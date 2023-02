Toyota Gazoo Racing to dział Toyoty skupiający całą działalność marki w zakresie sportów motorowych, przygotowywania profesjonalnych aut rajdowych oraz wyścigowych i realizujący zamówienia specjalne klientów. Jego inżynierowie mają także duży wkład w produkowane seryjnie sportowe warianty modeli, którym zaszczepiają wyczynowe geny kojarzone z najlepszymi emocjami.

Dziś charakterystyczne logo "GR" odwołuje się jednoznacznie do sportowego potencjału, a sukces takich aut jak GR Yaris, GR Supra czy GR86, dał sygnał, że rozwiązania przeznaczone dla profesjonalistów doceniane są przez coraz większą grupę "zwykłych" użytkowników aut. Zresztą Toyota nie jest tu wyjątkiem, bo sportowe lub usportowione modele znajdziemy także u innych producentów, np. Audi ma wersje RS, S i Sportline, BMW modele M i warianty z M pakietem, Mercedes auta sygnowane logo AMG, jak również warianty AMG line, a Skoda odmiany RS i Sportline. Czego zatem można oczekiwać od Toyot GR, a czego od GR Sport?

Toyota GR Yaris – mały i wariat

Toyota GR Yaris to ukochane dziecko samego Akio Toyody, do niedawna prezesa koncernu i zapalonego kierowcy, który ma na koncie kilka sukcesów rajdach samochodowych. Ponoć osobiście doglądał inżynierów Gazoo Racing przy pracach nad tym modelem, dopieszczał ustawienia zawieszenia, silnika itp. Efekt jest oszałamiający, a klienci natychmiast wykupili całą dostępną na rynku pulę egzemplarzy.

Toyotę GR Yaris ze “zwykłym” łączy w zasadzie tylko nazwa i kilka detali wykończenia. Samochód ma zmodyfikowane, wzmocnione nadwozie i zawieszenie, a do tego napęd na obydwie osie GR-Four z trzema trybami jazdy do wyboru: Track (50:50), Sport (30:70) i Normal (60:40).

Pod maską trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o poj. 1,6 l i mocy 261 KM. To jedna z najmocniejszych trzycylindrowych konstrukcji na świecie. Jednostka ta osiąga moment obrotowy 361 Nm, który trafia na koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej. GR Yaris potrafi przyspieszać do setki w 5,5 s, a jego prędkość maksymalna to 230 km/h.

Ostatnia cena modelu to 172 900 zł. Kilka egzemplarzy oferowanych na rynku wtórnym znaleźliśmy wycenione teraz na ponad 200 tys. zł.

Toyota GR86 – wodzi na pokuszenie

Ten model jest efektem współpracy Toyoty i Subaru pod okiem inżynierów z Gazoo Racing. Jak twierdzą, został zaprojektowany dla czystej radości z jazdy jako "analogowe auto na cyfrowe czasy". Za jego napęd odpowiada 234-konny, wolnossący bokser o pojemności 2,4 l, który przekazuje swój potencjał na tylne koła za pośrednictwem 6-stopniowej skrzyni manualnej lub 6-stopniowej automatycznej. Z tą pierwszą przyspiesza do setki w 6,3 s, z drugą – w 6,9 s. Prędkość maksymalna to odpowiednio: 226 i 216 km/h.

Podobnie jak w przypadku GR Yarisa także i ten model został wyprzedany na pniu i to mimo faktu, że jego cena zaczynała się w ub. roku od 186 900 zł. Co ciekawe, jego dostępność ograniczyły przepisy dotyczące instalacji systemu rozpoznawania znaków drogowych, która wymagałaby podniesienia dachu. Z tego powodu Toyota GR86 nie jest dostępna już w całej Unii Europejskiej.

Toyota GR Supra – sportowy flagowiec

Toyota projektowała ten model we współpracy z BMW i jak twierdzi, podczas prac projektowych nie było mowy o żadnych kompromisach. Nawiązanie do kultowej już Supry dodatkowo zachęciło konstruktorów nowego wcielenia do stworzenia samochodu, który pod wieloma względami może uchodzić za wzorzec wśród sportowych coupé klasy premium. Auto zwraca na siebie uwagę bardzo ekspresyjnym designem, a szeroki rozstaw osi i długa maska natychmiast sugerują sportowy potencjał.

