Toyota Aygo X nie jest już hatchbackiem wielkości wózka sklepowego, a wyżej zawieszonym crossoverem z bojową miną i drapieżnym spojrzeniem świateł Full LED w kształcie skrzydeł. Litera X w nazwie oznacza to samo co Cross w większych samochodach japońskiej marki. Czyli najmniejszy i najtańszy model wpisuje się modę na podwyższone auta i podąża śladem takich nowości jak Corolla Cross...

Reklama

Karoseria nowej Toyoty stanęła na platformie TNGA GA-B pożyczonej z modeli Yaris i Yaris Cross. W chłodnych liczbach wygląda to tak: Aygo X ma 3,7 m długości, czyli jest o 23,5 cm dłuższe od poprzednika, a do Yarisa brakuje mu 24 cm. Rozstaw osi to 2430 mm – o 90 mm więcej wobec wcześniejszego Aygo. Do tego są jeszcze nawet 18-calowe koła, które łącznie stanowią aż 40 proc. całego auta. Wszerz przybyło 12,5 cm do 1,74 m. W efekcie przednie fotele zostały rozsunięte o 2 cm, zwiększając przestrzeń na wysokości ramion o 4,5 cm.

Toyota Aygo X i większa pojemność bagażnika

Bagażnik awansował do największych w segmencie – jego długość wzrosła o 125 mm, a pojemność aż o 63 l do 231 l. Po złożeniu dzielonej na pół tylnej kanapy możliwości transportowe sięgają 829 l. Z fotela ustawionego o 55 mm wyżej widok jak na dłoni. Miłe uczucie. Szczególnie, że Aygo X pod względem manewrowania zadziwi – zawróci na niecałych 10 m (promień skrętu wynosi 4,7 m, czyli średnica zawracania – 9,4 m). Prześwit o 1 cm większy niż w poprzedniku i porównywalny z większym C-HR, czyli ok. 13 cm.

Reklama

Toyota Aygo X, czyli wnętrze i wyposażenie

Wnętrze nie tylko stało się bardziej obszerne, ale też lepiej wyciszone. Nowe wygłuszenie pojawiło się w drzwiach i przednich słupkach. Więcej tłumiących materiałów upchnięto m.in. pod maską, w okolicy nadkoli i podszybia (między komorą silnika i deską rozdzielczą). Zdaniem Toyoty dzięki temu w trakcie jazdy można rozmawiać… o 6 proc. ciszej. W odlotowym kokpicie czeka seryjna stacja multimedialna z 7-calowym ekranem (9-calowy w opcji), bezprzewodowa ładowarka telefonu i nastrojowe oświetlenie.

Jak na nowoczesne miejskie auto przystało Aygo X ma kusić cyfrowymi rozwiązaniami. Najnowszy system multimedialny w wyższych wersjach wyposażenia zawiera nawigację, która z chmury dostarcza na bieżąco informacji o trasie i inne usługi oparte na połączeniu z internetem. Rozwiązanie zapewni także dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym (over-the-air OTA). To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać z kanapy i bez potrzeby jazdy do serwisu. Nowy soft poprawi możliwości systemu multimedialnego, układów elektronicznych czy klimatyzacji i wielu innych. Po latach Aygo X może mieć nawet lepsze parametry niż na początku.

Nowym autem da się także sterować zdalnie – aplikacja MyT pozwoli odszukać je na parkingu, ustawić klimatyzację, zablokować i odblokować zamek, kontrolować styl jazdy, spalanie czy poziom paliwa. Toyota oferuje również przewodową i bezprzewodową łączność ze smartfonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay. Do pełni szczęścia można mieć audio JBL – system składa się z 4 głośników, wzmacniacza o mocy 300 W oraz 200-milimetrowego subwoofera w bagażniku (2 tys. zł). Lista bajerów obejmuje jeszcze składany materiałowy dach za 5 tys. zł – to pierwszy crossover segmentu A z takim patentem.

