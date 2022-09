Reklama

Lexus RX zadebiutował w 1998 roku. Wielu uważa go za pierwszego luksusowego SUV-a w historii. Styl i technika zastosowane pod 4,6-metrową karoserią opartą na płycie podłogowej Camry od razu przypadły kierowcom do gustu. Z sylwetką przypominającą wyżej zawieszone kombi, automatyczną klimatyzacją, nawigacją satelitarną czy systemem audio z głośnikami JBL był kolorowym ptakiem na tle niemieckich rywali. Każda kolejna generacja podnosiła poprzeczkę pod względem komfortu i technologii.

Dziś w skali świata RX jest najważniejszym i najpopularniejszym modelem japońskiej marki należącej do Toyoty. Od debiutu na drogi wyjechało ponad 3,5 mln egzemplarzy tego auta, z czego przeszło 300 tys. kupili Europejczycy. Teraz czas na zmianę warty. Lexus RX nowej 5. generacji debiutuje w Polsce w trzech odmianach wyłącznie hybrydowych – RX 350h, 450h+ czyli hybryda plug-in i najmocniejszej RX 500h. Oto wrażenia po spotkaniu z nowym dziełem inżynierów...

Lexus RX 350h, 450h+ hybryda plug-in i RX 500h z silnikiem 2.4 turbo, czyli trzy hybrydy

RX 500h trafił na pierwszy ogień. Ten model jest królem wszystkich modeli SUV Lexusa. To pierwsza w historii marki hybryda wykorzystująca silnik z turbodoładowaniem. Czterocylindrowa jednostka 2.4 turbo współpracuje z 6-biegowym klasycznym automatem. Przedni silnik elektryczny zamontowano między jednostką benzynową a skrzynią biegów. Z tyłu zastosowano układ e-Axle o mocy 80 kW - w jego skład wchodzą silnik, przekładnia oraz moduł jednostki sterującej (rozwiązanie znane z elektrycznego Lexusa RZ). Łącznie taki system zapewnia kierowcy 371 KM mocy i za jednym zamachem tworzy elektryczny napęd na cztery koła DIRECT4.

Nowy Lexus RX na żywo wygląda lepiej niż poprzednik, jakie różnice?

Na żywo RX 500h w agresywnej wersji F SPORT połyskujący nowym miedzianym kolorem Sonic Copper i na 21-calowych (!) czarnych felgach owiniętych plasterkiem opon Michelin Pilot Sport wygląda świetnie, niczym milion dolarów wygranych w kasynie. Największy SUV japońskiej marki upodobnił się teraz do nowego NX. Z lśniącym czarnym grillem, skrzelami po bokach, wąskimi reflektorami LED i narastającą sylwetką coupe ustawioną na najnowszej platformie GA-K odważnie rozpycha się w walce o tytuł najjaśniejszej gwiazdy w klasie. Przy designerskich popisach warto odnotować, że nowy RX utrzymuje długość 4,9 m znaną z poprzednika, ale ma wydłużony o 6 mm rozstaw osi, co w życiu codziennym przekłada się na większą wygodę na pokładzie (przyrost przestrzeni odczują szczególnie podróżujący w drugim rzędzie). Linia dachu jest obniżona o 10 mm, a rozstaw kół poszerzony o 15 mm z przodu i 40 mm z tyłu. Takie zabiegi zaowocowały sportowymi proporcjami - RX stoi niżej i szerzej na drodze, zyskał długi przód i kabinę przesuniętą do tyłu.

Lexus RX nowej generacji kontra stary RX, zobacz różnice

Wymiary Nowy Lexus RX Różnice ze schodzącym RX Długość (mm) 4890 0 Szerokość (mm) 1920 +25 Wysokość (mm) 1710 -10 Rozstaw osi (mm) 2850 +60 Rozstaw tylnych kół (mm) 1650 +15 Rozstaw przednich kół (mm) 1675 +50 Przedni zwis (mm) 1080 0 Tylny zwis (mm) 960 -60

Lexus RX nowej generacji, czyli cyfrowe wyposażenie i szybkie multimedia

Wejścia do kabiny nowego Lexusa strzeże nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym jak w NX czy elektrycznym RZ. Wystarczy położyć palec na sensorze a drzwi delikatnie odskoczą. Wnętrze RX 500h F SPORT wita delikatnym uściskiem głębiej profilowanego fotela, otula wygodą, błyszczy jakością i gadżetami. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych sportowych samochodach, co jest miłym gestem ze strony producenta takich bestii jak RC F czy LC 500 (oba z benzynowym pięciolitrowym V8/464 KM).