GR Supra najpierw debiutowała w wersji z benzynowym silnikiem 3.0 twin-scroll turbo o mocy 340 KM i momencie 500 Nm, który dostępny jest z 6-biegową skrzynią manualną lub z 8-biegowym automatem. W pierwszym wariancie przyspiesza do setki w 4,6 s, a w drugim – w 4,3 s!

Nieco później do palety dołączył silnik 2.0 twin-scroll turbo o mocy 258 KM i momencie 400 Nm, który współpracuje z 8-biegową skrzynią automatyczną. W tym wariancie GR Supra nadal popisuje się dynamicznym charakterem i od zera do 100 km/h potrafi przyspieszać w 5,2 s. Ceny auta startują od 231 900 zł. Na mocniejszą wersję trzeba wyłożyć minimum 329 900 zł.

Toyota Yaris GR Sport, w przebraniu siłacza

W tym przypadku mamy już do czynienia z pakietem stylistycznym i wyposażeniowym, który wieńczy gamę miejskiego Yarisa. Auto w tym wariancie wyróżnia się bardziej wyrazistymi zderzakami i grillem z oznaczeniem "GR Sport", chromowaną końcówką wydechu oraz 18-calowymi alufelgami z oponami 215/40 R 18. We wnętrzu uwagę zwracają: trójramienna kierownica obszyta perforowaną skórą z czerwonymi przeszyciami oraz tapicerka z ekologicznego zamszu ze skórzanymi boczkami na siedzeniach. Oznaczenia "GR" trafiły na kierownicę i zagłówki foteli a sportowy klimat wnętrza podkreślają dodatkowo chromowa e nakładki na pedały.

W porównaniu z innymi wersjami modelu GR Sport dostał też zmodyfikowane zawieszenie, które ma zapewniać pewniejsze zachowanie auta podczas dynamicznej jazdy.

Żadnych zmian nie wprowadzono natomiast w silnikach, a to oznacza, że model dostępny jest z benzyniakiem 1.5 Dynamic Force o mocy 125 KM lub ze 116-konną hybrydą 1.5. Osiągi? Setka w 9,0 i 9,7 s. Za pierwszy wariant trzeba zapłacić minimum 94 400 zł, za drugi – od 109 400 zł.

Toyota Yaris Cross GR Sport

Podobnie jak w przypadku mniejszego Yarisa także w wariancie Cross GR Sport oznacza topowy pakiet stylistyczno-wyposażeniowy. W crossoverze mamy dodatkowo stuningowane zawieszenie z obniżonym o 10 mm prześwitem i tylny zderzak z dyfuzorem.

Co ważne wersja GR Sport Yarisa Crossa oferowana jest wyłącznie z układem hybrydowym 1.5/116 KM i napędem na przód. Przyspieszenie nie rozpieszcza, bo od zera do 100 km/h trwa 11,2 s. Ceny tego wariantu zaczynają się od 135 400 zł.

Toyota Corolla GR Sport

Najpopularniejszy kompakt Toyoty również dostępny jest z pakietem GR Sport i to we wszystkich wersjach nadwoziowych. O ile jednak w przypadku hatchbacka i kombi można go zamówić zarówno do podstawowej wersji silnikowej 1.8/140 KM, jak i topowej 2.0/196 KM, o tyle w sedanie tylko z jednostką 1.8 (2.0 nie jest tu oferowana, a rola bazowego silnika przypada benzyniakowi 1.5 o mocy 125 KM). Najmocniejsza hybryda jest dynamiczna i rozpędza się do setki w 7,4 s (kombi w 7,7 s), natomiast sedan robi to w 9,3 s.

Pod względem stylistycznym Corolle GR Sport wyróżniają się 17-calowymi alufelgami, dachem w kolorze fortepianowej czerni, sportowymi fotelami z przodu, tapicerką materiałową z elementami skóry syntetycznej GR Sport i trójramienną kierownicą obszytą skórą z perforacją GR Sport. W ramach opcji dla tej wersji oferowany jest dodatkowo, za 4 tys. zł, pakiet Dynamic, który obejmuje 18-calowe alufelgi GR Sport z oponami 225/40 R18, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie, asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu oraz systemy monitorowania martwego pola w lusterkach i ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją automatycznego hamowania.

