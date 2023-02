Reklama

Lexus RX nowej generacji na całego debiutuje w Polsce. Co prawda auta można było już zamawiać wcześniej, ale w ciemno i bez dotykania. Teraz japoński producent ogłosił, że w jego salonach rozpoczęły się jazdy testowe piątym już wcieleniem modelu RX.

Nowy SUV Lexusa jest dostępny w trzech odmianach wyłącznie hybrydowych – RX 350h, 450h+ czyli hybryda plug-in i najmocniejszej RX 500h. W świecie SUV-ów segmentu E to wbrew modzie na silniki Diesla. Która wersja japońskiego napędu cieszy się największym wzięciem i na co można liczyć za kierownicą?

Lexus RX 450h+, czyli hybryda plug-in hitem nad Wisłą

Lexus RX 450h+ to nowy przebój japońskiej marki. Pierwsza w historii tego modelu hybryda plug-in stanowi lwią część dotychczasowych zamówień. Na ten wariant zdecydowało się 42 proc. kierowców.

Pod karoserią RX 450h+ pracuje układ hybrydowy znany z mniejszego o klasę NX-a. Zespół składa się z 2,5-litrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego pracującego w cyklu Atkinsona, przedniego silnika elektrycznego o mocy 182 KM, tylnego silnika elektrycznego o mocy 54 KM, hybrydowej przekładni e-CVT oraz baterii litowo-jonowej o największej w klasie pojemności 18,1 kWh. System dostarcza 309 KM mocy i tworzy elektryczny napęd 4x4 E-Four.

Nowa hybryda z wtyczką ma niemal taką samą moc jak poprzedni RX 450h czwartej generacji, ale wyższy moment obrotowy i lepsze przyspieszenie. Mocniejszy silnik elektryczny sprawia, że auto jest jeszcze bardziej zrywne. Przyspieszenie RX 450h+ od 0 do 100 km/h potrwa 6,5 s.

Lexus RX 450+, jak jeździ duża hybryda plug-in i ile spala benzyny?

Przy tym RX 450+ ma osiągać zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,1 litra benzyny na 100 km. Lexus z litowo-jonowej baterii 18,1 kWh płasko umieszczonej pod podłogą deklaruje 69 km elektrycznego zasięgu WLTP i możliwość bezemisyjnej jazdy do prędkości 130 km/h. Japończycy na podstawie testów homologacyjnych twierdzą, że to najoszczędniejsza hybryda w historii modelu RX. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu wówczas musi liczyć się z szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

W Lexusie RX 450h+ domyślnym jest tryb elektryczny do czasu aż bateria się rozładuje. I nie ma znaczenia, jak mocno zostanie wciśnięty pedał przyspieszenia. W trybie Auto EV/HV silnik spalinowy uruchamiany jest, gdy kierowca potrzebuje o wiele większej mocy np. podczas gwałtownego przyspieszania. Z kolei w trybie hybrydowym auto utrzymuje poziom naładowania baterii, włączając i wyłączając silnik spalinowy, gdy jest to potrzebne. A kiedy RX 450h+ ma rozładowaną baterię działa identycznie jak NX 450h+ - pracuje jak klasyczna hybryda.

Polacy nie żałują sobie, topowy Lexus RX 500h schodzi na pniu

Drugim najpopularniejszym napędem wśród pierwszych zamawiających (w ciemno i z obrazka) był najmocniejszy i najszybszy RX 500h. Na ten wariant zdecydowało się aż 36 proc. osób.

RX 500h jest królem wszystkich modeli SUV Lexusa. Jako jedyny wykorzystuje turbodoładowany silnik - wśród hybryd tej japońskiej marki to ewenement. Czterocylindrowa jednostka 2.4 turbo współpracuje z 6-biegowym klasycznym automatem. Przedni silnik elektryczny zamontowano między jednostką benzynową a skrzynią biegów. Z tyłu zastosowano układ e-Axle o mocy 80 kW - w jego skład wchodzą silnik, przekładnia oraz moduł jednostki sterującej (rozwiązanie znane z elektrycznego Lexusa RZ). Łącznie taki system zapewnia kierowcy 371 KM mocy i za jednym zamachem tworzy elektryczny napęd na cztery koła Direct4.

Lexus RX 500h, tylna oś skrętna zwiększa zwrotność, opinia o osiągach

Na drodze RX 500h ma temperament auta sportowego. Od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy, a to już blisko osiągów takich aut, jak Toyota GR Supra czy GR Yaris. I właśnie ze względu na wysokie możliwości Lexus na przedniej osi stosuje stałe zaciski hamulcowe z przeciwstawnymi tłoczkami oraz układ skrętnych tylnych kół (Dynamic Rear Stearing), który automatycznie dopasowuje kąt ich wychylenia maksymalnie o 4 stopnie. Przy niskich prędkościach koła tylne skręcają przeciwnie do kół przednich - wówczas manewrowanie prawie 5-metrowym SUV-em jest bajecznie proste (RX może też zaparkować zdalnie z poziomu aplikacji w telefonie). Na trasie szybkiego ruchu koła tylnej osi odchylają się w tym samym kierunku co przedniej. To w połączeniu z elektrycznym napędem 4x4 Direct4 sprawia, że RX 500h potrafi, jak mało który SUV, utrzymywać kontakt z kierowcą, angażować i dawać frajdę z lekkiego prowadzenia. Lepsze panowanie nad autem zapewnia też układ kierowniczy, dający pewniejsze wyczucie kół niż dotąd. Przez łuki – mimo symbolicznego wychylenia karoserii – przemyka zwinnie, posłusznie, przewidywalnie.