Na fanach nowych technologii największe wrażenie zrobi stacja multimedialna Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem HD. System imponuje szybkością reakcji i jakością prezentowanych grafik (moc obliczeniowa jest aż o 3,6 razy szybsza od dotychczas stosowanych multimediów). Wyświetlacz ma antyrefleksyjną powłokę oraz dodatkowe przyciski ułatwiające obsługę najważniejszych funkcji. Sam interfejs multimediów błyskawicznie łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Nowy RX zrozumie także polecenie głosowe. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon o 50 proc. szybciej niż w poprzedniku. Do pełni szczęścia jest system nagłośnienia Mark Levinson Premium Sound Surround z 21 głośnikami.

Lexus RX to dwa rodzaje foteli i duża pojemność bagażnika

Fotele z ogrzewaniem i klimatyzacją zasługują na osobny akapit. Lepiej podpierają talię i trzymają za boki, przy tym sprawiają wrażenie wygodniejszych niż w poprzedniku. Sekret tkwi pod tapicerką - zmieniona konstrukcja zyskała nową elektryczną regulację z pamięcią ustawień. Układ działa szybciej i odpowiednio dopasowuje kąty siedziska, oparcia oraz wysokość. Obniżone mocowanie ułatwia wsiadanie. W wersji F SPORT są węższe i głębiej profilowane, a odmiana Omotenashi nastawiona na komfort zapewnia dodatkowo wysuwaną i regulowaną poduszkę siedziska. Przy okazji kabinie nie można odmówić praktyczności. Książkowe udogodnienia, jak schowki, uchwyty i miejsca na napoje są tam, gdzie trzeba i mają odpowiednie rozmiary. Bagażnik ma 612 litrów pojemności. Wystarczyć by zmieścić dwie 77-litrowie walizki i dwie o pojemności 63 litrów lub cztery torby golfowe. Pod podłogą bagażnika jest schowek na narzędzia i inne drobiazgi. Sam kufer jest naprawdę sprytnie wygospodarowany. Pomysłowości Lexusa dopełniają solidne haki na siatki i obniżony próg załadunku.

Jak jeździ nowy Lexus RX? Zaskakuje ciszą samochodu elektrycznego

Na drodze najmocniejsza hybryda Lexusa zaskakuje ciszą w kabinie. Pod tym względem jazda RX 500h czy nawet podstawowym RX350h przypomina podróżowanie samochodem w 100 proc. elektrycznym. Inżynierowie wyjaśnili nam, że dźwięki pracującego silnika benzynowego czy hałasy spod kół powstrzymują specjalne materiały redukujące wibracje przedniej szyby oraz tylnej klapy, a zastosowanie mastyksu (miękka żywica) o wysokim stopniu tłumienia na dachu i w panelach bocznych drzwi zmniejszyło poziom hałasu dochodzącego z zewnątrz pojazdu. Do tego zmniejszono szum przepływu powietrza w okolicach przednich słupków i lusterek.

Lexus RX 500h popisuje się układem skrętnych tylnych kół, opinia o osiągach

RX 500h ma temperament auta sportowego. Popędzony zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy, a to już blisko osiągów takich aut, jak Toyota GR Supra czy GR Yaris. I właśnie ze względu na wysokie możliwości Lexus na przedniej osi stosuje stałe zaciski hamulcowe z przeciwstawnymi tłoczkami oraz układ skrętnych tylnych kół (Dynamic Rear Stearing), który automatycznie dopasowuje kąt ich wychylenia maksymalnie o 4 stopnie do prędkości i kierunku jazdy. Przy niskich prędkościach koła tylne skręcają się przeciwnie do kół przednich - wówczas manewrowanie prawie 5-metrowym SUV-em jest bajecznie proste (RX może też zaparkować zdalnie z poziomu aplikacji w telefonie). Przy wyższych prędkościach koła tylnej osi odchylają się w tym samym kierunku co przedniej. Na drodze w połączeniu z elektrycznym napędem 4x4 DIRECT4 RX 500h popisuje się zwinnością i lekkością prowadzenia. W razie tarapatów to komputer decyduje o przeniesieniu momentu obrotowego między przód i tył - rozkład może być dostosowany w zakresie od 0 do 100 lub od 100 do 0 w ciągu milisekund. Żaden system mechaniczny nie jest aż tak sprawny. Stąd ten samochód jest jeżdżącą oazą spokoju, ale kiedy trzeba potrafi pokazać pazury - pierwsza hybryda japońskiej marki z benzynowym silnikiem turbo może nie powali skromnym zużyciem paliwa (komputer po zakończonej pętli wskazał ciut ponad 9 l/100 km), ale nie jest od tego. Ma dostarczyć emocji, skraść serce nawet tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z Lexusem i robi to w świetnym stylu - RX 500h imponuje kulturą pracy, dynamiką i elastycznością 371 KM z turbo. Warto na własnej skórze poczuć przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sześć sekund...

Lexus RX 500h w pigułce:

Silnik 2.4 turbo z 6-stopniową skrzynią automatyczną i elektrycznym napędem 4x4 DIRECT4;

Moc 371 KM, moment obrotowy 550 Nm;

Przyspieszenie: 6,2 s od 0 do 100 km/h.

Lexus RX 350h zamiast modelu Lexus 300h i silników Diesla, jakie spalanie?

Fani Lexusa z pewnością docenią bazowy model RX 350h. Nowy SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 245 KM mocy i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 s. Zużycie benzyny na poziomie niecałych 7 l na 100 km przy tej wielkości auta trzeba uznać za oszczędne. Nic się dziwnego, że producent przedstawia go jako dobrą alternatywę dla konkurencyjnych aut z mniejszymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Wersja RX 350h ma też coś wspólnego z topową odmianą RX 500h. To nowa bipolarna bateria niklowo-wodorkowa (Ni-MH). W porównaniu z baterią stosowaną w schodzącym RX 450h, nowy akumulator ma mniejszą liczbę ogniw (216 a nie 240), ale osiąga takie same parametry. Bateria ma wydajny układ chłodzenia i została zainstalowana pod tylnymi siedzeniami, dzięki czemu nie ogranicza przestrzeni w kabinie, ani w bagażniku.

Lexus RX 350h w pigułce:

2,5-litrowy silnik hybrydowy;

Moc 245 KM;

Przyspieszenie: 7,9 s s od 0 do 100 km/h.

Nowy Lexus RX 450h+ spala 1,1 l benzyny na 100 km, ale jest jeden haczyk

Z punktu widzenia Lexusa najważniejszym modelem w gamie jest RX 450h+ z napędem hybrydowym typu plug-in, czyli ładowanym z gniazdka. Japończycy przewidują, że ten wariant sprzeda się najlepiej w Europie Środkowej i Zachodniej. Pod karoserią pracuje układ znany z Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid. Zespół stanowi 2,5-litrowy benzyniak (182 KM) pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym (182 KM). Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej i wsparcie elektrycznego układu 4x4.

Nowa hybryda z wtyczką ma niemal taką samą moc jak schodzący z rynku RX 450h czwartej generacji, ale wyższy moment obrotowy i lepsze przyspieszenie. Mocniejszy silnik elektryczny sprawia, że auto jest jeszcze bardziej zrywne. Przyspieszenie RX 450h+ od 0 do 100 km/h potrwa 6,5 s. Przy tym RX 450+ ma osiągać zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,1 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. Lexus z litowo-jonowej baterii 18,1 kWh płasko umieszczonej pod podłogą deklaruje 65 km elektrycznego zasięgu WLTP i możliwość bezemisyjnej jazdy do prędkości 130 km/h. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy RX 450+ może być wykorzystywana jako samochód elektryczny. Auto ma standardową ładowarkę o mocy 6,6 kWh. Ładowanie do pełna przy pomocy wallboxa trwa około 3 godzin, a wykorzystując domowe gniazdko uzupełnienie energii zajmie około 6 godzin.

Lexus RX 450h+ w pigułce:

Hybryda typu plug-in z 2,5-litrowym silnikiem;

Moc 309 KM;

Przyspieszenie: 6,5 s od 0 do 100 km/h;

Lexus RX 350h, RX 450+ i RX 500h (dane techniczne i osiągi)

WERSJE RX 350h RX 450h+ RX 500h Typ HEV PHEV HEV Silnik 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy 2,4-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy z turbodoładowaniem Typ baterii Niklowo-wodorkowa Litowo-jonowa Niklowo-wodorkowa Moc maksymalna (KM/kW) 250/184 309/227 371/273 Przekładnia Hybrydowa Hybrydowa 6-biegowa, automatyczna Napęd 4x4 E-Four E-Four DIRECT4 Przyspieszenie 0-100 km/h 7,9 s 6,5 s 6,2 s Emisje CO2 (WLTP - g/km) 142-149 24-26 182-189 Zużycie paliwa (WLTP - l/100km) 6,3-6,6 1,1-1,2 8,0-8,3

Nowy Lexus RX sam zaparkuje i zapamięta trzy miejsca

Nowy Lexus RX może być wyposażony w znany z flagowej limuzyny LS w pełni automatyczny system Advanced Park. Układ pomaga zaparkować auto, przejmując kontrolę nad kierownicą oraz układem hamulcowym. System dokonuje oceny otoczenia, wykorzystując obraz z czterech kamer oraz działanie 12 czujników ultradźwiękowych. Potrafi zapamiętać do trzech najczęściej wykorzystywanych miejsc parkingowych. Lista dodatków obejmuje też cyfrowe lusterko wsteczne, które daje kierowcy lepsze pole widzenia - wykorzystuje obraz z kamery cofania.

Jak Lexus RX uniknie kolizji i sam zmieni pas ruchu? (WIDEO)

Bezpieczeństwo? System Lexus Safety System + jest standardem we wszystkich wersjach wyposażeniowych. W wyższych specyfikacjach można auto wzbogacić o asystenta zmiany pasa ruchu, który umożliwia automatyczną zmianę pasa ruchu na autostradzie oraz układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu (alarmuje kierowcę o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony). Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia wykrywa motocykle oraz inne obiekty, które znajdą się na drodze RX. System potrafi zidentyfikować niebezpieczeństwo zderzenia w sytuacji, gdy nadjeżdża pojazd z naprzeciwka lub gdy piesi przechodzą przez skrzyżowanie w trakcie skrętu auta. Ulepszony adaptacyjny tempomat (ACC) szybciej rozpoznaje auta wjeżdżające na pas przed RX-a, a dzięki układowi Lane Trace Assist auto porusza się po zakrętach bardziej naturalnym torem. Tempomat identyfikuje i reaguje na większą liczbę znaków, w tym znaki ostrzegawcze i znak STOP.

Nowy Lexus RX w Polsce, czyli ceny i wyposażenie

Lexus RX 5. generacji jest dostępny w Polsce w trzech hybrydowych odmianach, sześciu wersjach wyposażenia, a także 11 lakierach oraz z czterema rodzajami tapicerki wnętrza. Już to bogactwo może zaskoczyć przy konfiguracji nowego RX w porównaniu do poprzednika…

Każdy nowy RX w standardzie ma elektroniczne klamki, trzystrefową klimatyzację, inteligentny kluczyk, zupełnie nowy system multimediów z 14-calowym ekranem dotykowym, nawigację w chmurze, inteligentnego asystenta głosowego Lexus Concierge, którego można wywołać komendą „Hej Lexus”, możliwość aktualizacji online oraz 4-letni darmowy pakiet transmisji danych. Apple CarPlay obsługiwany jest bezprzewodowy, Android Auto przy pomocy kabla, a wybranymi funkcjami auta można sterować zdalnie z telefonu przy pomocy aplikacji Lexus Link. Przednie fotele są regulowane elektrycznie w ośmiu kierunkach i podgrzewane. Klapa bagażnika otwiera się i zamyka elektrycznie.

RX skrywa też trzecią generację systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +, która obejmuje układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA) z korektą toru jazdy, układ rozpoznawania znaków (RSA) oraz system ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY). Standardem jest też kamera cofania oraz aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości.

Nowy Lexus RX 350h w bazowej wersji Elegance z perforowaną tapicerką ze skóry Tahara kosztuje od 352 900 zł. Mocniejsza hybryda plug-in RX 450h+ Elegance to koszt od 402 900 zł.

Wersja Business obejmuje ponadto 21-calowe felgi aluminiowe, bezprzewodową ładowarkę do telefonu, podgrzewane koło kierownicy, a także lampy Full-LED i nastrojowe oświetlenie kabiny. Do wersji Business można też zamówić opcjonalny szyberdach.

RX 350h Business kosztuje od 362 900 zł, a RX 450h+ od 412 900 zł.

Lexus RX w wersji wyposażenie Prestige i pakiet Technology

RX w wersji Prestige to wybór czterech kolorów tapicerki z naturalnej skóry. W zależności od wariantu podsufitka może być biała lub czarna, a wstawki w kolorze czarnym. Fotele przednie z pamięcią ustawień są wentylowane. Elektrycznie otwieraną tylną klapę bagażnika można uruchomić machnięciem nogi pod zderzakiem.

