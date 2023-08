Reklama

Volkswagen ID.7 to z pewnością jedna z najważniejszych tegorocznych premier niemieckiej marki. Auto swoją światową premierę miało w kwietniu równocześnie w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach, czym koncern dał wyraźnie do zrozumienia, jak ważną rolę ta elektryczna limuzyna odgrywa w jego gamie. Dziś wreszcie ujawnił ceny modelu, rzucając wyzwanie konkurentom w klasie średniej, do których zaliczają się m.in. Ioniq 6 czy BMW i4.

Chętni mogą już składać zamówienia na ID.7, ale z odbiorem poczekają do pierwszego kwartału przyszłego roku. Wybierać można spośród kilku wersji modelu, a kolejne dołączą do gamy w nadchodzących miesiącach. Oto szczegóły.

Volkswagen ID.7 to bogaty standard już w podstawie Pro

Struktura oferty jest stosunkowo prosta. W pierwszej fazie zamówień nowy ID.7 oferowany jest w specyfikacji Pro z akumulatorem o pojemności 77 kWh (netto), który zapewni zasięg na jednym ładowaniu do 621 km w cyklu WLTP. W tej wersji auto napędzane jest silnikiem elektrycznym o mocy 285 KM i momencie 545 Nm.

Seryjne wyposażenie obejmuje takie element jak: reflektory LED, dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja, wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, cztery gniazda USB-C o mocy 45 W, system Rear Assist z kamerą cofania, podgrzewane przednie siedzenia, składane asymetrycznie oparcie tylnej kanapy, automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne, autoalarm z bezkluczykowym dostępem i uruchamianiem, aluminiowe felgi o średnicy 19 cali, czujnik deszczu, system Light Assist z automatycznymi światłami drogowymi, asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z Rear Traffic Alert oraz funkcją ostrzegania przy wysiadaniu z samochodu, proaktywny system ochrony pasażerów i instalacja telefoniczna z funkcją ładowania indukcyjnego.

Co ważne, w ramach ograniczonej czasowo promocji w momencie wprowadzania modelu na rynek standardowe są także dwa pakiety specjalne: Komfort i Assistance. Ten pierwszy obejmuje: kierownicę multifunkcyjną, podgrzewaną, klimatyzację 3-strefową, nawigację i wyświetlacz Head-up Display z funkcją poszerzonej rzeczywistości oraz instalację telefoniczną Comfort z ładowaniem indukcyjnym. Drugi dodaje jeszcze: system Park Assist Pro, czyli asystenta parkowania z funkcją zdalnego sterowania, Area View – kamery 360 stopni, asystenta jazdy Travel Assist oraz systemy Lane Assist i Emergency Assist z danymi inteligencji zbiorowej.

Volkswagen ID.7 – cztery pakiety dodatkowe plus liczne opcje

Klienci zamawiający ID.7 mogą doposażyć auto w pakiety Style, Style Plus, Design i Design Plus. Dwa pierwsze obejmują elementy wnętrza, a kolejne nadwozia. I tak w Style dostajemy wykończenie wnętrza w standardzie High oraz fotele kierowcy i pasażera ergoActive, a w Style Plus wykończenie Style, fotele ergoActive z aktywną klimatyzacją i funkcją masażu oraz system audio Harman/Kardon.

Do pakietu Design należą: światła LED Matrix, bezdotykowe otwieranie i zamykane bagażnika oraz szyby dodatkowo przyciemniane. W Design Plus mamy ponadto: pakiet wykończenia nadwozia Design, dach panoramiczny Smart Glass, progresywny układ kierowniczy i aktywne zawieszenie DCC.

Na liście dodatkowo płatnych opcji znalazły się natomiast: system Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej, felgi o średnicy 20 cali, system Park Assist Plus z pamięcią oraz matrycowe reflektory HD LED Matrix. Do każdej wersji można też dokupić hak, pompę ciepła, dedykowane dywaniki oraz kabel do ładowania Type 2.

Do wyboru jest aktualnie pięć lakierów nadwozia: standardowy szary Moonstone Grey oraz cztery metalizowane: biały Glacier White, srebrny Scale Silver, czarny Grenadilla Black i niebieski Aquamarine Blue. W późniejszym okresie gama kolorystyczna powiększy się o niebieski Stonewashed ora czerwony Kings Red.

Volkswagen ID.7 – wersje ProS i GTX

Za kilka tygodni do oferty ID.7 dołączą odmiany Pro S i GTX, które seryjnie zostaną wyposażone w większą baterię o pojemności 86 kWh. W pierwszym przypadku w parze z 285-konnym silnikiem zapewni ona zasięg nawet do 700 km na jednym ładowaniu. Na dane dotyczące topowego GTX-amusimy jeszcze zaczekać do momentu oficjalnej premiery tej wersji planowanej na początku września podczas salonu IAA Mobility w Monachium. Wiadomo już, że dostanie ona drugi silnik elektryczny i będzie mieć napęd na obydwie osie.

Bazową wersję ID.7 można ładować an szybkich ładowarkach z mocą do 170 kW, natomiast odmiany z większą baterią z mocą do 200 kW. W obydwu przypadkach uzupełnienie energii z poziomu 10 do 80 proc. trwa około 25 minut.

Volkswagen ID.7 – jaka cena

Nie sprawdziły się nasze prognozy dotyczące cen elektrycznej limuzyny Volkswagena. Wcześniej przewidywaliśmy, że będą one startować od około 250 tys. zł, tymczasem za bazową wersję modelu trzeba zapłacić minimum 284 290 zł. Faktem jest, że w zamian otrzymuje się niemal kompletnie wyposażone auto. Volkswagen proponuje też finansowanie w ofercie "Leasing Jak Abonament", w ramach której przy wpłacie własnej na poziomie 10 proc., przebiegu ograniczonym do 15 tys. km rocznie i umowie na 48 miesięcy, miesięczna rata wynosi 2956 zł netto.

Dla porównania Ioniq 6 kosztuje minimum 284 900 zł, BMW i4 – 259 000 zł, Mercedes EQE – 336 000 zł, a mniejsza Tesla Model 3 – 205 990 zł.