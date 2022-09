Reklama

Toyota Corolla Cross wyrasta na nowy hit w Polsce. Japońska marka zebrała już 1630 zamówień na ten model. Największą popularnością cieszy się najbogatsza wersja wyposażeniowa Premiere Edition - ok. 50 proc. aut. Co ciekawe, lwia część zamawiających decydowała się na ten samochód bez jazdy próbnej. Skąd takie wzięcie?

Corolla Cross pod wieloma względami jest pierwsza. To pierwsza Corolla w nadwoziu SUV, a tego rodzaju auta są dziś na topie. Powstała na bazie najnowszej odmiany platformy GA-C, co miało wpływ na stylistykę, wnętrze, właściwości jezdne a także zastosowane technologie.

Toyota Corolla Cross w Polsce i 1630 zamówień na hybrydę 5. generacji

Corolla Cross jest też pierwszym modelem japońskiej marki, w którym debiutuje napęd hybrydowy 5. generacji. Najważniejsze różnice w porównaniu do wcześniejszego rozwiązania są ukryte wewnątrz. Każdy element spalinowo-elektrycznego układu Toyoty został zmodyfikowany. Przekładania ma inne silniki elektryczne. Silnik MG2, znajdujący się wewnątrz przekładni hybrydowej, jest o 5 KM mocniejszy. Dwulitrowy silnik benzynowy także zyskał na sile. Do tego zastosowano wydajniejszy falownik. W efekcie łączna moc układu hybrydowego 2.0 Dynamic Force wzrosła o 13 KM do 197 KM.

Reklama

Bateria systemu hybrydowego 5. generacji jest ukryta pod siedziskiem tylnej kanapy Corolli Cross. Zespół wykorzystuje litowo-jonową baterię o 180 ogniwach i pojemności 4,08 Ah, która jest lżejsza aż o 40 proc. od starszego rozwiązania. Nowa bateria jest też o 15 proc. wydajniejsza, a to przekłada się na wydłużony czas jazdy na silniku elektrycznym i wyższą sprawność całego układu. Za dobre osiągi w trybie EV odpowiada silnik elektryczny o mocy 113 KM i 206 Nm momentu obrotowego.

Corolla Cross z nową hybrydą, jak jeździ i ile zużywa paliwa?

Corolla Cross w wersji z napędem na przednie koła przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy – to osiągi na poziomie RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM. Japoński producent obiecuje jednocześnie, że uSUViona Corolla będzie bardzo ekonomicznym autem. Pierwsze jazdy pokazały, że w mieście hybryda 5. generacji zużywała tylko 4,7 l benzyny na 100 km (70 proc. czasu jazdy Corolla Cross pokonała z wykorzystanie trybu EV).

Reklama

Jeszcze ciekawiej wypadła część trasy wiodąca dwupasmówką – na takich drogach poprzednie hybrydy zwiększały zużycie paliwa (częściej korzystały z silnika spalinowego). Przejażdżkę z prędkością 120-130 km/h komputer pokładowy podsumował wynikiem 6,5 l/100 km. Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 200-konną hybrydę, nadwozie typu SUV i 1600 kg wagi auta, to wyniki zużycia benzyny mogą imponować. Sama Toyota obiecuje, że Corolla Cross z nową hybrydą będzie zużywać średnio 5,9 l benzyny na 100 km.

Toyota Corolla Cross zaskoczy systemami bezpieczeństwa 3. generacji T-MATE

Corolla Cross również jako pierwsza dostała nową generację systemów bezpieczeństwa zgrupowanych w zestaw T-MATE. Pod tą nazwą kryją się układy Toyota Safety Sense (TSS) nowej, trzeciej generacji oraz szereg innych rozwiązań wspierających kierowcę podczas jazdy czy parkowania. Jak działają wynalazki japońskich inżynierów?

Kamera zamontowana na szczycie przedniej szyby i radar nad grillem to główne komponenty odpowiedzialne za pracę Toyota Safety Sense 3. Nowa kamera ma dwukrotnie większy zasięg i szerszy kąt widzenia, a jej skuteczność wspiera technologia Motion 3D, która pozwala rozpoznawać obiekty trójwymiarowe. Stąd jej większe możliwości monitorowania otoczenia, lepiej też rozpoznaje linie na jezdni i jej krawędzie oraz przeszkody na drodze. Nowy radar fal milimetrowych mierzący odległość i prędkość względną ma zwiększone możliwości wykrywania obiektów znajdujących się bliżej pojazdu niż radar stosowany w pierwszej i drugiej generacji TSS.

Nowa generacja TSS oznacza nie tylko większy zasięg i lepszą skuteczność, ale także szereg dodatkowych systemów i funkcji. Nowością jest system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach, system zapobiegania wyprzedzaniu z prawej strony, funkcja odchylenia toru jazdy, asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu, układ awaryjnego zatrzymania pojazdu i bezprzewodowe aktualizacje online (w trybie OTA) poprzez seryjną kartę SIM zapewniającą łącze internetowe. Oprócz tego TSS 3 zawiera udoskonalone systemy znane z poprzednich generacji.

Toyota Corolla Cross i nowe funkcje układu reagowania w razie ryzyka zderzenia

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia 2. generacji reagował na niebezpieczeństwo kolizji z poprzedzającym samochodem, autem nadjeżdżającym z naprzeciwka (ryzyko zderzenia czołowego), oraz z pieszymi i rowerzystami na poboczu i przecinających jezdnię. Teraz technika poszła dalej i udoskonalony system montowany w Corolli Cross wykrywa także motocyklistów jadących przed autem, nadjeżdżających z naprzeciwka i wyjeżdżających z prostopadłej ulicy oraz samochody nadjeżdżające z boku. Nowością jest również wykrywanie rowerzystów w nocy, nie tylko w dzień.

Stosowany w Corolli Cross układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach ma teraz zwiększony zakres działania i daje możliwość uniknięcia zderzenia bocznego z autami oraz motocyklistami. Ponadto system monitoruje dwa sąsiednie pasy i wykrywa nadjeżdżających z naprzeciwka rowerzystów.

Corolla Cross wyposażona w inteligentny tempomat adaptacyjny, nie wyprzedzisz z prawej strony

Inteligentny tempomat adaptacyjny, którym dysponuje Toyota Corolla Cross, oferuje kierowcy cztery ustawienia odległości od poprzedzającego pojazdu zamiast dotychczasowych trzech. Do prędkości 80 km/h system utrzyma odległość 25 m, 30 m, 45 m lub 60 m, zaś powyżej tej prędkości zachowywany dystans będzie odpowiednio większy. Nową funkcją rozbudowanego tempomatu jest zapobieganie manewrowi wyprzedzania z prawej strony. Aktywuje się po wykryciu wolniejszego pojazdu na sąsiednim, lewym pasie, odpowiednio zmniejszając prędkość.

Kolejną nową funkcją zmyślnego tempomatu jest układ sterowania powiązany z kierunkowskazami, który otrzymuje asystenta zwalniania. Aktywuje się podczas zmiany pasa, gdy wykryty zostanie wolniej poruszający się pojazd. Po włączeniu kierunkowskazu w kierunku zmiany pasa ruchu system rozpoczyna wspomaganie zwalniania, a następnie je utrzymuje podczas zmiany pasów, aby całe zwalnianie było bardziej płynne. Funkcja ta dołącza do analogicznie działającego asystenta przyspieszania, który został wdrożony w TSS drugiej generacji.

Toyota Corolla Cross wyposażona jak nowy Lexus RX

Inteligentny tempomat adaptacyjny ma też ulepszone wykrywanie pojazdu wjeżdżającego na nasz pas. Teraz funkcja wcześniej i bardziej płynnie zmniejsza prędkość - sprawdziliśmy to rozwiązanie podczas pierwszych jazd nowym Lexusem RX. Technologia Motion 3D pozwala o wiele wcześniej wykryć to, że samochód na sąsiednim pasie zaczyna z niego zjeżdżać przed nasze auto.

Kolejne udoskonalenia także zapożyczono z droższego RX-a. Do tempomatu wprowadzono bardziej płynne pokonywanie zakrętów oraz dostosowywanie prędkości do poprzedzającego samochodu. Większy zasięg i szerszy kąt kamery sprawia, że Corolla Cross może wcześniej zwolnić na dojeździe do łuku drogi. Ponadto system obserwuje nie jeden, lecz dwa samochody z przodu. Stąd jadąc za autem, które zjeżdża z pasa, system wykrywa również kolejny samochód z przodu, co pomaga płynniej dostosować prędkość do tego auta. Corolla Cross jest też jeszcze lepiej przystosowana do jazdy w korkach dzięki funkcji podążania za poprzedzającym autem z prędkością 0-30 km/h i ruszaniu w ciągu 3 sekund od wznowienia jazdy przez poprzedzający pojazd.

Powiązanie aktywnego tempomatu z układem rozpoznawania znaków drogowych sprawia, że system nie tylko wyświetla znaki na ekranie przed kierowcą, ale sugeruje zmianę prędkości jazdy. Przyciskami na kierownicy można dostosować ustawienia tempomatu do obowiązującego ograniczenia. Dzięki temu łatwiej uniknąć mandatu i punktów karnych za przekroczenie obowiązującego limitu – szczególnie na trasach objętych odcinkowym pomiarem prędkości.

System rozpoznawania znaków 3. generacji identyfikuje teraz dwa nowe znaki – ostrzeżenia o robotach drogowych i o przejściu dla pieszych. Układ odczytuje także ograniczenia prędkości, strefę ograniczenia prędkości, zakaz wyprzedzania, koniec zakazów, STOP, zakaz wjazdu, znak autostrady i koniec autostrady oraz znak strefy zamieszkania.

Toyota Corolla Cross wykrywa krawężniki, ekrany dźwiękochłonne i barierki

Toyota Corolla Cross skrywa w sobie również sztuczną inteligencję. Asystent utrzymania pasa ruchu opiera się teraz na udoskonalonej technologii AI, która zapewnia mu reakcję w jeszcze trudniejszych sytuacjach. Nowością jest także funkcja odchylenia toru jazdy. Podczas omijania przeszkód czy samochodów na sąsiednim pasie tor jazdy jest przesunięty dla bezpieczeństwa (zwiększona odległość).

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy odczytuje już nie tylko pasy na jezdni i krawędzie drogi, ale także krawężniki, ekrany dźwiękochłonne i barierki ochronne – traktuje je jako granice pasa ruchu. Takie rozszerzenie umożliwia nowa kamera 3D. Co ciekawe, ulepszony układ potrafi rozpoznać, kiedy kierowca celowo przekroczył oznakowanie pasa bez włączonego kierunkowskazu, np. by uniknąć kolizji czy ominąć jeża na jezdni. W takiej sytuacji system nie przeszkadza człowiekowi w interwencji.

Corolla Cross sprawdzi stan zdrowia kierowcy

Nowa Corolla Cross wykryje również nagłe pogorszenie kondycji kierowcy (zasłabnięcie, atak serca, udar czy zaśnięcie), a układ awaryjnego zatrzymania pojazdu uchroni przed wypadkiem. Jakim cudem? Jeśli prowadzący auto przez dłuższy czas nie obsługuje kierownicy, hamulców i pedału gazu, system przypomina o przejęciu kontroli nad pojazdem. Gdy kierowca nie zareaguje, samochód zatrzymuje się na pasie ruchu, włącza światła awaryjne i odblokowuje drzwi, aby ułatwić dostęp służbom ratunkowym. W wyższych wersjach wyposażenia koncentrację kierowcy monitoruje także kamera, która sprawdza pozycję jego głowy. System działa, gdy uruchomiony jest asystent pasa ruchu i aktywny tempomat.

Nowy pakiet Toyota Safety Sense 3 zawiera także znane z poprzednich generacji systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy w nocy – automatyczne światła drogowe lub alternatywny system adaptacyjnych świateł drogowych.

Dodatkowe systemy wspomagania jazdy

Toyota T-MATE zawiera znane systemy bezpieczeństwa, które opierają się na osobnych urządzeniach, niezależnych od modułu kamery i radaru zamontowanego w grillu. Wyposażenie obejmuje również monitorowanie martwego pola w lusterkach, system automatycznego włączania świateł awaryjnych, system wykrywania zmęczenia kierowcy i system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall). Do tego nawigacja Connected działająca w trybie online informuje kierowcę o zdarzeniach drogowych.

Po Corolli Cross nowy zestaw T-MATE jako standardowe wyposażenie dostanie także elektryczny SUV bZ4X i oczywiście tradycyjna Toyota Corolla po modernizacji.

Toyota Corolla Cross dostępna, ale jaka cena w Polsce?

Najtańsza Toyota Corolla Cross ze 197-konnym napędem hybrydowym 5. generacji kosztuje od 144 700 zł. Cena auta w wersji Comfort z napędem na cztery koła AWD-i to 154 600 zł.

Corolla Cross w wersji Style to przyciemniane tylne szyby, czarne listwy okienne, przedni grill w kolorze Piano Black z satynowym obramowaniem, relingi dachowe i 18-calowe felgi aluminiowe. W wnętrzu czeka podgrzewanie kierownicy i przednich foteli, system bezkluczykowego dostępu do samochodu i bezprzewodowa ładowarka telefonu w konsoli centralnej.

Corolla Cross Style kosztuje 157 600 zł, a w wersji AWD-i 167 400 zł.

Toyota Corolla Cross w wersji Style plus pakiet Tech, czyli ceny

Samochód w tej wersji można wzbogacić o pakiet Tech (4 tys. zł), który obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami i samochodami, układ wykrywania przeszkód zapobiegający kolizjom podczas manewrów, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu, monitorowanie martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania oraz elektrycznie unoszona pokrywa bagażnika otwierana bezdotykowo.

Toyota Corolla w wersji Premiere Edition, jaka cena?

Corolla Cross Premiere Edition to najbogatsze wyposażenie. Lista seryjnych bajerów obejmuje tapicerkę z perforacją ze skóry naturalnej i syntetycznej, elektryczną regulację położenia i wysokości fotela kierowcy, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, elektrycznie unoszoną i otwieraną bezdotykowo klapę bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi oraz systemy bezpieczeństwa z pakietu Tech wycenione na 4 tys. zł. Wyróżnikiem tej odmiany jest asystent parkowania Toyota Teammate, który umożliwia zdalne parkowanie uruchamiane przez aplikację na telefonie.

Toyota Corolla Cross Premiere Edition kosztuje 175 300 zł, a z napędem AWD-i 185 100 zł.

Toyota Corolla Cross i cennik nowego SUV-a