Liście systemów wspierających kierowcę obejmuje m.in. czujniki parkowania z funkcją samoczynnego zatrzymania (ICS), system monitorowania martwego pola (BSM), układ zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA) oraz ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA).

Lexus RX 350h w wersji Prestige kosztuje od 384 900 zł. Z kolei RX 450h+, czyli SUV z napędem hybrydowym plug-in, kosztuje od 434 900 zł.

Do tej wersji można zamówić pakiet Technology (15 tys. zł), który obejmuje 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie, kamerę cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni, nastrojowe oświetlenie kabiny oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa z asystentem wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA) oraz systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA). Dodatkowo, wersja Prestige z pakietem Technology może być doposażona o dwuczęściowy otwierany szklany dach panoramiczny.

Lexus RX 350h i RX 450h+ w wersji Omotenashi

RX 350h i RX 450h+ w najwyższej wersji Omotenashi ma trzy kolorystyki tapicerki wykonanej ze skóry półanilinowej (specjalny proces wyprawiania skóry sprawia, że jest przyjemniejsza w dotyku i bardziej miękka w porównaniu do tapicerki w niższej wersji Prestige). Konfigurator przewiduje połączenie z białą lub czarną podsufitką oraz ze wstawkami z drewna. RX w wersji Omotenashi wyróżnia się też specjalnym malowaniem 21-calowych felg oraz potrójnymi reflektorami LED z systemem BladeScan.

Standardem w tej wersji jest też 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie, a także dotykowe przyciski na kierownicy oraz cyfrowe lusterko wsteczne. Przednie fotele mają regulacją w 10 kierunkach z pamięcią ustawień, a tylne boczne fotele są podgrzewane i wentylowane. Klimatyzacja jest wyposażona w filtr Nanoe X. Wersja Omotenashi ma 21-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa o asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA) i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA), a także kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni.

Lexus RX 350h w wersji Omotenashi, czyli auto z klasyczną hybrydą kosztuje od 427 900 zł. Jako hybryda plug-in RX 450h+ to wydatek od 477 900 zł. Dodatkowo można zamówić dwuczęściowy otwierany szklany dach panoramiczny.

Najmocniejszy Lexus RX 500h to dwie wersje wyposażenia

Lexus RX 500h z napędem hybrydowym z silnikiem 2.4 turbo i automatyczną, sześciobiegową przekładnią jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia – F SPORT Edition oraz F SPORT. Auto wyróżnia się zadziorną stylistyką, emblematami F SPORT, czarnymi relingami i lusterkami, przeprojektowanym przednim grillem w czarnym kolorze, specjalnymi nakładkami bocznymi, a także przednim i tylnym zderzakiem o aerodynamicznych kształtach. Do tego są specjalnie zaprojektowane 21-calowe felgi o 10 ramionach. W kabinie F SPORT Edition i F SPORT to kierownica i gałka dźwigni skrzyni biegów obszytych perforowaną skórą, emblematy F SPORT czy aluminiowe pedały.

Dla topowego RX-a 500h zarezerwowano lakiery F White oraz Sapphire Blue, a ponadto dostępne będą jeszcze Sonic Grey, Sonic Platinum, Graphite Black oraz Sonic Copper. Tapicerka wnętrza to skóra naturalna z elementami skóry syntetycznej w kolorach Black oraz Dark Rose, podsufitka jest czarna, a wstawki aluminiowe.

Lexus RX 500h w wersji F SPORT Edition kosztuje od 470 990 zł. Auto w standardzie ma adaptacyjne zawieszenie AVS i tylną skrętną oś, a także kolorowy, 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie, klimatyzację z filtrem Nanoe X, potrójne reflektory LED z systemem BladeScan.

Wersja F SPORT jest bogatsza o wentylowane fotele tylne, kamerę cofania z widokiem panoramicznym 360 stopni dookoła samochodu, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika sterowaną ruchem nogi, cyfrowe lusterko wsteczne, a także 21-głośnikowy system audio Mark Levinson oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa o asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA) i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA).

Lexus RX 500h F SPORT kosztuje 490 900 zł. Z dodatków można dołożyć dwuczęściowy otwierany szklany dach panoramiczny.

Lexus RX nowej generacji, cennik i 10 konfiguracji do wyboru