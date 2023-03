Reklama

Toyota Corolla Cross dołączyła od oferty marki na polskim rynku pod koniec ubiegłego roku i systematycznie zdobywa zaufanie coraz większej grupy klientów. Po dwóch miesiącach 2023 roku ten kompaktowy SUV w rankingu sprzedaży zajmuje siódmą pozycję i wyprzedza takie utytułowane modele jak Kia Sportage, Toyota RAV4 czy Skoda Kamiq.

Dynamika sprzedaży może dodatkowo nabrać tempa, gdyż do oferty, która teraz obejmuje 2-litrowe hybrydy o mocy 197 KM z napędem na przód lub obie osie, dołącza właśnie tańsza przednionapędowa hybryda 1.8 o mocy 140 KM. W teście topowego wariantu sprawdzamy, co przemawia za japońskim SUV-em, a co przeciw niemu.

Toyota Corolla Cross to SUV od pierwszego wejrzenia

Dodanie przydomku Cross do kultowej nazwy Corolla już samo w sobie świadczy o pozycjonowaniu tego modelu w ofercie marki. Najpopularniejszy kompakt na świecie nie ewoluował jednak w SUV-a, bo pozostałe wersje nadwoziowe, czyli hatchback, kombi i sedan oferowane są równolegle, tylko stanowi doskonałe uzupełnienie gamy. Zabieg z nazwą to sprytny ruch Japończyków, który z miejsca zapewnił nowej Corolli Cross odpowiedni poziom zainteresowania. Zresztą także pod względem stylistyki to auto idealnie wpisuje się w popularny segment crossoverów i SUV-ów segmentu C.

I choć może nie jest tak wyzywający, jak mniejszy C-HR czy surowy jak większy RAV4, to z pewnością nie można odmówić mu uroku. Nadwozie ma długość 4460 mm, szerokość 1825 mm i wysokość 1620 mm i zwraca uwagę masywnym grillem, smukłymi reflektorami ledowymi, osłonami pod zderzakami i przy nadkolach oraz dużym dachowym spoilerem. Testowany egzemplarz był dodatkowo wyposażony w stopnie boczne (4356 zł) i seryjne w pakiecie Premiere Edition 18-calowe alufelgi. Prześwit sięga przeciętnych 16 cm, ale np. konkurencyjny VW Tiguan może pochwalić się już 19 cm, Skoda Karoq czy Renault Austral mają po 18 cm, a Opel Grandland 18,8 cm.

Toyota Corolla Cross, wnętrze i jaka pojemność bagażnika?

Całkiem nieźle wypada za to ilość miejsca dla pasażerów i to zarówno z przodu na wygodnych fotelach (kierowcy z elektryczną regulacją ustawień), jak i na tylnej kanapie, która ma regulowane pochylenie oparć. Warto odnotować, że mimo wyposażenia auta w duży panoramiczny dach (dopłata 5000 zł), nie ma problemu z przestrzenią nad głowami.

Osoby siedzące w drugim rzędzie nie powinny także narzekać na brak miejsca na nogi, chyba że przednie fotele są odsunięte maksymalnie do tyłu. Zastrzeżenia mamy za to do pojemności bagażnika, który w odmianie AWD-i przy standardowym ustawieniu siedzeń ma tylko 390 l i 1299 l po ich rozłożeniu. Dodatkowo po położeniu oparć siedzeń podłoga bagażnika nie jest płaska i próg tworzony przez położone oparcia utrudnia przesuwanie bagaży. Wspomniani konkurenci oferują odpowiednio: VW Tiguan – 615/1655 l, Skoda Karoq 521/1630 l, Renault Austral 500/1525 l, a Opel Grandland PHEV 390/1528 l. W przestrzeni bagażowej Corolli Cross brakuje też dodatkowego gniazda 12 V, znajdziemy je za to w podłokietniku między fotelem kierowcy i pasażera.

Toyota Corolla Cross z bogatym wyposażeniem, co ma w standardzie?

Mimo zastosowaniu tu i ówdzie twardych plastików jakość wykończenia należy ocenić na plus. Podobnie jak skórzaną tapicerkę i chromowane detale w kokpicie, które dodają wnętrzu szlachetności. Cyfrowe zegary mają przekątną 12,3 cala, a dotykowy ekran systemu multimedialnego 10,5 cala. Obydwa generują wyrazisty obraz. Zegary w pewnym zakresie można personalizować, wybierając wygląd zegarów spośród kilku predefiniowanych wzorów, ale brakuje tu opcji pokazywania map nawigacji. Są za to dane z komputera pokładowego czy systemu audio.

Multimedia Toyota Smart Connect bez problemu współpracują z Apple CarPlay (bezprzewodowo) lub Android Auto (wymaga podłączenia przewodem), a sama obsługa systemu, czy to dotykowo przez ekran, czy przyciskami na kierownicy, nie sprawia problemów. Po raz kolejny mój telefon nie chciał jednak współpracować z pokładową ładowarką indukcyjną (podobny przypadek miałem w Yarisie Cross). Doceniam za to opcjonalny system audio JLB+ (6400 zł) z dziewięcioma głośnikami w tym subwooferem, który zapewnia wysoką jakość rozrywki na pokładzie. Zaletą jest także osobny panel z fizycznymi przyciskami do obsługi klimatyzacji, dzięki czemu nie trzeba przeklikiwać się przez odpowiednie menu na ekranie dotykowym, jak to ma miejsce u niektórych konkurentów. Co ważne, klimatyzacją podobnie jak uruchamianiem świateł awaryjnych czy otwieraniem i zamykaniem centralnego zamka można sterować zdalnie za pomocą aplikacji MyT na telefon komórkowy.

