Lexus LM powiększa w rodzinę najbardziej wyrafinowanych samochodów japońskiej marki. Litera "L" w nazwie modelu świadczy o szlachetnym pozycjonowaniu. Stąd LM, który łączy komfort limuzyny z nadwoziem minivana, chce być nowym obiektem pożądania obok sedana LS.

W tym pojedynku LS to twardy zawodnik. Ma na karku ponad 30 lat doświadczeń, od niego zaczęła się historia Lexusa w 1989 roku. Jako najdłużej produkowany samochód tej marki w obecnej piątej generacji tanio skóry nie sprzeda, a w wersji na 2023 rok zyskał cyfrowe nowinki. Oba modele różnią się nie tylko nadwoziem. Ale po kolei…

Lexus LM czy Lexus LS 2023? To różne światy

Lexus LM powstał od początku do końca jako oddzielny model osobowy. Jego bazą jest najnowsza modułowa platforma GA-K. Z tej architektury korzysta już Lexus RX i NX oraz sedan ES, a jej skalowalność pozwoliła w przypadku LM zapewnić niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Taka konstrukcja pozwoliła również obniżyć środek ciężkości, stąd LM ma prowadzić się stabilnie niczym limuzyna. Dodatkowo przy opracowaniu kabiny ludzie Lexusa konsultowali się z producentami prywatnych odrzutowców oraz najbogatszymi klientami. Efektem są dwie konfiguracje do wyboru - 4-osobowa z osobnymi fotelami oraz 7-miejscowa.

Lexus LM w wersji 4-osobowej, wyposażenie

Najbardziej wytworny Lexus LM z 4-miejscową kabiną w drugim rzędzie oferuje dwa fotele z osobnym sterowaniem – to samochód stworzony z myślą o zatrudnieniu szofera do wożenia VIP-ów. I właśnie ten wariant może stanowić alternatywę dla limuzyny LS.

Wyróżnikiem tej wersji LM jest również przegroda, która oddziela kierowcę od przestrzeni pasażerskiej. W tej ściance zabudowano 48-calowy wyświetlacz HD oraz szklany panel, który można przyciemniać. Na pokładzie gra 23-głośnikowy system audio Mark Levinson 3D Surround Sound, a zmyślny układ Lexus Climate Concierge wykorzystuje sensory do ustawienia odpowiedniej temperatury. LM jest także pierwszym samochodem, który oferuje asystenta głosowego reagującego na komendy wydawane przez pasażerów tylnych foteli.

Lexus LM i lotnicze fotele dla pasażerów

Same fotele to popis sztuki inżynierskiej. Zaprojektowano je tak, by zminimalizować kołysanie głów pasażerów. Podczas hamowania odchylają się zapobiegając wysunięciu człowieka z siedziska. Boczki pomagają utrzymać prostą sylwetkę i wyprostowaną miednicę. Wydłużone zagłówki dbają o komfort nie tylko szyi, ale przede wszystkim górnej partii pleców. W wersji czteroosobowej fotele podróżnych dają się rozkładać do pozycji leżącej podobnie jak w lotniczych fotelach z pierwszej klasy. Oprócz elektrycznej regulacji, podgrzewania i wentylacji siedzenia skrywają jeszcze czterostopniowe pneumatyczne podparcie odcinka lędźwiowego. A tymi wszystkimi udogodnieniami można sterować przez dotykowy panel w podłokietniku.

Lexus zadbał też o zminimalizowanie przyczyn choroby lokomocyjnej, którą może wywołać czytanie czy korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie jazdy. Dlatego szyby są maksymalnie duże. Dodatkowo zastosowano okna dachowe, a pasażerowie tylnych rzędów mają dobrą widoczność przez przednią szybę. Do tego jest jeszcze pionierski tryb jazdy Rear Seat Comfort, który dopasowuje ustawienia zawieszenia, rozkład momentu obrotowego oraz tłumi nadmierne wibracje. O wygodę pasażerów dbają także układ wspomagania hamowania Automatic Smart Stop, system Pitch Control oraz adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sile tłumienia (AVS).

