Toyota Prius jako pierwsza w historii masowo produkowana hybryda zmieniła oblicze motoryzacji, zyskała status legendy oraz olbrzymią popularność. O swoją pozycję musiała jednak walczyć łokciami. Na świecie jako prototyp pojawiła się w 1996 roku, a na rynek wjechała 10 grudnia 1997 roku w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Dziś hybrydy to najważniejszy napęd Toyoty. Przez 26 lat na całym świecie sprzedano ponad 22 mln aut z napędem hybrydowym, z czego 200 tys. w Polsce. Samochody pozwoliły uniknąć emisji ponad 120 mln ton CO 2 . Japończycy twierdzą, że to tak, jakby ustawić obok siebie 24 tryliony półlitrowych butelek napoju gazowanego, który zawiera 5 g CO 2 . Pojazdy te zdobyły uznanie nie tylko ze względu na niskoemisyjność, lecz także dzięki trwałości i niezawodności. Obecna gama hybryd Toyoty i Lexusa na całym świecie liczy ponad 40 modeli. Oto najpopularniejsze hybrydy w historii japońskiego koncernu...

Toyota Prius najpopularniejsza hybryda, NOWY Prius sensacją

Toyota Prius dała początek hybrydyzacji – do tej pory sprzedało się 4 765 000 sztuk tego auta. Pierwsze wcielenie było sedanem. Dlaczego? Inżynierowie Toyoty wytłumaczyli, że jeśli komponenty hybrydy mieszczą się w takim nadwoziu, to i każde inne swobodnie będzie mogło przyjąć nowatorski układ napędowy. Ale nawet wtedy mało kto wierzył w połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. Japończycy mimo wszystko uporczywie trwali przy swoim. Konsekwencja i pracowitość przyniosły owoce. Prius z generacji na generację zyskiwał zwolenników. Trzecia odsłona z lat 2009-2016 była nie tylko najbardziej opływowym samochodem na świecie (współczynnik Cx wynosił 0,25; dzieliła podium z Mercedesem klasy E W212). Wtedy też Prius stał się hitem w Europie. Teraz przyszła pora, by do tych cnót dopisać urodę.

Prius 5. generacji jest najładniejszym wcieleniem w 26-letniej historii tego modelu. Auto powstało na platformie GA-C drugiej generacji (korzysta z niej np. Corolla Cross), jeszcze lżejszej i sztywniejszej od poprzedniej. Auto wprowadzą kolejną generację hybrydy plug-in o wyższej mocy i bardziej pojemnej baterii. Teraz ten model jest bardziej elektryczny niż spalinowy. W pierwszych liczbach wygląda to tak: benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z nowym mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM. Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). W porównaniu ze starym 122-konnym Priusem plug-in hybrid (z silnikiem 1.8) nowa generacja hybrydy daje ponad 80 proc. więcej mocy. Dlatego debiutant jest nie tylko najładniejszym, ale też najsilniejszym i najbardziej dynamicznym autem w 26-letniej historii modelu. Nowy Prius PHEV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,7 s, czyli nawet lepiej niż RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM. Inżynierowie zapowiadają również niespotykaną wydajność. Zasięg w trybie elektrycznym wzrósł i teraz wynosi 69 km wobec 50 km zapewnianych przez poprzednika.

Toyota Corolla 2023 i hybryda 5. generacji (1.8 i 2.0)

Toyota Cotrolla (i Auris) z liczbą 2 367 000 sprzedanych hybryd jest drugim najpopularniejszym modelem japońskiej marki wykorzystującym ten napęd. W Polsce właśnie debiutuje udoskonalona Corolla 2023 poza nowymi multimediami i odświeżonym wnętrzem. Producent daje kierowcom do wyboru aż dwie nowe hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne modyfikacje. Akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni. W efekcie moc hybrydowego układu napędowego 1.8 wzrosła do 140 KM. Auto z tym napędem przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,1 s, o 1,8 s szybciej od poprzednika. Maksymalna moc napędu hybrydowego 2.0 również jest większa i wynosi 196 KM. Sprint od 0 do 100 km wynosi 7,4 s, o pół sekundy lepiej niż w starszym modelu.

Toyota Aqua podbija Japonię

Kolejna milionerka to oferowana w Japonii hybrydowa Toyota Aqua (Prius c) – do dziś sprzedano ponad 2 mln szt. Samochód kilka razy był najpopularniejszym autem na rodzimym rynku. Model najnowszej generacji jest wyposażony w baterię niklowo-wodorkową o niedawno opracowanej przez Toyotę bipolarnej strukturze. Producent twierdzi, że dzięki niej uzyskał dwukrotnie większą gęstość energii. Na drodze kierowca odczuwa to jako większą moc chwilową, auto jest bardziej dynamiczne.

Toyota RAV4 to najpopularniejszy hybrydowy SUV

Toyota RAV4 jako hybryda znalazła niemal 1,6 mln chętnych. W 2022 roku japońska marka sprzedała ponad 871,5 tys. egzemplarzy RAV4. Był to nie tylko najlepszy wynik w segmencie SUV, ale także drugi najlepszy na całym globalnym rynku motoryzacyjnym. Sprzedaż RAV4 utrzymuje się na poziomie powyżej 800 tys. egzemplarzy nieprzerwanie od 2017 roku i od tamtej pory co roku zapewnia mu pozycję najpopularniejszego auta SUV. W 2020 roku łączna sprzedaż tego modelu przekroczyła 10 mln. RAV4 obecnej, 5. generacji, oferowany w ponad 170 krajach na sześciu kontynentach, to samochód średniej wielkości, w którego gamie napędowej znajduje się silnik benzynowy, hybryda z jednostką 2.5 w wariancie FWD i AWD-i oraz mocna i oszczędna, 306-konna hybryda plug-in.

Toyota Camry, hybrydowa i wygodna limuzyna

Toyota Camry to globalny model. W wersji hybrydowej znalazła już 1 255 000 chętnych. Obecna generacja wykorzystuje napęd hybrydowy czwartej generacji, identyczny jak w RAV4. Ten układ o nazwie Dynamic Force to duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/177 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM. Średnio co roku do kierowców trafia ok. 700 tys. sztuk tej limuzyny, co czyni Camry największym bestsellerem wśród sedanów segmentu D/E oraz jedną z najchętniej kupowanych Toyot pod słońcem.

Toyota Yaris z hybrydą z Wałbrzycha, jakie spalanie?

Toyota Yaris jako hybryda skusiła ponad 1,47 kierowców. To samochód zaprojektowany w Europie, dla Europejczyków i produkowany w Europie. Obecnie to miejskie auto wykorzystuje układ hybrydowy 4. generacji, który jest o 41 proc. bardziej wydajny od Priusa z 1997 roku. Napęd powstaje w Wałbrzychu. Zespół jest złożony trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 12 kg). System generuje 116 KM, czyli o 16 KM więcej niż poprzednie rozwiązanie. W mieście, czyli naturalnym środowisku nowy napęd imponuje zarówno niskim spalaniem (3,6-4 l/100 km), jak i błyskawicznym startem spod świateł oraz komfortem akustycznym. Na autostradzie apetyt rośnie do ok. 5 l/100 km, co też jest do przyjęcia.

Toyota C-HR nowej generacji zaskoczy stylem i nową hybrydą

Lista hybrydowych hitów obejmuje też kilka modeli Toyoty i Lexusa, które przekroczyły już pół miliona egzemplarzy lub są w drodze do miliona. Najbliżej do sześciu zer po jedynce jest C-HR z wynikiem 992 tys. aut. Niesamowita popularność to efekt awangardowej stylistyki na jaką w 2016 roku zdobyli się Japończycy i dwóch hybrydowych odmian(1.8/122 KM i 2.0/184 KM Dynamic Force). A o kontynuację sagi już niebawem będzie dbać zupełnie nowy C-HR - zadebiutuje w 2023 roku. Samochód pojawi się jako klasyczna hybryda z napędem 5. generacji (1.8/140 KM i 2.0 Dynamic Force/196 KM). Jednak największą sensacją będzie zupełnie nowy układ Dual DNA Plug-in Hybrid.

