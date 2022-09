Reklama

Toyota od lat produkuje niezawodne samochody i najlepsze na rynku hybrydy. Od niedawna może też pochwalić się autami sportowymi. A wszystko przez sukcesy w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Japończycy na odcinkach specjalnych nabrali wilczego apetytu i postanowili doświadczenie oraz mistrzowskie tytuły przekuć na auta przyspieszające bicie serca.

W 2019 roku światło dzienne ujrzała nowa Toyota GR Supra. Mocna i szybka. Co w dobie elektryfikacji napędów i zaostrzonych norm emisji wydawało się szaleństwem, ale Japończycy mogli sobie na nie pozwolić dzięki ogromnemu udziałowi hybryd w sprzedaży.

Toyota GR Supra, czyli pierwsze auto prezydenta

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, prezydent koncernu. Samochód bazujący na roadsterze BMW Z4 był pierwszym modelem opracowanym przez GAZOO Racing (stąd skrót GR w nazwie aut), firmę tworzącą fabryczne zespoły wyścigowe i rajdowe Toyoty. Po GR Suprze kolejno z kapelusza wyskoczył: GR Yaris, GR86 i niedostępna w Europie GR Corolla. O ile GR Yaris schodził w Polsce na pniu i w każdej ilości, to jego popularność przebiła Toyota GR86 - 50 sztuk przewidzianych na nasz rynek sprzedało się w 35 sekund! Bez jazdy próbnej, czy dotykania, w ciemno. Opierając się na zdjęciach i doniesieniach prasowych.

Reklama

Toyota GR86 wyprzedała się w Polsce w 35 sekund, co w zamian?

Toyota oficjalnie zapowiedziała, że jej tylnonapędowe GR86 będzie w sprzedaży tylko przez dwa lata. W marcu 2024 roku nastąpi koniec i ostatnie sztuki trafią do rejestracji w czerwcu przed wejściem kolejnych restrykcji. Łącznie na rynek Europy trafi 4,5 tys. sztuk. Dzięki tak limitowanej ilości GR86 już za życia stanie się kolekcjonerską gratką, by z każdym rokiem zyskiwać na wartości. A osoby, które nie załapały się na to zwinne coupe mogą łaskawym okiem spojrzeć na GR Suprę. Szczególnie, że nowa pula sportowej Toyoty w różnych konfiguracjach trafia na polski rynek. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota GR Supra i nowa dostawa do Polski

Jedno spojrzenia na sylwetkę GR Supry i od razu widać, że rządzą tu tylne koła. W ocenie projektantów auto pełnymi garściami czerpie z dawnych sportowych modeli Toyoty. Długa maska, zwarta karoseria oraz dach z dwoma wybrzuszeniami to nawiązanie do pierwowzoru, czyli modelu 2000GT. Można też doszukać się inspiracji czwartą generacją Supry A80 – od wcześniejszego auta zapożyczono muskularne tylne błotniki tworzące jedną linię ze zintegrowanym spojlerem.

GR Supra powstała według receptury, która przewiduje osiągniecie "złotych proporcji" przekładających się na zwinność. Tu kluczowym czynnikiem jest stosunek rozstawu osi do rozstawu kół. A najlepszy balans pomiędzy zwrotnością oraz ponadprzeciętną stabilnością osiąga się, gdy stosunek tych miar mieści się między 1,5 a 1,6. Inżynierowie Toyoty podkreślają, że w przypadku ich dziecka udało się im wypracować wartość na poziomie 1,55. Seryjne wyposażenie obejmuje elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Działa on zarówno podczas przyspieszania, jak i hamowania, może gładko dostosować się od zerowego do pełnego, 100-proc. spięcia napędów z natychmiastową reakcją.

Toyota GR Supra, czyli który silnik wybrać? Sekunda i 100 tys. zł w kieszeni

GR Supra jest oferowana z 3-litrowym 6-cylindrowym rzędowym benzyniakiem o mocy 340 KM (500 Nm) lub z silnikiem 2.0 Turbo o mocy 258 KM (400 Nm). Obie jednostki współpracują z automatyczną skrzynią biegów o ośmiu przełożeniach. Większy silnik można skonfigurować z 6-biegową skrzynią manualną z inteligentnym systemem sterowania iMT. Przekładnia ta automatycznie zwiększa obroty jednostki napędowej podczas redukcji biegu, aby zapewnić płynność zmiany przełożenie. System iMT zapobiega szarpnięciom również podczas redukcji na wyższe.

GR Supra z 3-litrowym silnikiem od 0 do 100 km/h przyspieszy w 4,3 sekundy, ale pod warunkiem wykorzystania funkcji Launch Control (start bez uślizgu i straty mocy). Prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 250 km/h.

Z kolei podstawowa GR Supra 2.0 jest o 100 kg lżejsza niż jej trzylitrowy odpowiednik i przynajmniej na papierze imponuje osiągami – z seryjnie montowanym 8-biegowym automatem od zera do 100 km/h przyspiesza w 5,2 sekundy! To mniej niż sekunda różnicy do mocniejszej i droższej o 100 tys. zł odmiany.

Toyota GR Supra w Polsce, jakie ceny i wyposażenie?

Najtańsza Toyota GR Supra 2.0 kosztuje od 231 900 zł. To wersja Dynamic, której wyposażenie obejmuje m.in.: układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, multimedia Toyota Supra Connect, system nawigacji, światła główne w technologii LED, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, dwustrefową klimatyzację, 18-calowe alufelgi w kolorze czarnym i srebrnym (5 podwójnych szprych) i tapicerkę z alcantary z elementami skóry. Samochód można wzbogacić pakietem Sport za 10 tys. zł.

340-konna GR Supra z 3-litrowym silnikiem występuje w wersji Executive, a jej cena startuje z poziomu 339 900 zł. Taki model jest lepszy od bazowego o system adaptacyjnego doświetlania zakrętów, monitorowanie martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, pamięć ustawień fotela kierowcy, aktywne zawieszenie, przednie i tylne czujniki parkowania, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD), system Premium Audio JBL, 19-calowe kute felgi w kolorze szarym (10 szprych) i skórzaną tapicerkę.

Do 3-litrowego silnika zamiast automatu można wybrać skrzynię manualną, wówczas auto jest tańsze o 10 tys. zł. Tę odmianę można wzbogacić o konfigurację Executive Matt White z ekskluzywnym białym matowym lakierem. Zestaw podnosi cenę do kwoty, za którą można mieć GR Suprę 3.0 z automatem.

GR Suprę z nowej puli można już zamawiać. Na polski rynek trafi od 60 do nawet 100 egzemplarzy. Auta zostaną wyprodukowane od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku i z marszu trafią do swoich właścicieli. Ekspresowa dostawa.

Toyota GR Supra, cennik

Toyota GR Supra Dynamic Executive 2.0 Twin-Scroll Turbo 258 KM 8 A/T 231 900 zł - 3.0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 6 M/T - 329 900 3.0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 6 A/T - 339 900

Toyota GR Supra i dane techniczne