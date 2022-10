Reklama

Toyota Corolla Cross kazała na siebie czekać. Od premiery w grudniu 2021 roku producent zdążył namieszać w głowach kierowców dawkując informacje na temat nowej hybrydy 5. generacji. W efekcie po ujawnieniu cennika, ale jeszcze przed debiutem w salonach, japońską nowość w ciemno zdążyło zamówić ponad 1800 osób! Największą popularnością cieszy się najbogatsza wersja wyposażeniowa Premiere Edition - ok. 80 proc. aut. Skąd takie wzięcie?

W Europie Toyota długo oferowała tylko dwa SUV-y – C-HR i RAV4 (lub trzy wliczając prawdziwą terenówkę Land Cruiser). Ten segment jednak poszybował, więc nie było wyjścia. Japończycy wytężyli szare komórki i w ciągu ostatnich dwóch lat ich oferta powiększyła się przynajmniej o siedem modeli tego gatunku.

Toyota Corolla Cross powiększa w Polsce rodzinę SUV, ponad 1800 zamówień w ciemno

Na początku 2021 roku zadebiutował 5-metrowy Highlander i ładowana z gniazdka RAV4 Plug-in Hybrid. Fajnie, ale szału nie było – na takie auta w większości mogły sobie pozwolić firmy. Bomba wybuchła kilka miesięcy później, kiedy jesienną pluchę rozgrzał Yaris Cross, hybrydowy SUV w zasięgu Kowalskiego. Po nim z kapelusza wyskoczył mini SUV-ik Aygo X. Następnie do sprzedaży wjechał model bZ4X, czyli w 100 proc. elektryczny SUV Toyoty.

Tyle premier doprowadziło do tego, że SUV-y osiągnęły aż 46 proc. udziału w sprzedaży Toyoty. Ciągle jednak brakowało "truskawki na torcie" – auta rodzinnego dla indywidulanego odbiorcy, a nie firmy; najlepiej większego niż C-HR, ale tańszego od RAV4. Tak narodziła się Corolla Cross i żeby wzmocnić efekt nowości, jako pierwszy globalny model Toyoty otrzymała najnowszy wariant napędu hybrydowego 5. generacji.

Toyota Corolla Cross czy C-HR, na żywo nie tylko wymiary robią różnicę

Corolla Cross w nowym kolorze Cement Grey wygląda świetnie. Pod względem stylistycznym jest na tyle charakterystyczna, że mogłaby stanowić w gamie Toyoty zupełnie osobny model. Jednak mało kto wie, że nazwa Corolla oznacza koronę płatków kwiatu, czyli jego najpiękniejszą część. Japończycy 56 lat temu celowo wybrali to "imię" dla swojego pierwszego kompaktu, ponieważ miało kojarzyć się ze stylem i wysoką jakością. Dziś Corolla SUV może odcinać kupony wypracowane przez dwanaście generacji tego najpopularniejszego auta w historii (pierwsza przekroczyła rekordową liczbę 50 mln sztuk). Powstała na bazie najnowszej odmiany platformy GA-C, co miało wpływ na proporcje, wnętrze, zastosowane technologie, a także właściwości jezdne. Ma 4460 mm długości, 1825 mm szerokości i 1620 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2640 mm. Z wcześniejszej odsłony tej architektury korzysta mniejszy model C-HR. Różnice w wymiarach widać gołym okiem, ale po skorzystaniu z miarki można wyliczyć, że Corolla Cross od C-HR jest dłuższa o 7 cm, szersza o 3 cm i wyższa o 6,5 cm. Co ważne, mimo identycznego rozstawu osi uSUViona Corolla zapewnia znacznie więcej swobody w kabinie.

