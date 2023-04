Reklama

Lexus LM powiększa rodzinę najbardziej wyrafinowanych samochodów japońskiej marki. Litera "L" w nazwie modelu świadczy o szlachetnym pozycjonowaniu. Stąd LM, który łączy komfort limuzyny z nadwoziem minivana, będzie nowym obiektem pożądania obok sedana LS oraz coupe i kabrio linii LC.

LM jest też czwartym autem z serii odmładzającej wizerunek Lexusa. Przypominamy, że pierwszy był aktualny NX, następnie większy RX piątej generacji i elektryczny RZ. Każdy powstał na zupełnie nowej platformie, która otworzyła drogę do wprowadzenia innowacyjnych napędów i technologii. Czym będzie kusić Lexus LM?

Lexus LM 350h wjeżdża do Polski, co to za samochód?

Na pewno rozmachem ponad 5-metrowej sylwetki, hojnym wyposażeniem, wygodami i właściwościami jezdnymi. Lexus LM powstał od początku do końca jako oddzielny model osobowy. Jego bazą jest najnowsza modułowa platforma GA-K. Z tej architektury korzysta już Lexus RX i NX oraz sedan ES, a jej skalowalność pozwoliła w przypadku LM zapewnić niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Taka konstrukcja pozwoliła również obniżyć środek ciężkości, stąd LM ma prowadzić się stabilnie niczym limuzyna. Dodatkowo przy opracowaniu kabiny ludzie Lexusa konsultowali się z producentami prywatnych odrzutowców oraz najbogatszymi klientami. Efektem są dwie konfiguracje do wyboru - 4-osobowa z osobnymi fotelami oraz 7-miejscowa.

Lexus LM w wersji 4-osobowej, wyposażenie (WIDEO)

Najbardziej wytworny Lexus LM z 4-miejscową kabiną w drugim rzędzie oferuje dwa fotele z osobnym sterowaniem. Wyróżnikiem tej wersji jest również przegroda, która oddziela kierowcę od przestrzeni pasażerskiej. W tej ściance zabudowano 48-calowy wyświetlacz HD oraz szklany panel, który można przyciemniać. Na pokładzie gra 23-głośnikowy system audio Mark Levinson 3D Surround Sound, a zmyślny układ Lexus Climate Concierge wykorzystuje sensory do ustawienia odpowiedniej temperatury. LM jest także pierwszym samochodem, który oferuje asystenta głosowego reagującego na komendy wydawane przez pasażerów tylnych foteli.

Lexus LM i lotnicze fotele dla pasażerów

Same fotele to popis sztuki inżynierskiej. Zaprojektowano je tak, by zminimalizować kołysanie głów pasażerów. Podczas hamowania odchylają się zapobiegając wysunięciu człowieka z siedziska. Boczki pomagają utrzymać prostą sylwetkę i wyprostowaną miednicę. Wydłużone zagłówki dbają o komfort nie tylko szyi, ale przede wszystkim górnej partii pleców. W wersji czteroosobowej fotele podróżnych dają się rozkładać do pozycji leżącej podobnie jak w lotniczych fotelach z pierwszej klasy. Oprócz elektrycznej regulacji, podgrzewania i wentylacji siedzenia skrywają jeszcze czterostopniowe pneumatyczne podparcie odcinka lędźwiowego. A tymi wszystkimi udogodnieniami można sterować przez dotykowy panel w podłokietniku.

Lexus zadbał też o zminimalizowanie przyczyn choroby lokomocyjnej, którą może wywołać czytanie czy korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie jazdy. Dlatego szyby są maksymalnie duże. Dodatkowo zastosowano okna dachowe, a pasażerowie tylnych rzędów mają dobrą widoczność przez przednią szybę. Do tego jest jeszcze pionierski tryb jazdy Rear Seat Comfort, który dopasowuje ustawienia zawieszenia, rozkład momentu obrotowego oraz tłumi nadmierne wibracje. O wygodę pasażerów dbają także układ wspomagania hamowania Automatic Smart Stop, system Pitch Control oraz adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sile tłumienia (AVS).

Lexus LM ze specjalnym wycieszeniem kabiny

Cisza jest równie ważna co przestronność. Jednak Lexus nie chciał głuchej ciszy znanej ze studiów nagraniowych czy pomieszczeń dźwiękoszczelnych, a naturalnej ciszy jak np. panuje w domu nocą. Stąd cała konstrukcja LS jest uszczelniona, a prześwity między drzwiami i metalowymi elementami są minimalne. We wnętrzu działa system Active Noise Control, który w trakcie jazdy przesyła fale dźwiękowe w przeciwnych fazach przez głośniki, redukując gromadzenie się hałasu o niskiej częstotliwości. Do tego w czteromiejscowym LM zastosowano pięciowarstwową podsufitkę, która nie pochłania dźwięku, co ułatwia prowadzenie rozmowy. Także przegroda ma grubszą izolację akustyczną (o 40 proc.) – to dla prywatności rozmów przed wścibskim uchem kierowcy.