Toyota Prius+, czyli duża hybryda dla rodziny

Toyota Prius+ pojawiła się na rynku w 2013 roku jako bardziej funkcjonalna wersja kompaktowego Priusa trzeciej generacji. Japoński minivan z 7-osobowym wnętrzem dzięki hybrydowemu napędowi wyróżnia się niskim zużyciem paliwa i przyzwoitą dynamiką. Sprawdzony układ hybrydowy złożony z benzynowego silnika o pojemności 1,8 l i jednostki elektrycznej skusił niemal 800 tys. kierowców.

Toyota Highlander, czyli wielki SUV z hybrydą i napędem 4x4

Toyota Highlander najpierw została hitem w USA. Nad Wisłą gra w lidze największych SUV-ów. W rodzinie japońskiej marki stoi o oczko wyżej niż RAV4, jednak technicznie korzysta z tej samej platformy TNGA-K. To też architektura, na której powstaje limuzyna Camry i Lexus ES. Na pokładzie przewidziano 7 miejsc. Do tego jest bagażnik o pojemności 658 l. Po złożeniu obu rzędów siedzeń powstaje płaska podłoga z ładownią zdolną zmieścić 1909 l bagaży do sufitu. Samochód wykorzystuje układ hybrydowy 4. generacji złożony z 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc napęd 4x4 AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent). Bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń. Toyota Highlander (np. w Australii znana jako Kluger) w wersji hybrydowej znalazła niemal 600 tys. chętnych. W USA właśnie zadebiutował Highlander nowej generacji, w Polsce nie będzie oferowany.

Nowy Lexus RX z przełomowym napędem już w Polsce, ta hybryda to ewenement

Lexus RX to najlepiej sprzedający się model w historii marki należącej do Toyoty. Od debiutu w 1998 roku na drogi wyjechało 3,6 mln egzemplarzy tego auta, z czego przeszło 300 tys. kupili Europejczycy. Hybrydy w całkowitej sprzedaży to aż 585 tys. sztuk. Teraz w Polsce debiutuje RX 5. generacji i to w trzech odmianach wyłącznie hybrydowych – RX 350h, 450h+ czyli hybryda plug-in i najmocniejszej RX 500h. W świecie SUV-ów segmentu E to wbrew modzie na silniki Diesla. Tak odważne postawienie sprawy producent tłumaczy mniejszym ryzykiem awarii, prostszą budową i niższą ceną. Z kolei nowy RX 500h jest królem wszystkich modeli SUV Lexusa. Jako jedyny wykorzystuje turbodoładowany silnik - wśród hybryd tej japońskiej marki to ewenement. Czterocylindrowa jednostka 2.4 turbo współpracuje z 6-biegowym klasycznym automatem i elektrycznym napędem 4x4 DIRECT4. W efekcie kierowca dostaje pod nogę aż 371 KM i 550 Nm.

Lexus ES 300h, hybryda w ciele limuzyny

Lexus ES zamyka aleję hybrydowych sław. Japoński sedan zadebiutował w 1989 roku. Przez 33 lata kierowcy na całym świecie odebrali dokładnie 3 011 606 egzemplarzy wszystkich generacji tej eleganckiej limuzyny. To zarazem drugi najchętniej kupowany Lexus wszech czasów, tuż za modelem RX, który do tej pory znalazł 3,6 mln chętnych. Prawie co czwarty samochód, który opuszcza salony marki to właśnie ES, co czyni z tego modelu najpopularniejsze auto Lexusa z nadwoziem sedan. To trzeci globalny model, po RX-ie oraz LS-ie, w którym wprowadzono napęd hybrydowy. Od 2012 roku na drogi całego świata wyjechało 501 439 egzemplarzy hybrydowych ES-ów, a to oznacza, że co piąte zelektryfikowane auto marki to właśnie limuzyna z segmentu E Premium. W Polsce Lexus ES 8. generacji oferowany jest wyłącznie z napędem hybrydowym. Samochód skrywa układ z silnikiem o pojemności 2,5 litra. Łączna moc wynosi 218 KM, auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,9 sekundy, ale jego największym atutem jest niskie zużycie paliwa. ES 300h średnio w cyklu mieszanym uzyskuje wynik od 5,2 l/100 km.