Toyota Aygo X: hamuje przed pieszym i rowerzystą

Toyota Aygo X jest seryjnie wyposażona w prawdziwą armię asystentów i systemów bezpieczeństwa zgrupowanych w pakiecie TSS 2.5 nowej generacji. Czujnik radarowy, który zastąpi dotychczasową technologię laserową, ma większą czułość i zasięg, dzięki czemu systemy działają również przy dużych prędkościach.

Samochód za sprawą elektroniki i kamer pozwoli uniknąć kolizji, wykryje pieszych i rowerzystów, dostosuje prędkość do poprzedzającego pojazdu (inteligentny tempomat adaptacyjny) i utrzyma pas ruchu.

Toyota Aygo X, skrzynia automatyczna i silnik 1.0 z Wałbrzycha

Jeśli chodzi o napęd, to Toyota bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami miejskimi. Oczywiście platforma TNGA pozwoliłaby zastosować układ hybrydowy, ale wtedy wzrosłaby masa auta i jego cena. Klasą najmniejszych samochodów rządzą inne zasady. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że przy tej wielkości samochodów jak najniższe kwoty w cenniku są jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe.

Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji w nadchodzących latach, stąd nowa Toyota Aygo X skrywa pod maską silnik benzynowy. To trzycylindrowa jednostka 1.0 o mocy 72 KM produkowana w Wałbrzychu (silnik 1KR-FE). Firma podaje spalanie na poziomie 4,7 l/100 km (WLTP). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrwa ok. 15 s.

Reklama

Zamiast pięciobiegowej skrzyni manualnej można wybrać bezstopniową przekładnię S-CVT. W przypadku automatu inżynierom Toyoty udało się ściąć aż 25 kg wagi, stąd S w nawie pochodzące od angielskiego small. S-CVT symuluje siedem biegów i można je redukować łopatkami przy kierownicy. Którą skrzynię wybrać? Przy niskich obrotach automat spisuje się znacznie lepiej, silnik reaguje dziarsko, a sama przekładnia działa płynnie. Skrzynia X-shift ze starego Aygo swoją powolną reakcją może czerwienić się ze wstydu.

Toyota Aygo X w Polsce? Kolejka stanęła w ciemno

Toyota Aygo X jest dostępna w pięciu wersjach wyposażenia, w tym w specjalnej odmianie Aygo X Limited z nadwoziem w kolorach Cardamom Green i Eclipse Black oraz pomarańczowymi wstawkami na zewnątrz i w kabinie. Od stycznia japoński producent zebrał w Polsce 457 zamówień w ciemno, bez jazdy próbnej czy dotykania. Oczekujący w kolejce swoje auta dostaną na wiosnę.

Strzałem w dziesiątkę okazało się właśnie wprowadzenie do oferty automatycznej skrzyni biegów S-CVT. Aż 42 proc. zamówionych samochodów jest wyposażonych tę przekładnię. Wyższe wersje Style, Executive i Aygo X Limited, które w standardzie mają dwukolorowe nadwozie, wybrało łącznie 79 proc. kupujących. Największym wzięciem cieszy się środkowa odmiana Style (40 proc.). Na Executive postawiło 31 proc. kierowców. Do wersji Style dostępny jest m.in. pakiet Tech, o który zostało rozbudowanych 10 proc. zamówionych aut.

Ponad 28 proc. zainteresowanych Aygo X zamówiło wariant Chili Red. Drugim najpopularniejszym kolorem jest Ginger Beige (26 proc.). Trzeci to Cardamom Green z udziałem 18 proc. rezerwacji. Czwarty specjalny lakier to Juniper Blue. Wszystkie cztery dostępne są w połączeniu z lakierem Eclipse Black od wersji Style.

Obok dwukolorowej kompozycji nadwozia, wersja Style otrzymuje dekoracyjne akcenty we wnętrzu w kolorze nadwozia, ciemną podsufitkę oraz większy, 8-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej. Auto w tej wersji jest wyposażone także w kamerę cofania, kierownicę obszytą skórą, tylny dyfuzor w kolorze nadwozia, 17-calowe alufelgi, światła przeciwmgielne i przyciemniane tylne szyby.

