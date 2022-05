Reklama

Toyota Highlander to jeden z największych SUV-ów dostępnych w Polsce. W rodzinie japońskiej marki stoi o oczko wyżej niż RAV4, jednak technicznie korzysta z tej samej platformy TNGA-K. To też architektura, na której powstaje limuzyna Camry najnowszej generacji i Lexus ES.

Highlander to potężny SUV o długości prawie 5 m (4966 mm) ustawiony na 20-calowych aluminiowych kołach. Dlatego, jeśli RAV4 wydaje się komuś zbyt delikatny, a Land Cruiser zbyt zastraszający, to właśnie Highlander może okazać się złotym środkiem łączącym kobiecą subtelność z męskością samuraja.

Toyota Highlander większa niż Land Cruiser

Na pokładzie przewidziano 7 miejsc. Drugi rząd siedzeń można przesuwać do przodu i do tyłu w zakresie 180 mm, co ma ułatwić wsiadanie dwójce pasażerów trzeciego rzędu foteli. Bagażnik o pojemności 658 l ma dodatkowy schowek pod podłogą. Po złożeniu obu rzędów siedzeń powstaje płaska podłoga z ładownią zdolną zmieścić 1909 l bagaży do sufitu. Zatem Highlander jest większy i pojemniejszy od terenowego Land Cruisera. Do tego jest też automatycznie otwierana i zamykana klapa kufra, którą można uruchomić ruchem stopy pod tylnym zderzakiem.

Reklama

We wnętrzu nie brak sprytnie rozplanowanych schowków. Wejścia USB przewidziano przy pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. Kolorystyka wnętrza może być utrzymana w czarnej lub grafitowej tonacji. Seryjny 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej pozwoli zarządzać nawigacją i systemem multimedialnym, który będzie obsługiwał interfejsy Apple CarPlay i Android. Lista obejmuje także wyświetlacz HUD na przedniej szybie, bezprzewodową ładowarkę telefonu, wentylowane fotele oraz wirtualne lusterko wsteczne o poszerzonym polu widzenia (przydaje się kiedy bagażnik jest załadowany pod sufit).

Toyota Highlander Hybrid z napędem 4x4, a zużycie paliwa?

Jeśli chodzi o jazdę, to tu Toyota stawia na układ hybrydowy 4. generacji znany z Camry czy RAV4. Highlander skrywa napędzający przednią oś układ 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc napęd 4x4 AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent). Bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń.

248 KM całkowitej mocy rozpędza auto od 0 do 100 km/h w 8,3 s i wystarcza, by bez zadyszki holować 2-tonową przyczepę. Duże gabaryty oraz masa nie utrudniają prowadzenia. Siedzi się wysoko, więc widoczność jest dobra w każdym kierunku. Manewrowanie w mieście ułatwiają czujniki parkowania i kamera pokazująca obraz z tyłu auta.

Toyota obiecuje, że Highlander średnio zużyje 6,6 l/100 km benzyny (wg testu WLTP). Przełącznik trybów jazdy (Drive Mode Select) umożliwia wybór pomiędzy trybami ECO, NORMAL, SPORT i TRAIL. Wszystkie cztery można aktywować także gdy samochód użytkowany jest w oddzielnie wybieranym trybie elektrycznym (EV). Podczas jazd testowych komputer wskazywał zużycie na poziomie 8,5 l/100 km. Nieźle jak na takiego kolosa.

Do tego dochodzi pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2. generacji, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów oraz zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, pełnozakresowy inteligentny tempomat adaptacyjny z funkcją uwzględniania znaków drogowych, system rozpoznawania znaków drogowych, asystent utrzymania pasa ruchu oraz automatyczne światła drogowe.

Toyota Highlander i cena oraz wyposażenie

Toyota Highlander nad Wisłą jest dostępna w dwóch wersjach wyposażenia Prestige (cena od 237 200 zł) i Executive (od 270 600 zł), z pakietem Tech oraz dodatkowymi akcesoriami.

Highlander w podstawowej wersji Prestige oferuje system multimedialny Toyota Touch 2 z 8-calowym ekranem dotykowym, 6 głośnikami, Android Auto i Apple CarPlay oraz usługami łączności Toyota Connected Car, kolorowy wyświetlacz 7 cali na tablicy wskaźników i 3 porty USB na konsoli centralnej oraz 2 kolejne w zasięgu pasażerów z tyłu. Zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense to m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny, system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall, układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia. Do tego wsparcie systemu monitorowania martwego pola w lusterkach i ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, układu detekcji przeszkód, kamery cofania z automatycznym systemem czyszczenia, systemu stabilizacji toru jazdy przyczepy i off-roadowego systemu Trail Mode, który blokuje tylne koło bez przyczepności, zwiększając moment obrotowy na drugim kole.

Highlander Executive to dodatkowo cyfrowe lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni i wyświetlacz HUD na przedniej szybie. Lista obejmuje również elektrycznie sterowany dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania, podgrzewane skrajne fotele w drugim rzędzie czy otwierana bezdotykowo klapa bagażnika.

Highlander w wersji Executive oferuje także wyposażenie dostępne dla wersji Prestige w pakiecie Tech. Składają się na niego 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej, System Premium Audio JBL z 11 głośnikami, nawigacja satelitarna Toyota Touch 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map oraz wentylacja przednich foteli.

Toyota w Polsce ma nowy powód do dumy, ale najtańszej wersji nikt nie chce

Japońska marka chwali się, że od chwili debiutu w styczniu 2021 roku do dziś na polskie drogi wyjechało ponad 2 tys. sztuk tego SUV-a - dokładnie 2116 Highlanderów.

Najwyższa odmiana Executive odpowiada za 56 proc. całkowitej sprzedaży. Wersję Prestige z pakietem Tech wybrało 39 proc., zaś podstawową konfigurację Prestige tylko 5 proc.

Z ośmiu wersji kolorystycznych najpopularniejsze lakiery nadwozia to Moon Dust (22 proc. egzemplarzy), Attitude Black (18 proc.) i Royal Grey (17 proc.).