen Group Polska, tzn. umowa sprzedaży samochodu będzie zawierana z VGP, fakturę za samochód wystawi VGP. Odpowiedzialność z tytułu sprzedaży produktu będzie również po stronie VGP. Finasowanie zakupu czy najmu samochodów ma prowadzić Volkswagen Financial Services (VWFS).

CUPRA Born na pierwszy ogień, następna Skoda, Audi i VW

Pierwszym samochodem, który będzie sprzedawany w nowym modelu przez Grupę Volkswagen w Polsce jest elektryczna CUPRA Born. Docelowo od grudnia 2023 r., model agencyjny będzie dotyczył wszystkich pojazdów elektrycznych w ramach marek Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze, Audi, Skoda, a także wszystkich modeli CUPRA (także spalinowych).