Lexus podąża nową mapą inwestycji i rozwoju samochodów elektrycznych oraz akumulatorów. Plan pod tytułem Lexus Electrified rozpisano na najbliższą dekadę. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Akio Toyoda, prezydent Toyota Motor Corporation, ogłosił w połowie grudnia zeszłego roku, że jego koncern zamierza wprowadzić na rynek 30 modeli BEV i przewiduje sprzedaż 3,5 mln elektryków. Należący do Toyoty Lexus do 2030 roku będzie oferował wyłącznie auta bateryjne.

Elektryczny Lexus przyspieszy w 2 sekundy do 100 km/h

Dziś japońska firma odkryła więcej szczegółów. Oto jednym z pierwszych na rynku będzie sportowy samochód elektryczny, który jest przedstawiany jako odpowiednik spalinowego Lexusa LFA (silnik benzynowy 4.8 V10/560 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 3,7 sekundy).

Lexus zapowiada, że jego nowy samochód elektryczny przyspieszy od 0 do 100 km/h w około 2 sekundy, a jego zasięg wyniesie ponad 700 km za sprawą możliwości akumulatora ze stałym elektrolitem.

Toyota inwestuje w akumulatory i stały elektrolit

Toyota zainwestuje globalnie 11,5 mld euro w rozwój i produkcję baterii. W ramach tego programu firma już uruchomiła masową produkcję pierwszych na świecie bipolarnych baterii niklowo-wodorkowych, które wykorzystują mniej cenne surowce niż baterie litowo-jonowe, a ich gęstość energii jest dwa razy większa w porównaniu do tradycyjnych baterii NiMh, przy niższych kosztach produkcji.

Japończycy zamierzają wykorzystać te same techniki zwiększania gęstości energii przy obniżeniu kosztów wobec baterii litowo-jonowych. W efekcie producent spodziewa się, że w drugiej połowie lat 2020 koszt baterii w jednym samochodzie zostanie obniżony o 50 proc. bez ograniczania zasięgu pojazdu.

Akumulatory ze stałym elektrolitem? Po testach prototypów w 2020 roku prawdopodobnie w pierwszej kolejności trafią one do hybryd, zanim koncern wdroży je szeroko do aut elektrycznych. Dzięki bateriom ze stałym elektrolitem samochody zyskają większą moc, większy zasięg i krótszy czas ładowania.