Za kierownicę wsiada się bardziej w stylu C-HR, mięsisty fotel z szerokim zakresem regulacji zamocowano niżej niż w RAV4. Cieszy czytelna logika kokpitu. Przy tym zza steru można odnieść wrażenie przebywania w samochodzie o rozmiar większym niż zwykła Corolla. Kierowca o wzroście ok. 186 cm łatwo znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do przedniego fotela zostaje ok. 10 cm luzu, a do sufitu ok. 8 cm. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy jest wyposażone w dwustopniową regulację kąta pochylenia. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Toyota Corolla Cross kontra C-HR, czyli pojemność bagażnika mniejsza niż Corolli kombi

Toyota Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 433 litrów. Na wakacyjny wyjazd z dwójką dzieci wystarczy, choć Corolla kombi daje o 148 l więcej. Jego układ jest bardziej ustawny niż kufra C-HR (377 l pojemności). Z kolei szerokość otworu zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do 1337 litrów. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna tylna klapa. W Polsce producent oferuje zestaw naprawczy zamiast koła dojazdowego.

Toyota Corolla Cross, czyli jak wygląda wnętrze i wyposażenie?

Zegary są seryjnie wyświetlane na 12,3-calowym ekranie. Wirtualne wskaźniki pozwalają w każdej chwili żonglować informacjami prezentowanymi w środku obu tarcz, ale zmiana stylu grafiki możliwa wyłącznie na postoju. Mistrzem pierwszego wrażenia jest zamontowany idealnie w polu widzenia 10,5-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej z szybszym procesorem. Na tle dotychczasowych rozwiązań to przepaść – polecanie wykonuje błyskawicznie, interfejs stał się nowocześniejszy, a grafika bardziej przejrzysta i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Pokazuje też widok z kamery cofania montowanej seryjnie. Z poziomu wyświetlacza można sterować także klimatyzacją, szczęśliwie dla wielu Toyota pozostawiła też osobny, tradycyjny panel do regulacji temperatury i nawiewu.

System oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet. Corollą Cross da się sterować zdalnie – z poziomu nowej aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Nowy napęd hybrydowy 5. generacji to większa moc i dwa silniki

Corolla Cross jest pierwszą Toyotą, która wprowadza 2-litrową hybrydę 5. generacji. Najważniejsze różnice w porównaniu do wcześniejszego rozwiązania są ukryte wewnątrz. Każdy element spalinowo-elektrycznego układu został zmodyfikowany. Przekładania ma inne silniki elektryczne. Silnik MG2, znajdujący się wewnątrz przekładni hybrydowej, jest o 5 KM mocniejszy. Dwulitrowy silnik benzynowy także zyskał na sile. Do tego zastosowano wydajniejszy falownik. W efekcie łączna moc układu hybrydowego 2.0 Dynamic Force wzrosła o 13 KM do 197 KM. Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni. A jak nowa 2-litrowa hybryda radzi sobie na drodze?

Corolla Cross z nową hybrydą 5. generacji, jak jeździ i ile spala?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 4,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a gdyby się uprzeć to i mniej niż 4 l udałoby się uzyskać Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 200-konną hybrydę, nadwozie typu SUV i 1600 kg wagi auta, to wyniki zużycia benzyny mogą imponować. Sama Toyota dla Corolli Cross z napędem na przednią oś deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5 l/100 km.

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas jazdy autostradą pracował cicho, ton podnosił jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia ogłady nabrała już wcześniej, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Przednionapędowa odmiana na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 7,6 s (z elektrycznym napędem 4x4 AWD-i o 0,1 s mniej) – to osiągi na poziomie RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM.

Toyota Corolla Cross, zawieszenie i prowadzenie

Corolla Cross dobrze trzyma się drogi, jednak daleko jej do sportowej zwinności C-HR. Nadrabia za to komfortowym filtrowaniem nierówności. Wspomaganie kierownicy mogłoby dawać większe wyczucie sytuacji na styku kół i jezdni – pod tym względem tradycyjna Corolla jest bardziej dopracowana. Ten feler ma zniknąć w autach seryjnych, przynajmniej tak zapewnili nas inżynierowie (samochody do pierwszych jazd były z puli przedprodukcyjnej).

