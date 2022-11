Reklama

Toyota bZ Compact SUV Concept została zaprojektowana według koncepcji stylistycznej clean/vital. W efekcie powstał samochód elektryczny o minimalistycznym wyglądzie. Nowy samochód został wykonany z przyjaznych dla środowiska materiałów.

Futurystyczny design nowego konceptu to efekt połączenia aerodynamicznego nadwozia, nisko poprowadzonej linii dachu i bardzo krótkich zwisów. Dzięki temu auto wygląda na zwarte i zrywne.

We wnętrzu nowej Toyoty projektanci sięgnęli po wiele rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Fotele i tapicerka są wykonane z materiałów pochodzenia roślinnego oraz z recyclingu.

Samochód komunikuje się z pasażerami w kabinie za pośrednictwem osobistego asystenta. Jedną z jego funkcji są sygnały dźwiękowe i wizualne wyświetlane we kabinie w reakcji na polecenia kierowcy oraz osób podróżujących na miejscach z przodu i z tyłu.

Toyota bZ Compact SUV Concept to już drugi samochód elektryczny japońskiej marki po wprowadzonym niedawno do Polski modelu bZ4x. W nowicjuszu można spodziewać się podobnych rozwiązań technicznych.

Przypominamy, że bZ4x w bazowej wersji z napędem na przednią oś to silnik elektryczny o mocy 204 KM (265 Nm momentu obrotowego). Samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 8,4 s.

Auto z napędem 4x4 to 217 KM oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 80 kW – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Układ X-MODE, opracowany razem z Subaru, może być dostosowany do warunków panujących na drodze – jazdy w śniegu i błocie, jazdy w głębokim śniegu i błocie (poniżej 20 km/h) oraz w trybie Grip Control do jazdy w trudniejszym terenie (poniżej 10 km/h). Przyspieszanie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 7,7 s.