Corolla Cross i imponujące wyposażenie w systemy bezpiecześnstwa

Imponująco wygląda lista wyposażenia dbającego o bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Na pokładzie Corolli Cross znajdziemy m.in. dwustrefową, automatyczną klimatyzację, bezkluczykowy dostęp do auta i uruchamianie silnika, systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, pokonywania podjazdów, czy wschodzące w pakiet T-Mate układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach czy wykrywający nadjeżdżające pojazdy i motocyklistów. Do tego dochodzi układ awaryjnego zatrzymania pojazdu, który aktywuje się np. w momencie zasłabnięcia kierowcy i potrafi zatrzymać bezpiecznie auto na poboczu, wezwać pomoc i włączyć światła awaryjne. Standardem jest układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy i inteligentny tempomat, a w pakiecie Premiere Edition także układ detekcji przeszkód z funkcją wykrywania pieszych, asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu, system monitorowania martwego pola w lusterkach i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania. Co ważne, każda Toyota Corolla Cross zapewnia zdalne aktualizacje (Over-the-air) systemów w ramach pakietu Toyota Safety Sense. Na wyróżnienie zasługuje też asystent parkowania z kamerami 360 stopni, który sprawdza się nie tylko na parkingu lecz także podczas manewrowania np. w terenie.

Nowa hybryda 5. generacji jest mocna, ile pali?

Pod maską Corolli Cross znajdziemy układ hybrydowy piątej generacji składający się z silnika benzynowego o pojemności 2,0 l i mocy 152 KM oraz dwóch silników elektrycznych. Jeden, umieszczony z przodu osiąga moc 112 KM, a drugi, przy tylnej osi, 41 KM. Łączna moc systemowa to 197 KM, które trafiają na koła za pośrednictwem bezstopniowej przekładni e-CVT. Rozdział momentu odbywa się automatycznie, a tylny silnik odpowiadający de facto za napęd 4x4, ma własną jednostkę sterującą. W efekcie działanie systemu jest niezauważalne dla kierowcy i wpływa na poprawę trakcji na śliskich nawierzchniach.

Jak jeździ Toyota Corolla Cross i jak się prowadzi?

Wspomagany elektrykiem silnik benzynowy chętnie reaguje na ruchy pedałem gazu, ale przy kick downie trzeba liczyć się z typowym dla układu z przekładnią bezstopniową hałasem we wnętrzu powodowanym utrzymywaniem wysokich obrotów. Delikatniejsze ruchy prawą stopą pozwalają na zmniejszenie tego zjawiska. Dynamika auta nie budzi zastrzeżeń, zwłaszcza w trybie Power (do wyboru jeszcze Normal i Eco, ale bez wyraźnych różnic w działaniu między nimi), a przyspieszenie do setki w 7,5 s w połączeniu z dobrą elastycznością sprawia, że jazda Corollą Cross okazuje się całkiem przyjemna. Uczucie to dodatkowo wzmaga komunikatywny układ kierowniczy i komfortowa charakterystyka zawieszenia, która sprawia, że SUV Toyoty prowadzi się pewnie, swobodnie radzi sobie z mniejszymi i większymi wybojami, a na trasie jest wygodnym autem rodzinnym.

Toyota podkreśla, że w piątej generacji hybrydy udało się zwiększyć moc przy zachowaniu ekonomicznego tego spalania. I rzeczywiście tak jest. Podczas testu zanotowaliśmy średni wynik na poziomie 6,9 l/100 km, z zastrzeżeniem, że spora część jazd testowych przypadła na autostradę. W ruchu wyłącznie miejskim uzyskanie wyniku w okolicach 5 l/100 km nie stanowi trudności, a auto chętnie korzysta z elektrycznego wsparcia. Dodatkową zaletą tego ostatniego jest niemal całkowita cisza we wnętrzu.

Toyota Corollą Cross w topowej wersji nie jest tania, ile kosztuje?

Kompaktowy SUV Toyoty w wersji 2.0 Hybrid Dynamic Force AWD-i e-CVT z pakietem Comfort kosztuje minimum 162 900 zł. Za taki, jak prezentowany z pakietem Premiere Edition trzeba wyłożyć co najmniej 193 900 zł, a po uzupełnieniu o kolor metalizowany Tokyo Red, system audio JBL+ i dach panoramiczny, nawet 213 156 zł. Sporo, choć akurat konkurenci cenią się podobnie. VW Tiguan w benzynowej wersji 2.0 TSI/190 KM 4x4 z pakiet podstawowym Life kosztuje minimum 183 690 zł, Skoda Karoq 2.0 TSI 4x4 Sportline minimum 164 100 zł, Renault Austral 1.3 TCe Techno – od 158 900 zł, a Opel Grandland PHEV 1.6/224 KM Business Elegance – od 213 400 zł.