Ceny Corolli GR Sport hatchback zaczynają się od 138 900 zł z silnikiem 1.8 i do 148 900 zł z jednostką 2.0. Kombi startuje z poziomu odpowiednio 144 900 i 154 900 zł, a sedan 1.8 wyceniony został na 135 900 zł.

Toyota C-HR GR Sport

Ten kompaktowy model można zamówić z pakietem GR Sport w obydwu dostępnych wersjach silnikowych, czyli hybrydowych 1.8/122 KM lub 2.0/184 KM. Ten pierwszy pozwala przyspieszać do setki w 11,2 s, drugi w 8,2 s.Usportowiona wersja jest zarazem najlepiej wyposażoną w całej gamie.

W nadwoziu dynamiczny charakter wzmacniają 19-calowe alufelgi GR Sport ze wstawkami w kolorze fortepianowej czerni, lakierowany na czarno dach, oznaczenie "GR Sport" na klapie bagażnika oraz w pełni ledowe reflektory i lampy tylne. We wnętrzu standardem jest tapicerka skórzana Black Alcantara, sportowe fotele z oznaczeniami "GR" na oparciach i kierownicy i komplet systemów bezpieczeństwa. Ceny Toyoty C-HR GR Sport startują od 153 900 zł za wersję 1.8 i od 162 900 zł za 2.0.

Toyota RAV 4 GR Sport

Topowy wariant SUV-a Toyoty to najmłodszy członek sportowej rodziny GR Sport, który wszedł do sprzedaży kilka tygodni temu. Wyróżnia się charakterystycznymi dla całej linii GR Sport detalami wykończenia, w tym dwukolorowym lakierowaniem nadwozia, elementami w kolorze fortepianowej czerni (nadkola, dolna część zderzaków, grill, progi, tylny dyfuzor), 19-calowymi alufelgami, oznaczeniem "GR Sport" na klapie i elementach wnętrza, a także skórzaną tapicerką Black Alcantara. Do tego dochodzi utwardzone zawieszenie i komplet elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

RAV 4 GR Sport dostępny jest tylko w jednej wersji silnikowej. To najmocniejsza hybryda 2.5 o mocy 222 KM i z napędem na obydwie osie AWD-i, która pozwala na rozpędzanie się do setki w 8,1 s. Cena? Od 235 900 zł.

Toyota Hilux GR Sport

To największy twardziel w gamie pikapa Toyoty, który swoim wyglądem może budzić popłoch na ulicy. Trzeba przydać, że wersja GR Sport wygląda naprawdę imponującą, w czym zasługa m.in. przedniego grilla w kolorze włókna węglowego, aluminiowych, czerwonych osłon silnika i tylnego mostu, usztywnionych lakierowanych na czerwono sprężyn i jednorurowych amortyzatorów oraz czarnemu spoilerowi nad paką. Auto porusza się na 17-calowych alufelgach z oponami All-Terrain w rozmiarze .265/65 R 17. Wnętrze wykończono materiałami klasy premium, w tym skórzaną tapicerką z perforacją, czerwonymi przeszyciami i oznaczeniami "GR" i kompletnie wyposażono. Standard to m.in. multimedia Toyota Touch 2 Go z dotykowym ekranem 8 cali, system audio JBL, dwustrefowa klimatyzacja i systemy bezpieczeństwa aktywnego Toyota Safety Sense.

Hilux GR Sport wykorzystuje do napędu najmocniejszego w gamie modelu diesla 2.8 D-4D o mocy 204 KM w parze z automatyczną, 6-stopniową skrzynią. Potężny moment 500 Nm przekazywany jest na obydwie osie, a poza dynamicznym jak na pikapa charakterem, np. przyspiesza do setki w 10,7 s, ta wersja Hiluxa popisuje się doskonałymi umiejętnościami poruszania się trudnym terenie – prześwit sięga 29 cm, głębokość brodzenia 70 cm, a kąty natarcia/zejścia to 29/26 stopni. Cena: od 259 407 zł (brutto).