Toyota Corolla Cross wjeżdża w Polsce do najbardziej poszukiwanego segmentu rodzinnych kompaktowych SUV-ów. W ofercie stoi o oczko wyżej niż C-HR i o stopień przed RAV4. Ma sprostać potrzebom tych, którzy lubią siedzieć nieco wyżej, cenią sobie bojowy wygląd oraz poszukują wnętrza zaprojektowanego z myślą o rodzinnym użytkowaniu.

Pod względem stylistycznym Corolla Cross – szczególnie w w nowym kolorze Cement Grey – jest na tyle charakterystyczna, że mogłaby stanowić w gamie japońskiej marki zupełnie osobny model. Co istotne nie zastępuje żadnej z dotychczasowych odmian legendarnego kompaktu – jako SUV będzie współistniała z hatchbackiem, sedanem oraz kombi. I co ciekawe, jeszcze zanim dała się poznać od podszewki w ciemno skusiła ponad 2200 osób. Największą popularnością cieszy się topowa wersja wyposażeniowa Premiere Edition – ponad 80 proc. zamówionych aut. Za kilka dni samochody na stałe pojawią się w salonach. Początkowo będzie dostępna wyłącznie najnowsza hybryda 5. generacji. Czego można spodziewać się po tym aucie?

Corolla Cross powstała na bazie najnowszej odmiany platformy GA-C, co miało wpływ na proporcje, kabinę, zastosowane technologie, a także właściwości jezdne. Ma 4460 mm długości, 1825 mm szerokości i 1620 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2640 mm. Z wcześniejszej odsłony tej architektury korzysta mniejszy model C-HR. Różnice w wymiarach widać gołym okiem, ale po skorzystaniu z miarki można wyliczyć, że Corolla Cross od C-HR jest dłuższa o 7 cm, szersza o 3 cm i wyższa o 6,5 cm. Co ważne, mimo identycznego rozstawu osi uSUViona Corolla zapewnia znacznie więcej swobody na pokładzie.

Toyota Corolla Cross czy C-HR, na żywo nie tylko wymiary robią różnicę

Za kierownicę wsiada się bardziej w stylu C-HR, mięsisty fotel z szerokim zakresem regulacji zamocowano niżej niż w RAV4. Szofer o wzroście ok. 186 cm łatwo znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do przedniego fotela zostaje ok. 10-11 cm luzu, a do sufitu ok. 8 cm. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy jest wyposażone w dwustopniową regulację kąta pochylenia. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Toyota Corolla Cross, czyli jak wygląda wnętrze i wyposażenie?

Cieszy czytelna logika kokpitu. Przy tym zza steru można odnieść wrażenie przebywania w samochodzie o rozmiar większym niż zwykła Corolla. Zegary są seryjnie wyświetlane na 12,3-calowym ekranie. Wirtualne wskaźniki pozwalają żonglować informacjami prezentowanymi w środku obu tarcz, ale zmiana stylu grafiki możliwa wyłącznie na postoju. Mistrzem pierwszego wrażenia jest zamontowany idealnie w polu widzenia 10,5-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej z szybszym procesorem. Na tle dotychczasowych rozwiązań to rewolucja – polecania wykonuje błyskawicznie, interfejs stał się nowocześniejszy, a grafika bardziej przejrzysta i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Pokazuje też widok z kamery cofania montowanej seryjnie (lepsza jakoś obrazu). Z poziomu wyświetlacza można sterować także klimatyzacją, szczęśliwie dla wielu Toyota pozostawiła niżej osobny, tradycyjny panel do regulacji temperatury i nawiewu.

System oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet. Corollą Cross da się zarządzać zdalnie – z poziomu nowej aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Toyota Corolla Cross kontra C-HR, czyli pojemność bagażnika mniejsza niż Corolli kombi

Toyota Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 433 litrów. Na wakacyjny wyjazd z dwójką dzieci wystarczy, choć Corolla kombi daje o 148 l więcej. Jego układ jest bardziej ustawny niż kufra C-HR (377 l pojemności). Z kolei szerokość otworu zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do 1337 litrów. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to schowa swój skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna tylna klapa. W Polsce producent oferuje zestaw naprawczy zamiast koła dojazdowego.