Lexus LM i lodówka na szampana to nie wszystko

Lexus LM w czteromiejscowym wnętrzu ma szereg ukrytych technologii. Tu wiele funkcji jest rozmieszczonych dyskretnie, niemal wtopionych w konstrukcję auta jak np. rozkładane stoliki, bezprzewodowe ładowarki, schowki, złącza, lampki do czytania czy lusterka. W środkowej przegrodzie między fotelami po lewej i prawej stronie lodówki znajdują się również osobne schowki. Obok przesuwanych drzwi umieszczono uchwyt na parasol. Wnętrze LM to tapicerka ze skóry L-anilinowej z kontrastującą lamówką, czy wykończenie z drewna w kształcie charakterystycznej japońskiej jodełki stworzone w technologii druku 3D.

Też chciałbyś być kierowcą Lexusa LM?

Kierowca, jak to w Lexusach nowej ery, nie będzie pokrzywdzony. Kokpit powstał z topowych materiałów. Kierownica w bardziej pionowej pozycji jest bliżej szofera, dokładnie dobrano też ułożenie pedałów oraz podnóżka. W manewrowaniu tym ponad 5-metrowym wozem pomaga cyfrowe lusterko wsteczne i system kamer panoramicznych 360 stopni.

Lexus LM 350h to cicha hybryda z napędem 4x4

Wreszcie napęd. W Europie Lexus LM będzie dostępny w wersji LM 350h z 2,5-litrowym napędem hybrydowym. To układ znany z modeli NX 350h oraz RX 350h. Jego łączna moc maksymalna wynosi 250 KM, a maksymalny moment obrotowy to 239 Nm. Rozwiązanie wykorzystuje również nową, bipolarną baterię niklowo-wodorkową (Ni-MH), którą charakteryzuje wydajne chłodzenie.

Do tego standardem jest napęd na cztery koła E-FOUR ze zwiększonym poziomem przekazywania momentu obrotowego na tylną oś. System może rozdzielać napęd między przodem a tyłem w proporcjach od 100:0 do 20:80.

Lexus LM 350h i dane techniczne

NAPĘD (Europa) Lexus LM 350h Silnik 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy system hybrydowy Pojemność silnika (cm3) 2487 Norma emisji spalin Euro 6d Moc maksymalna (KM/kW) 250/184 Maks. moment obr. (Nm przy obr./min) 239 przy 4300-4500 Przekładnia e-CVT Napęd 4x4 E-FOUR Prędkość maksymalna (km/h) 190

Lexus LM i wyposażenie seryjne

LM od modeli NX, RX i RZ podkradł najnowszą generację pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +. A to oznacza, że jest w stanie zidentyfikować ryzyko kolizji w większej liczbie sytuacji drogowych oraz pomóc uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutki. Kamera systemu Driver Monitor cały czas kontroluje skupienie kierowcy, a gdy ten nie zareaguje na ostrzeżenia, auto zatrzyma się i uruchomi system eCall. Wszystkie drzwi w Lexusie LM, także te przesuwane, wyposażone są w elektroniczne klamki z systemem Safe Exit Assist, który pomaga uniknąć zderzenia podczas wysiadania z auta, gdy z tyłu nadjeżdża inny pojazd.

Lexus LM może być także wyposażony w rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa, który obejmuje asystenta zmiany pasa ruchu (LCA), który umożliwia automatyczną zmianę pasa ruchu na autostradzie oraz układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA), który alarmuje kierowcę o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony. Dzięki technologii over-the-air oprogramowanie samochodu może zostać zaktualizowane zdalnie, bez konieczności wizyty w serwisie.

Lexus LM 350h, kiedy w Polsce i jaka cena?

Lexus LM 350h będzie rywalizować z Mercedesem klasy V. Tyle, że w przeciwieństwie do niemieckiego auta wszelkie bajery związane z komfortem japoński producent zrobił sam. By klasę V podnieść do przynajmniej podobnego standardu trzeba wstawić auto do jednej z wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

Cena? Samochód w Polsce będzie dostępny od jesieni w 2023 roku. Lexus LS 500h kosztuje od 550 tys. zł, LC coupe to wydatek przynajmniej 668 tys. zł. Można zakładać, że nowy Lexus LM 350h będzie wyceniony tak, by nie urągać swoim nowym właścicielom.

Lexus LM, dane techniczne, wymiary