Lexus LM ze specjalnym wycieszeniem kabiny

Cisza jest równie ważna co przestronność. Jednak Lexus nie chciał głuchej ciszy znanej ze studiów nagraniowych czy pomieszczeń dźwiękoszczelnych, a naturalnej ciszy jak np. panuje w domu nocą. Stąd cała konstrukcja LS jest uszczelniona, a prześwity między drzwiami i metalowymi elementami są minimalne. We wnętrzu działa system Active Noise Control, który w trakcie jazdy przesyła fale dźwiękowe w przeciwnych fazach przez głośniki, redukując gromadzenie się hałasu o niskiej częstotliwości. Do tego w czteromiejscowym LM zastosowano pięciowarstwową podsufitkę, która nie pochłania dźwięku, co ułatwia prowadzenie rozmowy. Także przegroda ma grubszą izolację akustyczną (o 40 proc.) – to dla prywatności rozmów przed wścibskim uchem kierowcy.

Lexus LM i lodówka na szampana to nie wszystko

Lexus LM w czteromiejscowym wnętrzu ma szereg ukrytych technologii. Tu wiele funkcji jest rozmieszczonych dyskretnie, niemal wtopionych w konstrukcję auta jak np. rozkładane stoliki, bezprzewodowe ładowarki, schowki, złącza, lampki do czytania czy lusterka. W środkowej przegrodzie między fotelami po lewej i prawej stronie lodówki znajdują się również osobne schowki. Obok przesuwanych drzwi umieszczono uchwyt na parasol. Wnętrze LM to tapicerka ze skóry L-anilinowej z kontrastującą lamówką, czy wykończenie z drewna w kształcie charakterystycznej japońskiej jodełki stworzone w technologii druku 3D.

Lexus LM 350h to cicha hybryda z napędem 4x4

Wreszcie napęd. W Europie Lexus LM będzie dostępny w wersji LM 350h z 2,5-litrowym napędem hybrydowym. To układ znany z modeli NX 350h oraz RX 350h. Jego łączna moc maksymalna wynosi 250 KM, a maksymalny moment obrotowy to 239 Nm. Rozwiązanie wykorzystuje również nową, bipolarną baterię niklowo-wodorkową (Ni-MH), którą charakteryzuje wydajne chłodzenie. Do tego standardem jest napęd na cztery koła E-Four ze zwiększonym poziomem przekazywania momentu obrotowego na tylną oś. System może rozdzielać napęd między przodem a tyłem w proporcjach od 100:0 do 20:80.

Lexus LM i wyposażenie seryjne

LM od modeli NX, RX i RZ podkradł najnowszą generację pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +. A to oznacza, że jest w stanie zidentyfikować ryzyko kolizji w większej liczbie sytuacji drogowych oraz pomóc uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutki. Kamera systemu Driver Monitor cały czas kontroluje skupienie kierowcy, a gdy ten nie zareaguje na ostrzeżenia, zatrzyma się i uruchomi system eCall. Wszystkie drzwi w Lexusie LM, także te przesuwane, wyposażone są w elektroniczne klamki z systemem Safe Exit Assist, który pomaga uniknąć zderzenia podczas wysiadania z auta, gdy z tyłu nadjeżdża inny pojazd.

Lexus LM jako 4-miejscowy samochód dla VIP-ów, cena w Polsce?

4-miejscowy Lexus LM w drugim rzędzie to elektrycznie regulowane fotele VIP z rozszerzoną funkcją masażu, wentylacją i podgrzewaniem. Można je rozłożyć do pozycji leżącej, są też wysuwane i rozkładane stoliki. Przestrzeń pasażerską oddziela elektrochromatycznie przyciemniana i opuszczana przegroda. 48-calowy ekran z wyjściem HDMI pozwala dzielić obraz na dwa niezależne widoki. Lista obejmuje również 23-głośnikowy system audio Mark Levinson, bezprzewodową ładowarkę do telefonów w drugim rzędzie siedzeń, schowek z lodówką, gniazdo 220V. Ponadto klimatyzacja automatyczna przestrzeni pasażerskiej ma czujnik IR, który pozwala dobrać odpowiednią temperaturę. Standardem jest też cyfrowy kluczyk. Podobnie jak w wersji 7-miejscowiej boczne i tylne szyby są przyciemniane, jest też dach panoramiczny. Lexus LM w wersji 4-osobowej kosztuje od 729 900 zł.

Lexus LS 2023 kontra Lexus LM? Sedan alternatywą

Godną alternatywą dla tej salonki na kołach jest Lexus LS. To ponad 5,2 m luksusu opakowanego w karoserię eleganckiego sedana. Obecna 5. już generacja tej limuzyny kontynuuje najlepsze tradycje modelu, który dał początek japońskiej marce.