Toyota Corolla Cross zaskoczy wyposażeniem w systemy bezpieczeństwa

Corolla Cross również jako pierwsza dostała nową generację utalentowanych systemów asystujących, które przy każdej zdalnej aktualizacji będą jeszcze zyskiwać na umiejętnościach. Jak działają wynalazki japońskich inżynierów? Kamera zamontowana na szczycie przedniej szyby i radar nad grillem to główne komponenty odpowiedzialne za pracę Toyota Safety Sense 3 (TSS). Nowa kamera ma dwukrotnie większy zasięg i szerszy kąt widzenia, a jej skuteczność wspiera technologia Motion 3D, która pozwala rozpoznawać obiekty trójwymiarowe. Stąd jej większe możliwości monitorowania otoczenia, lepiej też rozpoznaje linie na jezdni i jej krawędzie oraz przeszkody na drodze. Nowy radar fal milimetrowych mierzący odległość i prędkość względną ma zwiększone możliwości wykrywania obiektów znajdujących się bliżej pojazdu niż radar stosowany w pierwszej i drugiej generacji TSS. W efekcie system unikania kolizji lepiej rozpoznaje np. motocyklistów. Nowością jest również wykrywanie rowerzystów w nocy, nie tylko w dzień. Z kolei asystent pasa ruchu ma nie przeszkadzać w razie konieczności ominięcia przeszkody. W razie zasłabnięcia kierowcy Corolla Cross sama się zatrzyma i włączy światła awaryjne.

Toyota Corolla Cross dostępna, ale jaka cena w Polsce?

Najtańsza Toyota Corolla Cross ze 197-konnym napędem hybrydowym 5. generacji kosztuje od 144 700 zł. Cena auta w wersji Comfort z napędem na cztery koła AWD-i to 154 600 zł.

Corolla Cross w wersji Style to przyciemniane tylne szyby, czarne listwy okienne, przedni grill w kolorze Piano Black z satynowym obramowaniem, relingi dachowe i 18-calowe felgi aluminiowe. W wnętrzu czeka podgrzewanie kierownicy i przednich foteli, system bezkluczykowego dostępu do samochodu i bezprzewodowa ładowarka telefonu w konsoli centralnej.

Corolla Cross Style kosztuje 157 600 zł, a w wersji AWD-i 167 400 zł.

Toyota Corolla Cross w wersji Style plus pakiet Tech, czyli ceny

Samochód w tej wersji można wzbogacić o pakiet Tech (4 tys. zł), który obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami i samochodami, układ wykrywania przeszkód zapobiegający kolizjom podczas manewrów, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu, monitorowanie martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania oraz elektrycznie unoszona pokrywa bagażnika otwierana bezdotykowo.

Toyota Corolla Cross w wersji Premiere Edition, jaka cena?

Corolla Cross Premiere Edition to najbogatsze wyposażenie. Lista seryjnych bajerów obejmuje tapicerkę z perforacją ze skóry naturalnej i syntetycznej, elektryczną regulację położenia i wysokości fotela kierowcy, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, elektrycznie unoszoną i otwieraną bezdotykowo klapę bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi oraz systemy bezpieczeństwa z pakietu Tech wycenione na 4 tys. zł. Wyróżnikiem tej odmiany jest asystent parkowania Toyota Teammate, który umożliwia zdalne parkowanie uruchamiane przez aplikację na telefonie.

Toyota Corolla Cross Premiere Edition kosztuje 175 300 zł, a z napędem AWD-i 185 100 zł.

Toyota Corolla Cross, opinia

Pierwsze wrażenie? Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji na drodze rozpieszcza niskim zużyciem paliwa połączonym z dynamiczną reakcją na gaz. Wyższe nadwozie, przestronne wnętrze, bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i najnowsze multimedia powinny przypaść do gustu nawet osobom, dla których to będzie pierwszy SUV. Dotychczasowi użytkownicy hybrydowych aut Toyoty natychmiast odczują różnicę, a nowi nie pożałują decyzji. Chyba, że ktoś chce czekać na słabszy napęd nowej generacji - hybryda 1.8/140 KM dołączy w drugim kwartale 2023 roku. Japończycy spodziewają się sprzedaży na poziomie przynajmniej 500 sztuk miesięcznie, a to oznacza miejsce w Top3 najpopularniejszych w Polsce modeli SUV.

