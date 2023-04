Reklama

Lexus w Polsce słynie z modeli SUV. RX, NX i UX to najpopularniejsze auta japońskiej marki. Jednak już niebawem na rynku pojawi się nowy obiekt pożądania. Samochód jakiego firma jeszcze nie miała w swojej ofercie w Europie i w Polsce. To nie będzie kolejny SUV, crossover czy limuzyna. O jakie auto chodzi?

Nowy Lexus LM wjedzie do ligi minivanów, czyli kategorii wymierającej. Jednak Japończycy właśnie w znikomej konkurencji widzą swoją siłę. Szczególnie, że LM ma rozpieszczać komfortem ekskluzywnego wnętrza. Żeby nie było, że to odgrzewany kotlet znany z rynków Azji (na zdjęciach). Do nas nadciąga LM zupełnie nowej generacji i w nowym stylu - zapowiada go pierwsza fotografia tylnej części sylwetki. Ale po kolei…

Lexus LM wjeżdża do Polski, co to za samochód?

Bazą Lexusa LM najpewniej będzie najnowsza modułowa platforma GA-K. Z tej architektury korzysta już Lexus RX i NX oraz sedan ES, a jej skalowalność pozwoli w przypadku LM zapewnić niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Producent wprowadzi na rynek konfigurację 4-osobową z osobnymi fotelami oraz 7-miejscową.

Lexus LM z wnętrzem 4-osobowym i 46-calowym ekranem

Zwłaszcza Lexus LM w wersji 4-osobowej za odsuwanymi automatycznie drzwiami będzie imponował rozmachem i komfortem klasy biznes znanym z prywatnych awionetek. Nieoficjalnie wiadomo, że przedział pasażerski (a raczej luksusowy salon) od szoferki oddzieli specjalna szyba. Do tego w obawie przed wścibskim uchem kierowcy o prywatność rozmów zadba specjalny system wygłuszający. Podróżujący dostaną też ogromny ekran - niektóre źródła mówią o przekątnej sięgającej 46 cali!

Lexus LM 350h jak RX 350h, czyli cicha hybryda z silnikiem 2.5

Wreszcie napęd. Można spodziewać się, że w tego typu aucie Lexus postawi na płynne osiągi i cichą pracę. A tu naturalnym kandydatem jest zmodernizowany układ hybrydowy 4. generacji znany z nowego RX 350h. W SUV-ie duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 245 KM mocy. System wykorzystuje również nową, bipolarną baterię niklowo-wodorkową (Ni-MH), którą charakteryzuje wydajne chłodzenie.

Lexus LM lepszy niż Mercedes klasy V?

Nowy model pod nazwą Lexus LM 350h będzie rywalizować z Mercedesem klasy V. Tyle, że w przeciwieństwie do niemieckiego auta wszelkie bajery związane z komfortem japoński producent zrobił sam. By klasę V podnieść do podobnego standardu trzeba wstawić auto do jednej z wyspecjalizowanych firm zewnętrznych, jak np. śląski Carlex Design.