Grupa Volkswagena podała najnowsze wyniki sprzedaży swoich aut elektrycznych na świecie. Najwięcej z nich, bo aż 217 100 sztuk, tj. 68 proc. z ogólnej liczby ponad 321 tys. trafiło na macierzysty rynek europejski. Kolejne 62 400 egzemplarzy (19 proc.) sprzedano w Chinach, 29 800 sztuk (9 proc.) w Stanach Zjednoczonych a pozostałe 4 proc. trafiło na inne rynki.

Koncern przewiduje dalszy wzrost dynamiki sprzedaży w następnych miesiącach związany z jednej strony z poszerzaniem oferty produktowej, a az drugiej ze zwiększeniem produkcji i skróceniem łańcucha dostaw.

Grupa Volkswagena – które marki przodują w elektryfikacji

Z danych udostępnionych przez koncern wynika, że liderem całej Grupy jest marka Volkswagen, która przez sześć miesięcy tego roku dostarczyła klientom 164 800 aut elektrycznych. Drugą pozycję zajmuje Audi ze sprzedażą 75 600 sztuk, a trzecią Skoda – 31 300 aut. Pozostałe miejsca przypadły markom Seati Cupra – 18 900 sztuk oraz Porsche – 18 tys., podczas gdy dział samochodów dostawczych VW dostarczył w tym czasie 12 300 samochodów.

Grupa Volkswagena – jakie modele elektryczne najpopularniejsze na świecie

Największą popularnością wśród klientów cieszył się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku duet VW ID.4/ID.5, którego łącznie 101 200 sztuk trafiło do odbiorców. Drugie miejsce na podium ze sprzedażą na poziomie 49 800 egzemplarzy zajął ID.3, a tu za nim elektryczny SUV klasy premium – Audi Q4 e-tron (w tym Sportback) z dostawami na poziomie 48 tys. sztuk. 31 300 egzemplarzy Enyaqa i Enyaqa Coupe, które wyjechało z salonów, pozwoliło zająć czeskiemu modelowi czwarte miejsce w rankingu popularności, natomiast listę Top 5 ze sprzedażą 19 500 sztuk zamyka Audi Q8 e-tron (w tym Sportback).

Grupa Volkswagena – jakie marki elektryczne najpopularniejsze w Polsce

Jak już wspominaliśmy, zainteresowanie elektrycznymi modelami Grupy VW w Polsce zwiększyło się w tym roku ponad dwukrotnie, co oznacza większy wzrost od średniej rynkowej na poziomie 76,7 proc. (dane: Samar). Spośród blisko 8,5 tys. nowych elektryków, które trafiły do końca czerwca do polskich klientów, 1897 stanowiły modele Grupy VW. Najwięcej sprzedał VW – 791 aut (wzrost o 302 proc.), Audi – 594 sztuki (+70 proc.) i Skoda – 269 egzemplarzy (_24 proc.).

Grupa Volkswagena – jakie modele elektryczne najpopularniejsze w Polsce

Tak w pierwszym półroczu kształtowały się gusta polskich klientów. Na liście Top 5 znalazły się następujące modele: