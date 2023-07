Reklama

Volkswagen ID.7 to teraz oczko w głowie niemieckiego koncernu. Model, który w gamie aut z napędem elektrycznym może odegrać rolę porównywalną do tej, jaka wśród samochodów klasy średniej należała dotychczas do Passata.

Jak już informowaliśmy wcześniej, ID.7 zostało zaprojektowane na elektrycznej platformie MEB i zwraca uwagę charakterystycznym dla modeli ID. designem, w tym pasem przednim z ledową listwą łączącą reflektory. Nadwozie ma blisko 5 m długości i prezentuje się bardzo dynamicznie i elegancko. Może też pochwalić się bardzo niskim w tej klasie współczynnikiem oporu powietrza – Cd=0,23. Najpierw do sprzedaży trafią wersje wyposażone w silnik elektryczny (synchroniczny z magnesami trwałymi) o mocy 286 KM, współpracujący z dwustopniową, 1-biegową skrzynią oraz baterię o pojemności 77 kWh netto (brutto 82 kWh). Można ją będzie ładować z maksymalną mocą 170 kW. Ten wariant ID.7 pozwoli przejechać około 615 km na jednym ładowaniu.

Reklama

Volkswagen podkreśla, że model ten zaoferuje bogate wyposażenia seryjne i opcjonalne. Na co zatem mogą liczyć użytkownicy?

Reklama

Volkswagen ID.7 – ma head-up w standardzie

To pierwszy model marki, w którym wyświetlacz przezierny (head-up) na przedniej szybie z funkcją rozszerzonej rzeczywistości znajdziemy w każdym pakiecie wyposażenia. Informacje takie jak prędkość czy komunikaty ostrzegawcze będą prezentowane na niewielkim cyfrowym wyświetlaczu zegarów ID. Display, umieszczonym za kierownicą, natomiast główną rolę dostarczania danych na temat jazdy będzie pełnić właśnie head-up. Co ważne, dzięki wspomnianej funkcji rozszerzonej rzeczywistości, kierowca będzie je widział kilka metrów przed samochodem. Oczywiście zakres prezentowanych danych, w tym prędkości, wskazówek nawigacji czy pasy ruchu da się dostosować do własnych preferencji. Jak podkreśla VW, taki sposób pokazywania informacji sprawia, że kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi podczas jazdy, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort.

Volkswagen ID.7 – pamięta jak parkować

Standardowy tryb Park Assist to system znany już z innych modeli VW. Pozwala on na wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych, a także wspomagane wjeżdżanie i wyjeżdżanie z miejsc równoległych lub prostopadłych. ID.7 przejmuje wówczas kontrolę nad przyspieszaniem, hamowaniem i skręcaniem kierownicą. Trzeci tryb umożliwia zdalne wykonanie tych manewrów za pomocą aplikacji na swoim smartfonie.

Na liście opcji dostępnych w ID.7 znalazł się system wspomagania parkowania Park Assist Pro z funkcją pamięci. Zintegrowano w nim trzy tryby automatyczne, które można aktywować w zależności od sytuacji. Dzięki funkcji pamięci ID.7 rejestruje ostatnie 50 przejechanych metrów, czyli odcinek przed zaparkowaniem. Gdy ID.7 ponownie dotrze do tej samej pozycji, np. do wjazdu pod wiatę przy domu, samochód automatycznie zaoferuje dokończenie manewru parkowania. Kierowca może wówczas siedzieć w pojeździe lub monitorować procedurę z zewnątrz za pomocą smartfona. Możliwe jest również samodzielne wyjechanie z miejsca parkingowego – w tym przypadku na odległość do 25 metrów.

Volkswagen ID.7 – korzysta z inteligencji zbiorowej

System Travel Assist zdanymi inteligencji zbiorowej zapewnia częściowo autonomiczną jazdę, a także – na wielopasmowych autostradach od prędkości 90 km/h – wspomaganą zmianę pasa ruchu. Kolejną udoskonaloną funkcją jest adaptacyjne prowadzenie po pasie ruchu. Podczas gdy wcześniej opcjonalny Travel Assist opierał się na co najmniej jednym widocznym oznaczeniu pasa ruchu, teraz wystarczające dla systemu są takie elementy jak np. krawężniki.

Kolejną nową funkcją jest łączenie danych pojazdu z danymi inteligencji zbiorowej pochodzące z innych pojazdów. ID.7 może wykrywać ograniczenia prędkości za pomocą informacji z kamery i nawigacji, a auto będzie automatycznie ich przestrzegać. Ponadto system może również rejestrować parametry takie jak zakręty, ronda i skrzyżowania znajdujące się przed pojazdem i przekazywać te dane do pojazdów jadących za nami.

Z kolei system w ID.7 otrzymuje informacje o ograniczeniach prędkości w dalszej części trasy za pomocą danych z mapy oraz danych inteligencji zbiorowej pojazdów jadących z przodu. W ten sposób nowa generacja Travel Assist działa płynniej i w bardziej przewidywalnie.

Wspomniana wspomagana zmiana pasa ruchu działa również bez danych inteligencji zbiorowej, a Travel Assist może zaproponować kierowcy zmianę pasa ruchu, jeśli pozwala na to sytuacja na drodze. Jeśli kierowca naciśnie następnie kierunkowskaz i trzyma ręce na kierownicy, zostanie przeprowadzona wspomagana zmiana pasa ruchu. Warto jednak podkreślić, że odpowiedzialność za kontrolę nad pojazdem spoczywa cały czas na kierowcy.

Volkswagen ID.7 – przejmie kontrolę w nagłych wypadkach

ID.7 jest wyposażony seryjnie także w system Emergency Assist, który monitoruje zachowanie kierowcy. Jeśli wykryje on, że kierowca się nie rusza przez dłuższy czas, np. w wyniku zasłabnięcia lub zaśnięcia system spróbuje przy pomocy sygnałów dźwiękowych i lekkiego przyhamowania go ocucić. Jeśli to się nie powiedzie, a kierowca nadal nie będzie wykazywać żadnej aktywności, układ przejmie kontrolę nad samochodem aż do całkowitego, bezpiecznego zatrzymania się.

Volkswagen ID.7 – zamówienia startują w sierpniu

Już za kilka tygodni Volkswagen rozpocznie przyjmowanie zamówień na najnowsze ID.7. W sierpniu zostaną opublikowane ceny i specyfikacje wyposażeniowe modelu.