Toyota, Mercedes i Tesla, to trójca która trzęsie światową motoryzacją. Przynajmniej tak wynika z najnowszego raportu Best Global Brands 2022 opublikowanego przez firmę konsultingową Interbrand. Jak w szczegółach wygląda zestawienie 100 najbardziej wartościowych firm?

Na szczycie ogólnego zestawienia znalazło się Apple – wartość tej marki w 2022 roku wyniosła 482,2 mld dolarów (+18 proc.). Microsoft jest na drugiej lokacie – giganta wyceniono na 278 mld dolarów. Amazon, największy na świecie sklep internetowy, z kwotą 274,8 mld dolarów zamyka podium. Goolge jest czwarte w szeregu – wartość oceniono na 251,75 mld dolarów. Samsung z wyceną na poziomie 87,7 mld dolarów zasłużył na 5. lokatę. Po koreańskim koncernie technologicznym zaczyna się świat motoryzacji...

Toyota najcenniejszą marką motoryzacyjną Best Global Brands 2022

Toyota jest najwyżej sklasyfikowaną i jednocześnie najmocniejszą marką motoryzacyjną. To już 19. raz, kiedy korona w tej kategorii trafia do japońskiej firmy. Według oceny analityków Interbrand jej wartość wynosi obecnie niemal 60 mld dolarów (dokładnie 59,76 mld dolarów). W zestawieniu wszystkich globalnych marek Toyota obecnie zajmuje 6. miejsce, przed Coca-Colą.

W ocenie ekspertów Interbrand siłą Toyoty na globalnym rynku jest szeroka i zróżnicowana gama modeli, największa na świecie sprzedaż zelektryfikowanych samochodów oraz wybór wielu różnych technologii elektryfikacji, które ułatwiają dostosowanie oferty do potrzeb i możliwości kierowców na poszczególnych rynkach.

– Od 25 lat Toyota konsekwentnie rozbudowuje gamę zelektryfikowanych samochodów oraz równolegle rozwija wszystkie rodzaje nisko- i bezemisyjnych napędów, których modułowa konstrukcja umożliwia stosowanie wielu tych samych komponentów w samochodach hybrydowych, hybrydach plug-in, autach elektrycznych na baterie oraz elektrycznych na wodór. Ta strategia przyczynia się do zwiększenia tempa dekarbonizacji motoryzacji zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Do dziś Toyota sprzedała na całym świecie ponad 20 mln zelektryfikowanych aut – podliczają analitycy Interbrand.

Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji już w Polsce

W 2021 roku japoński koncern, do którego należy Toyota i Lexus, sprzedał prawie 10,5 mln samochodów, to 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość tego wyniku – ponad 9,6 mln aut – wypuściła na drogi marka Toyota, co dało jej pozycję lidera branży. Toyota jest najbardziej znana jako największy producent zelektryfikowanych samochodów i lider technologii napędów hybrydowych i wodorowych. Do dziś marka sprzedała ponad 15 mln hybryd, co jej zdaniem pozwoliło uniknąć emisji 120 mln ton CO 2 . Teraz w Polsce debiutuje Corolla Cross z najnowszą hybrydą 5. generacji.

Toyota warta więcej od Mercedesa, Tesla z największym wzrostem

Toyota jako najbardziej wartościowa marka w branży motoryzacyjnej wyprzedziła Mercedesa. Niemieckiego producent samochodów premium wyceniono na 56,1 mld dolarów (+ 10 proc.). W chwili debiutu w rankingu Interbrand w 2000 roku japońska firma była wyceniona na 18,823 mld dolarów, a Mercedes na 21,104 mld.

Z kolei Tesla zamyka podium wśród najcenniejszych firm automotive z wynikiem 48 mld zielonych. Amerykańska firma zanotowała największy wzrost wartości, bo aż o 32 proc. BMW to czwarta lokata - bawarskiego producenta wyceniono na 46,33 mld dolarów.

Porsche przegrało z pampersami

Porsche, które niedawno wkroczyło na giełdę, jest wyceniane na 13,5 mld dolarów. Co ciekawe, niemiecki producent w klasyfikacji generalnej musiał uznać wyższość marki Pampers. Firma znana z pieluszek ma być warta 13,83 mld dolarów.

Oto najbardziej wartościowe marki motoryzacyjne według Best Global Brands 2022 firmy Interbrand

Firma konsultingowa Interbrand od 22 lat co roku przeprowadza ocenę, a następnie publikuje ranking największych światowych marek. Wartość marki na potrzeby rankingu obliczana jest na podstawie kompleksowej oceny zeznań podatkowych oraz działań marketingowych, które wykorzystywane są do oszacowania jej przyszłych przychodów.