Toyota Corolla Cross, wersje i cennik nowego SUV-a

Toyota Corolla Cross Comfort Style Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM e-CVT 144 700 zł 157 600 175 300 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i e-CVT 154 600 167 400 185 100

Jeśli nie Corolla Cross, to co?

Toyota wprowadzając swoje SUV-y postarała się by rozmiarami, koncepcją nadwozia, prowadzeniem i napędami spełniały różne potrzeby. Aygo X, Yaris Cross, C-HR, RAV4, Highlander i elektryczny bZ4X - każdy z tych modeli gra we własnej klasie.

Toyota C-HR daje dwie hybrydy do wyboru

Toyota C-HR to pierwszy tak odważnie zaprojektowany samochód japońskiej marki. Nowy design od chwili debiutu podziałał jak magnes. Wielu kierowców zamawiało auto w ciemno, bez jazdy próbnej. Dziś 4,4-metrowy C-HR to najchętniej kupowany kompaktowy crossover w Polsce. Poza ciągle modną stylistyką o popularności decydują dwa napędy hybrydowe do wyboru (1.8/122 KM i 2.0/184 KM) oraz świetne - jak na przednionapędowy samochód - właściwości jezdne. Wielowahaczowe tylne zawieszenie zapewnia lepsze prowadzenie kół i wyższy komfort tłumienia.

Toyota C-HR GR Sport najpopularniejsza, jeździ jak gokart i jest oszczędna

Szczególnie C-HR GR Sport z 2-litrową hybrydą 4. generacji potrafi sprawić frajdę. Samochód w tej wersji błyszczy przeprojektowanym, twardszym zawieszeniem, bardziej bezpośrednim układem kierowniczym i dużymi 19-calowymi felgami owiniętymi plasterkiem opony Continental Premium Contact 6 (225/45; opony są lżejsze od innych opcji ogumienia). Tak zmodyfikowany układ jezdny bardzo dobrze nadąża za wyższymi osiągami napędu. Auto zbudowane na sztywnej platformie TNGA-C prowadzi się precyzyjnie, jest zwinne i stabilne. Samochód spodoba się kierowcom lubiącym szybko pokonywać zakręty.

Przy tym 184-konny napęd nie tylko jest dynamiczny (od 0 do 100 km/h rozpędza auto w 8,2 s), ale też bardzo oszczędny – ze zużyciem benzyny bez problemu można zejść poniżej 5 l/100 km. Normalne traktowanie gazu to średni wynik na poziomie 5,5-5,8 l na "setkę”. Dodatkowo C-HR w trybie elektrycznym może jeździć z prędkościami autostradowymi do 120 km/h - to więcej niż Corolla, która tę sztuczkę potrafi do granicy 115 km/h. Wersja GR Sport jest zdecydowanie najpopularniejsza – odpowiada za 35 proc. tegorocznej sprzedaży modelu.

Toyota Yaris Cross mniejsza, ale bardziej praktyczna od C-HR

Krótsza o 21 cm Toyota Yaris Cross gra w lidze crossoverów segmentu B. Stanowi pomost między zwykłym Yarisem a klasą samochodów kompaktowych. Podobnie jak C-HR stawia na ekstrawagancką stylizację, ale ukształtowaną w bardziej praktyczne nadwozie. Potwierdzeniem tego może być bagażnik większy niż kompaktowym C-HR. Yaris Cross oferuje 397 l, z kolei efektowna linia tyłu C-HR uszczupla pojemność kufra o 20 l. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcjach 40:20:40. Pomysłowości Toyoty dopełniają solidne haki na siatki oraz elastyczna półka, która unosi się razem z elektrycznie sterowaną klapą (otwieraną także ruchem stopy pod zderzakiem).