Nowy napęd hybrydowy 5. generacji to większa moc i dwa silniki (WIDEO)

Corolla Cross jest pierwszą Toyotą, która wprowadza 2-litrową hybrydę 5. generacji. Najważniejsze różnice w porównaniu do wcześniejszego rozwiązania są ukryte wewnątrz. Każdy element spalinowo-elektrycznego układu został zmodyfikowany. Przekładania ma inne silniki elektryczne. Silnik MG2, znajdujący się wewnątrz przekładni hybrydowej, jest o 5 KM mocniejszy. Dwulitrowy silnik benzynowy także zyskał na sile. Do tego zastosowano wydajniejszy falownik. W efekcie łączna moc układu hybrydowego 2.0 Dynamic Force wzrosła o 13 KM do 197 KM.

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni. A jak nowa 2-litrowa hybryda radzi sobie na drodze?

Toyota Corolla Cross z nową hybrydą 5. generacji, jak jeździ i ile spala?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 4,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a gdyby się uprzeć to i mniej niż 4 l udałoby się uzyskać.

Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 200-konny napęd, nadwozie typu SUV i 1600 kg wagi auta, to wyniki zużycia benzyny mogą imponować. Sama Toyota dla Corolli Cross z napędem na przednią oś deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5 l/100 km.

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas jazdy autostradą pracował cicho, ton podnosił jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia ogłady nabrała już wcześniej, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Przednionapędowa odmiana na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 7,6 s (z elektrycznym napędem 4x4 AWD-i o 0,1 s mniej) – to osiągi lepsze niż RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM.

Toyota Corolla Cross, prowadzenie i zawieszenie

Corolla Cross dobrze trzyma się drogi, jednak daleko jej do sportowej zwinności C-HR czy Corolli hatchback w wersji GR Sport. Nadrabia za to komfortowym filtrowaniem nierówności. Wspomaganie kierownicy mogłoby dawać większe wyczucie sytuacji na styku kół i jezdni – pod tym względem tradycyjna Corolla jest bardziej dopracowana. Ten feler ma zniknąć w autach seryjnych, przynajmniej tak zapewnili nas inżynierowie (samochody do pierwszych jazd były z puli przedprodukcyjnej).

Układ hybrydowy 2.0 jest opcjonalnie dostępny z inteligentnym napędem na wszystkie koła AWD-i, który w porównaniu do hybryd 4. generacji został udoskonalony o mocniejszy tylny silnik elektryczny (40 KM); wyższy jest też moment obrotowy (84 Nm).

Toyota Corolla Cross zaskoczy wyposażeniem w systemy bezpieczeństwa

Corolla Cross również jako pierwsza dostała nową generację utalentowanych systemów asystujących, które przy każdej zdalnej aktualizacji będą jeszcze zyskiwać na umiejętnościach. Jak działają wynalazki japońskich inżynierów? Kamera zamontowana na szczycie przedniej szyby i radar nad grillem to główne komponenty odpowiedzialne za pracę Toyota Safety Sense 3 (TSS). Nowa kamera ma dwukrotnie większy zasięg i szerszy kąt widzenia, a jej skuteczność wspiera technologia Motion 3D, która pozwala rozpoznawać obiekty trójwymiarowe. Stąd jej większe możliwości monitorowania otoczenia, lepiej też rozpoznaje linie na jezdni i jej krawędzie oraz przeszkody na drodze. Nowy radar fal milimetrowych mierzący odległość i prędkość względną ma zwiększone możliwości wykrywania obiektów znajdujących się bliżej pojazdu niż radar stosowany w pierwszej i drugiej generacji TSS. W efekcie system unikania kolizji lepiej rozpoznaje np. motocyklistów. Nowością jest również wykrywanie rowerzystów w nocy, nie tylko w dzień. Z kolei asystent pasa ruchu ma nie przeszkadzać w razie konieczności ominięcia przeszkody. W razie zasłabnięcia kierowcy Corolla Cross sama się zatrzyma i włączy światła awaryjne.

Toyota Corolla Cross dostępna, ale jaka cena w Polsce?

Najtańsza Toyota Corolla Cross ze 197-konnym napędem hybrydowym 5. generacji kosztuje od 144 700 zł. Cena auta w wersji Comfort z napędem na cztery koła AWD-i to 154 600 zł.