RX 500h imponuje kulturą pracy, dynamiką i elastycznością 371 KM z turbo. Przy dynamicznej jeździe komputer wskazał ciut ponad 10 l/100 km, autostradowe prędkości podsumował wynikiem na poziomie 8 l/100 km, ale już spokojna podróż "zbija" zużycie paliwa do 6 l/100 km - to o 2 l mniej niż deklaruje producent. Jak widać nawet mocna hybryda skrywa oszczędny charakter.

Lexus RX 350h zamiast modelu Lexus 300h i silników Diesla, jakie spalanie?

Pozostali zamawiający postawili na bazowy model RX 350h. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 245 KM mocy i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 s. Zużycie benzyny na poziomie niecałych 7 l na 100 km przy tej wielkości auta trzeba uznać za oszczędne. Nic dziwnego, że producent przedstawia go jako dobrą alternatywę dla konkurencyjnych aut z mniejszymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu RX-a. Dobre maniery jednak idą w kąt po przełączeniu w tryb sport lub redukując przełożenia łopatkami przy kierownicy. Wtedy dwutonowy RX 350h z seryjnym napędem na cztery koła E-Four popisuje się temperamentem. Wprawdzie daleko mu do turbo RX 500 h, ale ten 245-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Wersja RX 350h ma też coś wspólnego z topową odmianą RX 500h. To nowa bipolarna bateria niklowo-wodorkowa (Ni-MH). W porównaniu z baterią stosowaną w schodzącym RX 450h, nowy akumulator ma mniejszą liczbę ogniw (216 a nie 240), ale osiąga takie same parametry. Bateria ma wydajny układ chłodzenia i została zainstalowana pod tylnymi siedzeniami, dzięki czemu nie ogranicza przestrzeni w kabinie, ani w bagażniku.

Lexus RX najczęściej kupowany w trzech bogatych wersjach wyposażeniowych

Pierwsze zamówienia nowego RX pokazują też, że Polacy najchętniej wybierają najlepiej wyposażone auta. Najwięcej osób zdecydowało się na wersję Prestige z pakietem Technology. Takie auto w standardzie oferuje tapicerkę ze skóry naturalnej, 21-calowe alufelgi, reflektory w technologii Full-LED, trzystrefową klimatyzację, podgrzewaną kierownicę z elektryczną regulacją, podgrzewane i wentylowane fotele przednie z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach, inteligentny kluczyk, elektroniczne klamki z układem Safe Exit Assist oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika sterowaną ruchem nogi. Auto ma 14-calowy ekran nowego systemu multimedialnego Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, inteligentnym asystentem głosowym Lexus Concierge oraz 12 głośnikami, a także możliwość aktualizacji online oraz 4-letni darmowy pakiet transmisji danych. Apple CarPlay obsługiwany jest bezprzewodowy, Android Auto (kabel), a wybranymi funkcjami można sterować zdalnie z telefonu przy pomocy aplikacji Lexus Link. Standardem jest pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 3 (czujniki parkowania z funkcją samoczynnego zatrzymania, system monitorowania martwego pola, system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu). Pakiet Technology wydłuża listę bajerów o 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie, kamerę cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni, nastrojowe oświetlenie kabiny oraz rozszerzony zestaw systemów bezpieczeństwa z asystentem wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu oraz systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu auta.

RX 350h i RX 450h+ w wersji Prestige z szybkim terminem odbioru

W salonach Lexusa dostępne są modele RX 350h i RX 450h+ w wersji Prestige z bardzo krótkim czasem oczekiwania na zamówione auto. Lexus RX 350h Prestige kosztuje od 384 900 zł, a RX 450h+ w tej samej wersji to koszt 444 900 zł.

Lexus RX nowej generacji, cennik i 10 konfiguracji do wyboru

Wersja Lexus RX 350h Lexus RX 450h+ Lexus RX 500h Elegance 352 900 zł 412 900 - Business 362 900 422 900 - Prestige 384 900 444 900 - F Sport Edition - - 470 990 F Sport - - 490 900 Omotenashi 427 900 487 900 -

Lexus RX 350h, RX 450+ i RX 500h (dane techniczne, osiągi, pojemność bagażnika)

WERSJE RX 350h RX 450h+ RX 500h Typ HEV PHEV HEV Silnik 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy 2,4-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy z turbodoładowaniem Typ baterii Niklowo-wodorkowa Litowo-jonowa Niklowo-wodorkowa Moc maksymalna (KM/kW) 250/184 309/227 371/273 Przekładnia Hybrydowa Hybrydowa 6-biegowa, automatyczna Napęd 4x4 E-Four E-Four DIRECT4 Przyspieszenie 0-100 km/h 7,9 s 6,5 s 6,2 s Zużycie paliwa (WLTP - l/100km) 6,3-6,6 1,1-1,2 8-8,3 Pojemność bagażnika 612 l 612 l 612 l

Lexus RX nowej generacji kontra stary RX, zobacz różnice