Za kierownicą Yarisa Cross siedzi się wyżej niż w C-HR, a to przekłada się na lepszą widoczność oraz łatwiejsze zajmowanie miejsca. Z tyłu także jest mniej klaustrofobicznie – oglądanie świata przez małe okienka tylnych drzwi C-HR nie każdemu przypadnie do gustu. Także przestronność nad głowami w Yarisie Cross jest lepsza.

Toyota Yaris Cross hybryda z silnikiem 1.5 idealna do miasta

Yaris Cross jest oferowany z trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 KM, do którego zamiast seryjnej 6-biegowej skrzyni manualnej można zażyczyć bezstopniowy automat Multidrive S. Jednostka jest produkowana w Jelczu-Laskowicach. Jednak największe wzięcie – co potwierdzają zamówienia – ma napęd hybrydowy. Wytwarzany w Polsce układ spalinowo-elektryczny (podobnie jak 2-litrowa hybryda C-HR) składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.). Zespół generuje 116 KM.

Na co dzień hybrydowy Yaris Cross zaskakuje zrywnością. Co prawda 11,2 s do 100 km/h to wolniej niż 2-litrowy C-HR, ale do sprawnego przemieszczania się w mieście jest rewelacyjny. Samochód sprawia wrażenie szybszego niż faktycznie. Spalanie? Auto w wersji z napędem na przód zużywa od 4,8-5,1 l/100 km.

Toyota Yaris Cross z napędem 4x4 AWD-i

Przewagą Yarisa Cross nad C-HR jest fakt, że może zostać wyposażony w układ 4x4. System AWD-i występuje tylko w połączeniu z hybrydą - napęd tylnej osi realizuje silnik elektryczny. W normalnych warunkach moc trafia na przód, jednak na śliskiej lub miękkiej nawierzchni automatycznie włącza się dodatkowa jednostka za plecami. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie czy też na piaszczystych drogach. Yaris Cross w wersji z AWD-i otrzymał zawieszenie wielowahaczowe z tyłu oraz systemy, które wspierają jazdę poza asfaltem. Kierowca ma do dyspozycji selektor trybów jazdy w terenie Trail Mode i wspomaganie zjazdu ze wzniesienia. W razie uślizgu tryb Trail hamuje swobodnie obracające się koło i przekazuje moment obrotowy na koła o dobrej przyczepności. W ocenie inżynierów Toyoty elektryczny system AWD-i jest mniejszy i lżejszy niż mechaniczny napęd 4x4.

Yaris może też pochwalić się mniejszym promieniem skrętu, a większy prześwit (17,5 cm wobec 14,2 cm w C-HR) pozwala odważniej pokonywać krawężniki. Te cechy w połączeniu z układem 4x4 obiecują wyższą dzielność poza asfaltem.

Toyota Aygo X najmniejszy crossover

Najnowsza Toyota Aygo X jedzie śladem Yarisa Cross. Oznaczenie "X" to tyle samo, co określenie "Cross" w większych modelach japońskiej marki. Ale nie tylko nazwa świadczy o przemianie z miejskiego hatchbacka wielkości wózka sklepowego w namiastkę SUV-a. Aygo X pod każdym względem pokazuje, że stoi o klasę wyżej niż poprzednik, choć trzyma bezpieczny dystans do Yarisa. Magia? Nie, to czysto inżynierska robota.

Aygo X to techniczny wspólnik Yarisa Cross

Karoseria najmniejszej Toyoty stanęła na platformie TNGA GA-B pożyczonej z modeli Yaris i Yaris Cross. Inżynierowie skrócili jednak tylną część konstrukcji. W chłodnych liczbach ten techniczny awans wygląda tak: Aygo X ma 3,7 m długości, czyli jest o 23,5 cm dłuższe od poprzednika. Rozstaw osi to 2430 mm – o 90 mm więcej wobec starego Aygo. Wszerz przybyło 12,5 cm do 1,74 m. Wcześniej takie gabaryty zapewniłby Aygo X miejsce w między pierwszą a drugą generacją Yarisa, czyli w segmencie B. Jednak obecny Yaris ma wystarczający zapas 24 cm długości, by nie obawiać się podgryzania przez mniejszą Toyotę.