Corolla Cross w wersji Style to przyciemniane tylne szyby, czarne listwy okienne, przedni grill w kolorze Piano Black z satynowym obramowaniem, relingi dachowe i 18-calowe felgi aluminiowe. W wnętrzu czeka podgrzewanie kierownicy i przednich foteli, system bezkluczykowego dostępu do samochodu i bezprzewodowa ładowarka telefonu w konsoli centralnej.

Corolla Cross Style kosztuje 157 600 zł, a w wersji AWD-i 167 400 zł.

Toyota Corolla Cross w wersji Style plus pakiet Tech, czyli ceny

Samochód w tej wersji można wzbogacić o pakiet Tech (4 tys. zł), który obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami i samochodami, układ wykrywania przeszkód zapobiegający kolizjom podczas manewrów, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu, monitorowanie martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania oraz elektrycznie unoszona pokrywa bagażnika otwierana bezdotykowo.

Toyota Corolla Cross w wersji Premiere Edition, jaka cena?

Corolla Cross Premiere Edition to najbogatsze i najpopularniejsze w Polsce wyposażenie. Lista seryjnych bajerów obejmuje tapicerkę z perforacją ze skóry naturalnej i syntetycznej, elektryczną regulację położenia i wysokości fotela kierowcy, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, elektrycznie unoszoną i otwieraną bezdotykowo klapę bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi oraz systemy bezpieczeństwa z pakietu Tech wycenione na 4 tys. zł. Wyróżnikiem tej odmiany jest asystent parkowania Toyota Teammate, który umożliwia zdalne parkowanie uruchamiane przez aplikację na telefonie.

Toyota Corolla Cross Premiere Edition kosztuje 175 300 zł, a z napędem AWD-i 185 100 zł.

Toyota Corolla Cross, opinia

Pierwsze wrażenie? Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji na drodze rozpieszcza niskim zużyciem paliwa połączonym z dynamiczną reakcją na gaz. Wyższe nadwozie, przestronne wnętrze, bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i najnowsze multimedia powinny przypaść do gustu nawet osobom, dla których to będzie pierwszy SUV. Dotychczasowi użytkownicy hybrydowych aut Toyoty natychmiast odczują różnicę, a nowi nie pożałują decyzji. Chyba, że ktoś chce czekać na słabszy napęd nowej generacji - hybryda 1.8/140 KM dołączy w drugim kwartale 2023 roku. Japończycy spodziewają się sprzedaży na poziomie przynajmniej 500 sztuk miesięcznie, a to oznacza miejsce w Top3 najpopularniejszych w Polsce modeli SUV. Co wybrać? Od 18 do 19 listopada Toyota organizuje w salonach dni otwarte, można pójść, przejechać się i zdecydować.

Toyota Corolla Cross, wersje i cennik nowego SUV-a

Toyota Corolla Cross Comfort Style Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM e-CVT 144 700 zł 157 600 175 300 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i e-CVT 154 600 167 400 185 100

Toyota Corolla Cross, dane techniczne, wymiary, osiągi

Silnik benzynowy FWD AWD Typ Dynamic Force 2.0, 4-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 16 zaworówUkład dolotowy VVT-iEUkład wylotowy VVT-i Pojemność skokowa 1987 Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 97,5 Stopień sprężania (:1) 13,0 14,0 Moc KM (kW) obr./min 171 (126) / 6600 152 (112) / 6600 Maksymalny moment obrotowy Nm obr./min 202 / 4400-4900 188-190 / 4400-5200 Napęd hybrydowy FWD AWD Bateria Litowo-jonowa Liczba ogniw 60 Napięcie znamionowe V 3,7 Pojemność kWh 4,08 Przedni silnik Moc KM (kW) 113 (83) Maksymalny moment obrotowy Nm 206 Tylny silnik Moc KM (kW) 41 (30) Maksymalny moment obrotowy Nm 84 Łączna moc układu hybrydowego KM (kW) 197 (145) Przekładnia eCVT Stopień przełożenia 3.605 Osiągi FWD AWD Prędkość maksymalna km/h 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 7,6 7,5 Zawieszenie FWD AWD Przednie MacPherson Tylne Podwójne wahacze Wymiary zewnętrzne FWD AWD Długość mm 4460 Szerokość mm 1825 Wysokość mm 1620 Rozstaw osi mm 2640 Przedni zwis mm 955 Tylny zwis mm 865