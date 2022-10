Reklama

Toyota Yaris Cross z hybrydą 1.5 to od dziś flagowy samochód sieci sklepów Żabka. Poznańska firma wybrała ten model do swojej floty w ramach ekoinwestycji na rzecz ograniczenia emisji CO 2 . Pierwsze egzemplarze służą już pracownikom sieci sklepów, a kierowcy zostali nawet przeszkoleni z ekonomicznej jazdy.

– Konsekwentnie realizujemy plan dekarbonizacji naszej floty zarówno wśród aut dostawczych jak i aut osobowych. 500 nowych samochodów hybrydowych to nasz kolejny krok mający na celu ochronę środowiska i zmniejszenie śladu węglowego w miastach oraz w regionach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia powietrza – powiedział Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka. – Współpraca z Toyotą jest kolejnym efektywnym partnerstwem pokazującym, jak regionalnie możemy uzyskać efekt synergii, by wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatu – podkreślił.

Toyota Yaris Cross skacze do Żabki i tnie ślad węglowy

Produkowany w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach układ spalinowo-elektryczny składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.). Zespół generuje 116 KM. Na drodze nowa hybryda szybko reaguje na gaz i działa gładko. Szczególnie w mieście zachwyci cichą i zwinną jazdą.

Reklama

Toyota Yaris Cross spala 4,4 l/100 km

Spalanie? Yaris Cross jest najbardziej oszczędnym hybrydowym SUV-em Toyoty. Auto w wersji z napędem na przód zużywa od 4,4 l/100 km i emituje od 101 g/km dwutlenku węgla. Z kolei Yaris Cross Hybrid z napędem na cztery koła AWD-i zużywa od 4,7 l/100 km i generuje od 106 g/km CO 2 .

Napęd hybrydowy czwartej generacji Yarisa Cross został tak skonfigurowany, aby jak najskuteczniej odzyskiwać energię z hamowania i jak najczęściej korzystać wyłącznie z silnika elektrycznego. Naukowcy Politechniki Krakowskiej i Politechniki Poznańskiej twierdzą, że hybrydy Toyoty poruszają się w mieście przez ponad 70 proc. czasu jazdy w trybie EV (bez udziału silnika spalinowego).

Hybryda z Polski oszczędzi 75 tys. l benzyny

Przedstawiciele Żabki na podstawie tych danych wyliczyli, że flota 500 hybrydowych Yarisów Cross pozwoli zaoszczędzić nawet 75 tys. l benzyny oraz uniknąć emisji 160 ton CO 2 na każde 10 tys. km pokonane przez wszystkie auta.

– Najbardziej niskoemisyjny SUV w naszej gamie jest według Euro NCAP najbezpieczniejszym samochodem w swojej klasie dzięki inteligentnemu zastosowaniu zaawansowanych technologii. Ogromna popularność hybryd Toyoty wśród klientów firmowych zapewnia naszej marce pozycję lidera rynku flotowego oraz polskiego rynku nowych samochodów. Cieszymy się, że teraz do grona zadowolonych użytkowników Toyot dołącza kolejnych 500 kierowców – powiedział Mirosław Sochacki, corporate sales senior manager Toyota Central Europe.

Wszystkie 500 aut zostanie przekazanych do końca 2022 roku, tworząc jedną z największych flot hybrydowych w Polsce. Samochody dostarcza poznański salon Toyota Bońkowscy, a za zarządzanie flotą jest odpowiedzialny NFM Nivette Fleet Management.