Aygo X, czyli z przodu przestronnie, z tyłu miejsca dla dzieci, a bagażnik?

Korzyści płynące z nowych rozmiarów Aygo X od razu są zauważalne w pierwszym rzędzie. Zaskakuje obszerność foteli i wygodna pozycja za dobrze leżącą w dłoniach kierownicą znaną z Yarisa. Miejsca na szerokość czy wysokość nie zabranie nawet dwóm mężczyznom o wzroście ponad 180 cm. Z tyłu o przestronności Yarisa Cross nie ma co marzyć, warunki jak w poprzednim Aygo – dorosłym będzie ciasno, dzieci nie powinny marudzić. Za to bagażnik awansował do największych w segmencie – jego długość wzrosła o 125 mm, a pojemność aż o 63 l do 231 l. Po złożeniu dzielonej na pół tylnej kanapy możliwości transportowe sięgają 829 l. No i ta zwrotność! Tu Aygo X imponuje. Mimo większego rozstawu osi i kół zawróci niemal wszędzie (promień skrętu wynosi 4,7 m) – jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ledwie 9,4 m. To zasługa m.in. węższych opon w rozmiarze 175/60 R18 i mocniejszego wychyłu na zwrotnicach.

Toyota Aygo X z silnikiem z Wałbrzycha i nową skrzynią biegów

Jeśli chodzi o napęd, to Toyota bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami miejskimi. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że w tej klasie cena jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe.

Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji w nadchodzących latach, stąd nowa Toyota Aygo X skrywa pod maską silnik benzynowy. To trzycylindrowa jednostka 1.0 o mocy 72 KM produkowana w Wałbrzychu (silnik 1KR-FE). Alternatywnie do pięciobiegowej skrzyni manualnej producent oferuje nową bezstopniową przekładnię Multidrive S. W przypadku automatu inżynierom Toyoty udało się ściąć aż 25 kg wagi, stąd S w nazwie pochodzące od angielskiego small. Multidrive S symuluje siedem biegów i można je redukować łopatkami przy kierownicy. Dlaczego nie ma hybrydy? Ten układ podniósłby cenę Aygo X, a to w tej klasie samochodów mija się z celem.

Zużycie benzyny? Na koniec próbnych jazd komputer wyświetlił wynik na poziomie 4,8 l/100 km. Super! Którą skrzynię wybrać? Przy niskich obrotach automat spisuje się znacznie lepiej niż manual, zapewnia lepszy zryw, trzycylindrowy silnik z Polski reaguje dziarsko, a sama przekładnia Multidrive S w mieście działa płynnie. Na obwodnicy warto pomóc jej łopatkami, ponieważ w walce o przyspieszenie wykręca z silnika siódme poty bez wyraźnego wpływu na dynamikę.

Toyota RAV4 z pojemnym bagażnikiem

Toyota RAV4 – czyli najpopularniejszy SUV na świecie – została zaprojektowany na platformie TNGA-K, z której korzysta także limuzyna Camry. To oznacza, że japoński model oferuje dużo miejsca niezbędnego podczas wakacyjnych podróży. Pojemność bagażnika od 580 litrów do 1690 l pozwoli zabrać ze sobą porządny ekwipunek. W zależności od napędu RAV4 potrafi holować przyczepę o masie do 2 ton.

RAV4 Adventure z napędem AWD-i i naturą podróżnika jak Land Cruiser

Pod kątem wypraw najciekawszą wersją jest RAV4 Adventure, który występuje wyłącznie z hybrydą 2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 222 KM i inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i. Samochód wygląda bojowo, ma m.in. zmienione względem innych wersji zderzaki, atrapę chłodnicy, poszerzenia nadkoli czy dwukolorowy dach nawiązujący do legendarnego Land Cruisera. Dodatkowo dla tej wersji są zarezerwowane 19-calowe felgi ze specjalnym wzorem oraz pikowana skóra we wnętrzu.