Przekroczenie progu nowego LS jest jak przepustka do świata totalnej cyfryzacji. Umieszczony na wysokości wzroku 12,5-calowy ekran dotykowy stacji Lexus Link Pro prezentuje najnowsze osiągniecia firmy w dziedzinie multimediów. System zaskakuje czasem reakcji (działa o 3,6 razy szybciej niż poprzednik) i jakością prezentowanych grafik. Sterowanie głosowe obsługuje także klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.

Nowy system daje dostęp do nawigacji w chmurze, która wykorzystuje zawsze aktualne informacje o ruchu drogowym, wypadkach i zdarzeniach na drodze, a jednocześnie ma dostęp m.in. do informacji o stacjach paliw. W razie przerwania łączności internetowej będzie nadal pokazywał trasę, korzystając z pobranych wcześniej danych. Komendy systemu nawigacji są przekazywane zrozumiałymi, intuicyjnymi komunikatami, jak np. „za stacją benzynową skręć w prawo”. Rozwiązanie zapewnia także dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym (over-the-air OTA). Wykorzystując moduł DCM pojazdu z kartą SIM, Lexus LS może zapewnić automatyczne "odnawianie" oprogramowania przez internet. To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać z kanapy, bez potrzeby jazdy do serwisu. Nowy soft poprawi możliwości systemu multimedialnego, układów elektronicznych czy klimatyzacji i wielu innych. Po latach samochód może mieć nawet lepsze parametry niż na początku. W krajach Europy Środkowej i Zachodniej Lexus zapewnia też czteroletnią transmisję danych w cenie auta. Dzięki temu korzystanie ze wszystkich funkcji systemu multimedialnego nie kosztuje.

Wybranymi funkcjami Lexusa LS 500h można też sterować zdalnie. Przy pomocy aplikacji Lexus Link można uruchomić podgrzewanie przedniej szyby, otwierać lub zamykać auto, uruchomić światła awaryjne, a także uruchomić ogrzewanie kabiny i podgrzewanie kierownicy. Aplikacja daje też możliwość analizy stylu jazdy i podpowiada, jak najefektywniej korzystać z napędu hybrydowego.

Lexus LS 2023 i koniec gładzika oraz płyty CD

Wraz z zastosowaniem nowego systemu multimedialnego przeprojektowano wnętrze. Zniknął touchpad oraz wejście na płyty CD, a pojawiły się przyciski do obsługi podgrzewania i wentylacji foteli przednich, ogrzewania kierownicy oraz obsługi rolety tylnej szyby. Są też dodatkowe przyciski do obsługi asystenta parkowania oraz ustawień foteli. Przy podłokietniku pojawił się schowek na telefon, a w samym podłokietniku są teraz porty USB-A i USB-C oraz gniazdo zapalniczki. Z tyłu zastosowano dwa porty USB-C.

Lexus LS 500h to hybryda mocniejsza niż Lexus LM 350h

Lexus LS 500h pod karoserią skrywa napęd hybrydowy Multistage Hybrid z 3,5-litrowym silnikiem V6. Łączna moc układu wynosi 359 KM i jest przenoszona na wszystkie koła przy pomocy napędu 4x4 E-Four z mechanizmem różnicowym Torsen. Lexus LS przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,5 sekundy, a średnie zużycie paliwa wynosi od 9,3 l/100 km. Czyli LS jest mocniejszy i szybszy od 250-konnego LM 350h. Komfortowe i bezpieczne prowadzenie gwarantuje pneumatyczne zawieszenie. Standardem w Lexusie LS są 20-calowe alufelgi. Z palety 12 kolorów wyróżnia się lakier Lunar Silver, który zmienia ton swojej barwy zależnie od pory dnia i kąta, pod którym ogląda się samochód.

Lexus LS 500h i ceny oraz wyposażenie w Polsce?

Cztery wersje wyposażenia – Elegance, F SPORT, Prestige i Omotenashi różnią się między sobą nie tylko kolorystyką, ale też pokryciem foteli, wykończeniem drzwi oraz elementami ozdobnymi. Dodatkowo, do wersji Omotenashi można zamówić pakiet Kiriko z elementami ozdobnymi ze szlifowanych kryształów lub pakiet Haku, który łączy tkaninę Nishijin z panelami Haku. Ponadto, w gamie modelu LS dostępna jest również opcja wykończenia z laserowo ciętym i wypalanym drewnem naturalnym, tzw. Laser Cut Special Ash Open Pore.

Lexus LS 500h kosztuje w Polsce od 550 tys. zł w wersji Elegance. Topowa odmiana Omotenashi może równać się cenowo z LM – startuje od kwoty 659 tys. zł.