Toyota Aygo X, cena i wyposażenie w Polsce

Cena? Najtańsza Toyota Aygo X Active kosztuje od 58 900 zł. Samochód oferuje m.in. rozbudowany zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense generacji 2.5, system multimedialny Toyota Touch 2 z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym, światła do jazdy dziennej LED, manualną klimatyzację, elektrycznie sterowane przednie szyby oraz elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka.

Druga wersja Comfort została wyceniona na 60 900 zł. Takie Aygo X to dodatkowo m.in. skórzana kierownica, kamera cofania, cztery głośniki plus dodatkowe wygłuszenia wnętrza. Różnica między najtańszym modelem to 2 tys. zł i raczej po bazowej wersji nikt nie uroni łzy...

Toyota Aygo X Style kosztuje od 64 900 zł. Wyposażenie samochodu obejmuje 17-calowe felgi aluminiowe z oponami 175/65 R17, przyciemniane szyby, światła przeciwmgielne, system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym i integracją Android Auto/Apple Car Play.

Aygo X Executive to cena od 73 900 zł. Wyposażenie jest bogatsze o 18-calowe alufelgi, światła LED, automatyczną klimatyzację, rardziej rozbudowany system multimedialny z 9-calowym ekranem i bezprzewodowym Android Auto/Apple Car Play.

Najbogatsza Toyota Aygo X Limited to dodatkowo: czarne 18-calowe alufelgi, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, tapicerka materiałowa z elementami naturalnej skóry, pomarańczowe wstawki w nadwoziu. Samochód kosztuje od 77 900 zł.

Co wybrać? Od 25 do 30 kwietnia Toyota organizuje w salonach dni otwarte, można pójść, przejechać się i zdecydować.

Toyota Aygo X, dane techniczne:

Silnik Typ 1KR-FE, 3-cylindrowy, rzędowy, pojemność 1,0 l Mechanizm zaworów 12 zaworów DOHC, napęd łańcuchowy z VVT-I Wtrysk paliwa Elektroniczny Pojemność skokowa cm3 998 Śr. cylindra x skok tłoka mm 71 X 84 Stopień sprężania (:1) 11,8 Moc maks. KM (kW)/obr./min 72 (53) / 6000 Maksymalny moment obrotowy Nm / obr./min. 93 / 4400

Przekładnia S-CVT MT Typ S-CVT (773K) MT (C554) Przełożenie główne (:1) 6,049 4,294 1 / 3,545 2 / 2,047 3 / 1,310 4 / 1,027 5 / 0,850 6 / / Wsteczny / 3,214

Osiągi S-CVT MT Prędkość maksymalna km/h 151 158 Współczynnik oporu powietrza Cx 0,319 0,319

Zużycie paliwa l/100 km S-CVT MT Średnie wg WLTP 4,9 4,7 Pojemność zbiornika paliwa l 35 35

Emisja CO2 S-CVT MT Norma emisji spalin EURO 6D EURO 6D Średnie wg WLTP g/km 107 110

Podwozie Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona Belka stabilizująca przednie zawieszenieŚrednica x grubość mm 23,6 x 2,6 Tylne zawieszenie Belka skrętna Układ kierowniczyPrzełożenie (:1)Maksymalny skręt kierownicyMinimalny promień skrętu m Rack&Pinion13,42,884,7 Hamulceprzódtył Wentylowane tarcze z pływającym zaciskiem, 1 cylinder (14 cali)Hamulce bębnowe o szczękach współbieżnych i przeciwbieżnych opony 175/65 R17, 175/60 R18

Wymiary zewnętrzne mm Długość 3700 Szerokość 1740 Wysokość 1510 Rozstaw kół przednich 1540 Rozstaw kół tylnych 1520 Rozstaw osi 2430 Przedni zwis 730 Tylny zwis 540

Pojemność bagażnika (VDA) l Przy rozłożonej tylnej kanapie: do linii półki / do linii dachu 231 / 269 Przy złożonej kanapie (do linii dachu) 829