Toyota GR86 to trzeci model japońskiej rodziny GR. Jego rodzeństwem jest GR Yaris i GR Supra. Nowe nadwozie o innych proporcjach w stosunku do GT86 przecinają najprawdziwsze wloty powietrza, które mają chłodzić hamulce i poprawiać aerodynamikę. Wymiary zewnętrzne są zbliżone do poprzednika, ale debiutujące auto jest niższe o 10 mm (1310 mm wysokości) i ma szerszy o 5 mm rozstaw osi (2575 mm). Także środek ciężkości zbliżył się do asfaltu, co we wnętrzu przełożyło się na obniżenie o 5 mm punktu biodrowego kierowcy.

Karoseria GR86 skrywa szkielet wzmocniony w tak wielu miejscach, że sztywność skrętna jest aż o 50 proc. większa. Kluczowa jest też lekkość. Poszycie dachu, przednie błotniki i maska są teraz z aluminium, a kolejne kilogramy zaoszczędzono dzięki nowemu projektowi przednich foteli, układu wydechowego oraz wałów napędowych. Z masą ok. 1270 kg GR86 pozostaje lekkie jak wcześniejszy model i niemal idealnie wyważone: stosunek mas przód/tył wynosi 53:47.

Toyota GR86, czyli nowy silnik bokser i więcej mocy

Pod maską przybyło 34 KM i 45 Nm. Przynajmniej z wykresów wynika, że nowy przeciwsobny czterocylindrowy silnik typu bokser pozbył się wstydliwej bolączki poprzedniej konstrukcji – krzywa momentu obrotowego nie zapadnie się już nagle przy ok. 3,5 tys. obrotów. Średnicę boksujących tłoków zwiększono z 86 mm do 94 mm, a to przełożyło się na większą pojemność 2,4 l (wobec dwóch litrów w GT86).

Toyota GR86 i osiągi nowego silnika

Maksymalny moment obrotowy osiągany jest znacznie wcześniej (już przy 3700 zamiast 6400 obr./min) i utrzymuje się stabilniej. Szczytowe 234 KM mocy kierowca dostaje kręcąc silnik aż do 7 tys. na czerwonym polu cyfrowego wskaźnika. Przy masie 1270 kg jeden koń mechaniczny ma do uciągnięcia tylko 5,4 kg auta. Nowe wartości ucieszą szczególnie przy wyjściu z zakrętu. Większa moc i moment obrotowy w lekkim nadwoziu naturalnie dają lepszy czas sprintu. Toyota GR86 z manualną 6-biegową skrzynią od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,3 s, a to o ponad sekundę krócej (7,5 s w GT86). To wszystko trafia na tylną oś z naturalnej siły wolnossącego silnika, bez dmuchania turbo czy elektrycznego wspomagania.

Toyota GR86 i wnętrze plus analogowy charakter

Za drzwiami z szybami bez ramek czekają najpotrzebniejsze rzeczy. Ustawienie pozycji do jazdy przychodzi naturalnie – nie za gruba kierownica i ustawiony wyżej krótki lewarek skrzyni biegów same wsuwają się w ręce, a świetnie wyprofilowany sportowy fotel wisi tuż nad podłogą i łatwo go dopasować do linii kręgosłupa. Siedzi się znacznie wygodniej niż w GR Yarisie (wysoko ustawiony fotel). Jest też oldskulowa dźwignia ręcznego hamulca. Multimedia mają co trzeba (CarPlay, Android Auto, Bluetooth i system ratunkowy eCall), a jedyną fanaberią jest elektroniczna tablica zegarów. Toyota wypuściła dosłownie analogowy samochód na cyfrowe czasy.

Toyota GR86 w Polsce - pierwsza pula sprzedała się w 35 sekund

Toyota oficjalnie zapowiada, że jej tylnonapędowe coupe będzie w sprzedaży tylko przez dwa lata. W marcu 2024 roku nastąpi koniec i ostatnie sztuki trafią do rejestracji w czerwcu przed wejściem kolejnych restrykcji. Łącznie na rynek Europy trafi 4,5 tys. sztuk. Dzięki tak limitowanej ilości GR86 już za życia stanie się kolekcjonerską gratką. W Polsce GR86 już okazała się fenomenem.

– 50 sztuk przewidzianych na nasz rynek sprzedało się w 35 sekund. Bez jazdy próbnej, czy dotykania, w ciemno. Opierając się na zdjęciach i doniesieniach prasowych. Niemal 80 proc. tej liczby to najbogatsza wersja Executive ze skrzynią manulaną. Teraz walczymy o kolejne 100-200 egzemplarzy. Tak spektakularne otwarcie pomaga. Oczy centrali są zwrócone na Polskę – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe.

Toyota GR86, jaka cena i wyposażenie

Czy dobrze zrobili kupując "z obrazka"? Produkcja GR86 ruszy w marcu 2022 roku. Pierwsze auta dotrą z Japonii do polskich klientów w czerwcu. Wtedy też przekonają się, czy było warto wydać przynajmniej 182 900 zł na topowy wariant Executive (193 900 zł automatem). Taka GR86 przyjedzie wyposażona w 18-calowe alufelgi rodem z GR Yarisa z oponami Michelin Pilot Sport 4 w rozmiarze 215/40 R18. We wnętrzu tapicerka z ekologicznego zamszu Ultrasuede ze skórzanymi boczkami, zamszem pokryto też boczki drzwi. Pedały zyskały aluminiowe nakładki, a przednie fotele są podgrzewane. Standard obejmuje także doświetlanie zakrętów, czujniki parkowania oraz system ostrzegania o pojazdach w martwej strefie i kolizji podczas cofania.

Podstawowa wersja Dynamic kosztuje od 169 900 zł (180 900 zł za auto wyposażone w sześciobiegową skrzynię automatyczną). Standard obejmuje 7-calowy, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników z centralnie umieszczonym obrotomierzem i prędkościomierzem, system multimedialny z 8-calowym, kolorowym ekranem dotykowym, łączność ze smartfonem przy pomocy interfejsów Android Auto i Apple CarPlay, system bezkluczykowego dostępu do samochodu i kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi. Auto ma też dwustrefową klimatyzację automatyczną, multifunkcyjną kierownicę z obsługą systemów multimedialnych oraz pełne oświetlenie w technologii LED. Z zewnątrz odmianę Dynamic wyróżniają aluminiowe felgi z oponami Michelin Primacy w rozmiarze 215/45 R17.

We wnętrzu tej wersji tapicerka jest materiałowa, a skórą obszyto kierownicę, gałkę dźwigni zmiany biegów oraz dźwignię hamulca ręcznego. Do tego czarna podsufitka oraz nakładki na progi, a także sportowe fotele GR. Pomiędzy siedzeniami zamontowano podłokietnik otwierany na bok.

Model ze skrzynią automatyczną w standardzie dostaje układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, automatyczne światła drogowe, a także inteligentny tempomat adaptacyjny. Biegi automatycznej przekładni można redukować łopatkami przy kierownicy.

Toyota GR86 występuje w siedmiu wariantach kolorystycznych. Lakier Crystal Black dostępny nie wymaga dopłaty, lakiery metalizowane Ice Silver i Magnetite Grey kosztują 2900 zł, a perłowe Crystal White Pearl i Sapphire Blue Pearl oraz lakiery specjalne Bright Blue i Ignition Red wyceniono na 4400 zł.

Dane techniczne Toyota GR86: