Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model japońskiej marki. Legenda tego auta zaczęła się przeszło siedem dekad temu. 1 sierpnia 1951 roku zadebiutowała Toyota BJ – oparta na prostym podwoziu lekkiej ciężarówki typu SB. Miała niezwykłe jak na tamte czasy właściwości terenowe, co udowodniła podczas testu na Fuji. Dwa samochody podjechały do szóstej stacji kolejki na świętej górze Japończyków. Takiego wyczynu nie dokonał wcześniej żaden pojazd. Obserwatorzy, głównie przedstawiciele policji i służb państwowych, byli pod wrażeniem, co poskutkowało zamówieniami.

Land Cruiser początkowo był dostępny tylko w Japonii. Jego eksport rozpoczął się od serii 20, wprowadzonej na rynek w listopadzie 1955 roku, cztery lata po premierze pierwszej generacji. Na samym początku eksportowano mniej niż 100 sztuk rocznie. W 1965 roku, 10 lat po rozpoczęciu sprzedaży poza granicami Japonii, ta liczba wzrosła do 10 tys. aut rocznie. Do tej pory na drogi wyjechało ponad 11,3 mln sztuk tego auta. Dziś Land Cruiser jest dostępny w 170 krajach i regionach, a jego roczna globalna sprzedaż sięga 400 tys. samochodów. Jednocześnie to przedstawiciel wymierającego gatunku – aut z napędem 4x4, reduktorem i ramową konstrukcją. Na szczęście Japończycy postanowili przedłużyć życie terenowej ikony. Oto zupełnie nowa Toyota Land Cruiser zadebiutowała w Japonii i jedzie do Europy.

Toyota Land Cruiser nowej generacji - oto 5 metrów auta na ramie

Toyota Land Cruiser nowej generacji to rewolucja stylistyczna i techniczna. Kształtem przypomina samochód zbudowany przez dziecko z klocków Lego, ale to poważna inżynierska robota. Niemal 5-metrowa terenówka powstała na platformie GA-F z konstrukcją ramową. Z tej architektury korzysta nieoferowany w Europie Zachodniej Land Cruiser 300 oraz Lexus GX. Efekty?

Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola, podcięte po bokach zderzaki, krótkie zwisy oraz zwężona dolna część nadwozia sprawiają, że nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do grasowania po bezdrożach. Grill i przednie światła są możliwie wysoko, by uniknąć uszkodzeń podczas jazdy w terenie. Przy czym wiele elementów da się łatwo wymienić w razie zniszczenia.

Nowy Land Cruiser First Edition, czyli pięknie nas Toyota urządziła

Znawcy modelu w kanciastym nadwoziu nowej generacji odnajdą nawiązania do poprzedników. Nam udało się wskazać prostokątne reflektory i kratę chłodnicy podobne do tych z modelu J6 produkowanego w latach 1980-1989. Z boku klasyczną sylwetkę podkreślają poziome przetłoczenia. Za serce szczególnie łapie stworzony na rynek europejski limitowany Land Cruiser First Edition z okrągłymi reflektorami dostępny z dwukolorowym malowaniem nadwozia lakierami Sand lub Smoky Blue. Trzeba przyznać, że projektanci pięknie nas urządzili na najbliższe lata – terenówka wygląda obłędnie!

Nowa Toyota Land Cruiser jest większa, zobacz wymiary i różnice

Nowy Land Cruiser jest szerszy i dłuższy od poprzednika, ma także większy rozstaw osi, ale jest niższy. Liczby najlepiej oddają sylwetkę auta: długość 4,92 m (o 8 cm więcej wobec schodzącego modelu), szerokość 1,98 m (+9,5 cm), wysokość 1,87 m (-2 cm), rozstaw osi 2,85 m (o 6 cm więcej). Nisko osadzona maska i obniżona linia szyb z większymi oknami bocznymi znacznie poprawiły widoczność – kierowcy łatwiej zorientować się w obrysie auta.

Wymiary Land Cruiser nowej generacji Poprzedni Land Cruiser Różnica Długość 4920 mm 4840 mm +80 mm Szerokość 1980 mm 1885 mm +95 mm Wysokość 1870 mm 1890 mm -20 mm Rozstaw osi 2850 mm 2790 mm +60 mm

Nowy Land Cruiser, oto wnętrze 5- i 7-osobowej wersji, jaki bagażnik?

