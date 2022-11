Reklama

Toyota Corolla z hybrydą 5. generacji to najnowszy efekt przeszło ćwierć wieku mozolnej pracy nad stworzeniem samochodu, który byłby jak mityczna syrena – pół kobieta, pół ryba. Japończykom udało się połączyć najlepsze cechy napędu spalinowego i elektrycznego, ale nie od razu Rzym zbudowano…

To Toyota Prius jako pierwsza w historii masowo produkowana hybryda zmieniła oblicze motoryzacji, zyskała status legendy oraz olbrzymią popularność. O swoją pozycję musiała jednak walczyć łokciami. Na świecie pojawiła się w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Jednak nawet wtedy mało kto wierzył w połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. Japończycy mimo wszystko nie dawali za wygraną.

Toyota Corolla z hybrydą 5. generacji debiutuje w Polsce

Konsekwencja i pracowitość przyniosły owoce. Dziś hybrydy to najważniejszy napęd Toyoty – gama tych samochodów rozrosła się do ponad 40 modeli z niemal wszystkich segmentów. Przez 26 lat sprzedano 20 mln aut z napędem hybrydowym, z czego w Polsce niebawem będzie ich 200 tys. Samochody pozwoliły uniknąć emisji ponad 120 mln ton CO 2 . Japończycy twierdzą, że to tak, jakby ustawić obok siebie 24 tryliony półlitrowych butelek napoju gazowanego, który zawiera 5 g CO 2 . Pojazdy te zdobyły uznanie nie tylko ze względu na niskoemisyjność, lecz także dzięki trwałości i niezawodności.

Nowa Corolla 2023, czyli hybryda 5. generacji to większa moc i dwa silniki

A teraz odmłodzona Corolla 2023 poza nowymi multimediami i odświeżonym wnętrzem daje kierowcom do wyboru aż dwie nowe hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany. Jak innowacje działają w praktyce? Próby i pomiary na torze Modlin pozwoliły porównać trzy generacje japońskiego napędu w najpopularniejszej wersji 1.8 Hybrid…

Toyota Corolla 2023 z nową hybrydą 1.8, czyli różnice w napędzie (WIDEO)

Corolla 2023 z hybrydą 1.8 piątej generacji zapewnia 140 KM mocy systemowej. To aż 18 KM więcej w porównaniu z układem 4. generacji, który Toyota montowała w Corolli produkowanej w latach 2018-2022 i innych modelach jak C-HR czy Prius. Co ciekawe, moc wolnossącego silnika 1.8 w nowej hybrydzie pozostała bez zmian, ale dodatkowe 23 KM zyskał silnik elektryczny.

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni. A jak nowa hybryda 1.8 radzi sobie na drodze?

Jak jeździ Toyota Corolla 2023 z nową hybrydą 1.8 i ile zużywa benzyny

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność (co potwierdzają wyniki pomiarów w tabeli).

W praktyce nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków. Przy tym Corolla sedan przez ok. 50 proc. czasu jazdy odcinkiem pomiarowym korzystała z trybu elektrycznego (EV). Super! Jednak dopiero próby porównawcze na torze pokazały kolosalne różnice między trzema różnymi generacjami hybrydowego napędu 1.8.

Nowa Corolla 2023 kontra Auris II 1.8 Hybrid i Corolla z hybrydą 4. generacji na torze Modlin (tabela wyników)

Podczas symulowanych prób w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens – sprawdzaliśmy procentowy udział czasu jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym. Każdy z trzech samochodów przejechał identyczny odcinek.

Na pierwszy ogień trafiła najnowsza Corolla 2023 wyposażona w 5. generację hybrydy 1.8/140 KM. Tu współczynnik używania trybu elektrycznego wyniósł aż 73 proc. wobec 66 proc. za kierownicą Corolli z hybrydą 4. generacji (1.8/122 KM). Co ciekawe, wynik nowego napędu okazał się najbardziej zbliżony do deklaracji producenta (75 proc.)

Trzeci i najstarszy w tym zestawieniu Auris II 1.8/136 KM z hybrydą 3. generacji uzyskał wynik na poziomie 47 proc. Jednak najsłabszy współczynnik jazdy w trybie EV nie czyni go przegranym. Auris ze 136-konną hybrydą uzyskał lepszy czas przyspieszenia od 0 do 80 km/h niż Corolla z nowszym ale słabszym układem 4. generacji. Do tego okazał się też równie elastyczny w przedziale 40-80 km/h.

Model i generacja napędu hybrydowego Hybryda 3. generacji (Toyota Auris II 1.8 Hybrid 2012-2018) Hybryda 4. generacji (Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2018-2022) Hybryda 5. generacji (Toyota Corolla 2023 1.8 Hybrid) Napięcie silnika elektrycznego 650 V 600 V 600 V Moc silnika elektrycznego 60 kW/82 KM 53 kW/72 KM 70 kW/95 KM Napięcie baterii 202 V 207 V 207 V Typ baterii niklowo-metalowo-wodorkowa niklowo-metalowo-wodorkowa w 1.8 i litowo-jonowa w 2.0 litowo-jonowa Procentowy czas jazdy w trybie EV (dane producenta/pomiar Dziennik.pl) 64 proc./47 proc. 72 proc./66 proc. 75 proc./73 proc. Prędkość maksymalna w trybie EV 70 km/h 120-130 km/h 120-130 km/h Moc systemowa hybrydy 136 KM 122 KM 140 KM Przyspieszenie 0-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 7,8 s 7,9 s 7,2 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 40-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 5,0 s 5,0 s 4,5 s

Toyota Corolla 2023 1.8 Hybrid i przekładnia e-CVT, opinia

Hybrydę 5. generacji z silnikiem 1.8 doszlifowano również pod względem akustycznym – benzynowiec pracował zauważalnie ciszej, ton podnosił jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Redukcja obrotów jednostki spalinowej podczas przyspieszania i częstsze użycie energii elektrycznej z baterii trakcyjnej przełożyło się na lepsze odczucia z jazdy i redukcję hałasu o 2,5 dB.

Bezstopniowa przekładnia e-CVT ogłady nabrała już wcześniej, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Nowe oprogramowanie układu hybrydowego plus lepsze wygłuszenie komory silnika także zrobiło swoje.

Kiedy nowa Corolla w Polsce i jaka cena? Hybryda 2.0 droższa od 1.8 o 10 tys. zł

Toyota Corolla 2023 trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku. Najtańszy model sedan w wersji Active z hybrydą 5. generacji 1.8/140 KM kosztuje od 111 900 zł. Pięciodrzwiowy hatchback startuje od ceny 114 900 zł (140-konna hybryda), mocniejszy napęd 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 KM to wydatek od 127 900 zł. Toyota Corolla TS kombi 2023 została wyceniona na 118 900 zł (hybryda 1.8/140 KM) i od 131 900 zł za 2-litrową hybrydę 5. generacji.