Toyota RAV4 w nowej wersji GR Sport

RAV4 niebawem zadebiutuje w nowej wersji GR SPORT. SUV zyska ostrzej stylizowane nadwozie, wnętrze z czarną podsufitką oraz zmodyfikowane zawieszenie. Auto będzie można zamówić wraz z klasycznym 222-konnym układem hybrydowym lub 306-konnym hybrydowym plug-in i z napędem na cztery koła AWD-i.

Toyota Highlander, czyli największy SUV na wielkie wyjazdy

Toyota Highlander gra w lidze największych SUV-ów dostępnych w Polsce. W rodzinie japońskiej marki stoi o oczko wyżej niż RAV4, jednak technicznie korzysta z tej samej platformy TNGA-K. To też architektura, na której powstaje limuzyna Camry najnowszej generacji i Lexus ES.

Highlander to potężny samochód o długości prawie 5 m (4966 mm) ustawiony na 20-calowych aluminiowych kołach. Dlatego, jeśli RAV4 wydaje się komuś zbyt delikatny, a Land Cruiser zbyt zastraszający, to właśnie Highlander może okazać się złotym środkiem łączącym kobiecą subtelność z męskością samuraja.

Toyota Highlander większa niż Land Cruiser, jaka pojemność bagażnika?

Na pokładzie przewidziano 7 miejsc. Drugi rząd siedzeń można przesuwać do przodu i do tyłu w zakresie 180 mm, co ma ułatwić wsiadanie dwójce pasażerów trzeciego rzędu foteli. Bagażnik o pojemności 658 l ma dodatkowy schowek pod podłogą. Po złożeniu obu rzędów siedzeń powstaje płaska podłoga z ładownią zdolną zmieścić 1909 l bagaży do sufitu. Zatem Highlander jest większy i pojemniejszy od terenowego Land Cruisera. Do tego jest też automatycznie otwierana i zamykana klapa kufra, którą można uruchomić ruchem stopy pod tylnym zderzakiem.

We wnętrzu nie brak sprytnie rozplanowanych schowków. Wejścia USB przewidziano przy pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. Kolorystyka wnętrza może być utrzymana w czarnej lub grafitowej tonacji. Seryjny 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej pozwoli zarządzać nawigacją i systemem multimedialnym, który będzie obsługiwał interfejsy Apple CarPlay i Android. Lista obejmuje także wyświetlacz HUD na przedniej szybie, bezprzewodową ładowarkę telefonu, wentylowane fotele oraz wirtualne lusterko wsteczne o poszerzonym polu widzenia (przydaje się kiedy bagażnik jest załadowany pod sufit).

Toyota Highlander Hybrid z napędem 4x4, a zużycie paliwa?

Jeśli chodzi o jazdę, to tu Toyota stawia na układ hybrydowy 4. generacji znany z Camry czy RAV4. Highlander skrywa napędzający przednią oś układ 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc napęd 4x4 AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent). Bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń.

248 KM całkowitej mocy rozpędza auto od 0 do 100 km/h w 8,3 s i wystarcza, by bez zadyszki holować 2-tonową przyczepę. Duże gabaryty oraz masa nie utrudniają prowadzenia. Siedzi się wysoko, więc widoczność jest dobra w każdym kierunku. Manewrowanie w mieście ułatwiają czujniki parkowania i kamera pokazująca obraz z tyłu auta.

Toyota obiecuje, że Highlander średnio zużyje 6,6 l/100 km benzyny (wg testu WLTP). Przełącznik trybów jazdy (Drive Mode Select) umożliwia wybór pomiędzy trybami ECO, NORMAL, SPORT i TRAIL. Wszystkie cztery można aktywować także gdy samochód użytkowany jest w oddzielnie wybieranym trybie elektrycznym (EV). Podczas jazd testowych komputer wskazywał zużycie na poziomie 8,5 l/100 km. Nieźle jak na takiego kolosa.