Wnętrze dorównuje wyglądowi nadwozia – jest solidne i podporządkowane użyteczności. Land Cruiser nowej generacji wita zupełnie inaczej urządzoną kabiną. Solidnie wykonana deska rozdzielcza została rozplanowana tak, by wszystkie najważniejsze przełączniki były w zasięgu ręki kierowcy. Jak przystało na samochód stworzony do roboty w terenie uchwyty, pokrętła, przyciski i dźwignie są na tyle duże by korzystać z nich w rękawicach.

Miejsca nie zabraknie – samochód przewidziano w 5- i 7-osobowej wersji. Po złożeniu tylnych siedzeń bagażnik ma tak dużą pojemność, że bez problemu da się przewieźć rower w rozmiarze 29 cali.

Toyota Land Cruiser z nowym zawieszeniem

Nowa platforma to także nowy poziom zdolności off-roadowych. W porównaniu z poprzednikiem sztywność ramy wzrosła o 50 proc., a łączna sztywność ramy i nadwozia o 30 proc. Zawieszenie już w bazowej konfiguracji ma większy skok w płaszczyźnie góra-dół – to szczególnie cenne okaże się w trakcie jazdy terenowej, gdy co najmniej jedno z kół straci kontakt z podłożem. W końcu dobry wykrzyż to podstawa.

System rozłączania przedniego stabilizatora – po raz pierwszy w Toyocie

Nowy Land Cruiser zyskuje odłączany elektrycznie przedni stabilizator SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism), dzięki czemu koło uniesione w górę ma szansę z powrotem dotknąć nawierzchni. Wcześniej żadna Toyota nie miała tego rozwiązania.

Nowa Toyota Land Cruiser i elektryczne wspomaganie kierownicy

Debiutujący Land Cruiser będzie też pierwszą generacją w historii, w której zamiast hydraulicznego zastosowano elektryczne wspomaganie kierownicy. Dzięki temu autem będzie łatwiej manewrować, prowadzenie stanie się bardziej płynne i bezpośrednie. Do tego w trakcie jazdy po nierównościach kierowca nie odczuje tego aż tak mocno na kole kierownicy. Wprowadzenie elektrycznego wspomagania kierownicy pozwoliło też wdrożyć asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA) czy wsparcie parkowania Toyota T-Mate, które są częścią pakietu systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense.

Wyposażenie i systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense

Wśród gadżetów przewidziano też system Multi-Terrain Monitor, czyli rozwiązanie ułatwiającym wykrywanie przeszkód w terenie. Zestaw kamer w czasie rzeczywistym daje kierowcy obraz drogi pod autem i wokół oraz pokazuje położenie kół. Z kolei układ zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu (Multi-Terrain Select) automatycznie ocenia jakość nawierzchni i dobiera odpowiedni tryb jazdy.

Toyota Land Cruiser nowej generacji, silnik Diesla uratowany, będzie też hybryda

Wreszcie napęd! Tu informacja, która najbardziej ucieszy kierowców w Polsce. Toyota Land Cruiser nowej generacji będzie dostępna w Polsce wyłącznie z turbodoładowanym silnikiem Diesla 2.8 o mocy 204 KM (500 Nm) i 8-biegową przekładnią automatyczną. To jednostka odpowiednio zmodyfikowana pod kątem kultury pracy, osiągów i niskiego zużyci paliwa. Potencjał? Nowy Land Cruiser może holować przyczepę o masie do 3,5 tony. Poprzednik jest słabszy - potrafi uciągnąć 3 tony.

Na początku 2025 roku do gamy dołączy zelektryfikowany napęd – silnik Diesla 2.8 z 48-woltowym układem mild hybrid. To będzie pierwsza w historii Toyota miękka hybryda.

Nowa Toyota Land Cruiser First Edition – kiedy cena w Polsce?

Nowa Toyota Land Cruiser na rynku zadebiutuje w październiku – wtedy ruszy przyjmowanie zamówień i jednocześnie w ofercie zadebiutuje limitowana do 3 tys. sztuk seria First Edition z okrągłymi reflektorami i dwukolorowym malowaniem nadwozia lakierami Sand lub Smoky Blue. Dostawy gotowych aut ruszą w pierwszej połowie 2024 roku.