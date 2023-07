Reklama

Lexus LBX to najnowsza propozycja japońskiej marki w segmencie kompaktowych crossoverów klasy premium. Auto oficjalne zostało przedstawione na początku czerwca, a start seryjnej produkcji zapowiadany jest na koniec tego roku. Tymczasem już teraz firma uruchomiła przedsprzedaż swojego najmniejszego modelu w Polsce i obiecuje, że zamówione egzemplarze trafią do klientów w pierwszym kwartale 2024 roku.

Nowy Lexus LBX zapewnia klientom dużą swobodę wyboru wersji wyposażeniowych i kolorystycznych i dostępny będzie z układem hybrydowym piątej generacji z silnikiem 1.5 o mocy 136 KM, w tym napędem przekazywanym na przednie koła lub systemem E-Four, w którym napędzane są obydwie osie. Jak wygląda szczegółowa specyfikacja LBX-a na naszym rynku.

Lexus LBX – sześć pakietów wyposażeniowych

Lexus mocno podkreśla, że jego crossover ma dopasować się do stylu życia użytkownika i jego preferencji, stąd w gamie bogaty wybór różnych wariantów wykończeniowych i kolorystycznych. W przedsprzedaży można zamówić więc LBX-a w jednym z sześciu pakietów wyposażenia, 9 kolorach nadwozia oraz ośmiu odmianach dwukolorowych z czarnym dachem.

Lexus LBX – co w podstawie

Cennik auta otwiera kwota 149 900 zł. Dostaniemy za nią hybrydę 1.5 o mocy systemowej 136 KM i momencie 185 Nm, który trafia na przednie koła za pośrednictwem automatycznej, bezstopniowej skrzyni CVT. Standard wyposażenia w tej wersji obejmuje m.in.: dwustrefową klimatyzację automatyczną, elektroniczne klamki, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, kamerę cofania, system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowym wyświetlaczem, nawigacją w chmurze, łącznością ze smartfonami przy pomocy Apple CarPlay (bezprzewodowo) i Android Auto (przewodowo), reflektory przednie Full LED L-Shape oraz najnowszy pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + 3, w skład którego wchodzi m.in. system ochrony przedzderzeniowej (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Do tego dochodzą 17-calowe alufelgi.

W ramach opcji dla tego wariantu oferowany jest za 13 000 zł pakiet Comfort, w którym znajdziemy: podgrzewane fotele przednie, elektryczną regulację podparcia lędźwiowego fotela kierowcy, czujniki parkowania z funkcją samoczynnego zatrzymania, spryskiwacz kamery cofania, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka, inteligentny kluczyk, bezprzewodową ładowarkę indukcyjną do telefonu, po dwa wejścia USB z przodu i tyłu auta, a także pakiet systemów bezpieczeństwa rozszerzony o układ monitorujący martwe pole w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), system monitorowania kierowcy (PCS+D), system zapobiegający otwarciu drzwi w razie ryzyka kolizji (SEA) oraz tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania (FHL).

Lexus LBX Elegant od 167 900 zł

W tym tym wariancie Lexus stawia na podkreślenie wyglądu modelu. Standard obejmuje więc 18-calowe alufelgi z połyskiem, dziewięć lakierów do wyboru, a we wnętrzu tapicerkę ze skóry syntetycznej w kolorach Ammonite Sand lub Dark Forest. W ramach opcji można zamówić czarną tapicerkę ze skóry syntetycznej z perforacją i czerwonymi przeszyciami. Seryjne są za to: podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele typu Sporty, fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, a fotel pasażera regulowany jest na wysokość. Auto ma czujniki deszczu i zmierzchu, czujniki parkowania, kamerę cofania ze spryskiwaczem, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne oraz jednokolorowe oświetlenie nastrojowe ambient. Pakiet bezpieczeństwa zawiera również system monitorujący martwe pole w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), monitorowanie kierowcy (PCS+D), system zapobiegający otwarciu drzwi w razie ryzyka kolizji oraz tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania (FHL).

Za LBX-a Elegant trzeba zapłacić minimum 167 900 zł w wersji z napędem na przód oraz 189 900 zł z napędem E-Four.

Lexus LBX Emotion od 171 900 zł

Ten pakiet wyróżnia dwukolorowe malowanie nadwozia, 18-calowe alufelgi z maszynowym wykończeniem i tapicerka ze skóry syntetycznej z perforacją i czerwonymi przeszyciami. Pozostałe elementy wyposażenia są identyczne z odmianą Elegant. Ceny Emotion zaczynają się od 171 900 zł za przednionapędówkę i od 193 900 za odmianę z E-Four.

Zarówno do Eleganta, jak i Emotion można dokupić za 12 000 zł pakiet Tech, w skład którego wchodzą: 12,3-calowy wirtualny kokpit, elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika, system nanoe X, inteligentny kluczyk oraz po dwa wejścia USB z przodu i z tyłu kabiny.

Lexus LBX Relax od 188 900 zł, Cool od 192 900 zł

W przypadku tych odmian główny nacisk położony został na jeszcze wyższy poziom wyrafinowania. Dlatego już w standardzie wersji Relax znajdziemy tapicerkę z naturalnej skóry półanilinowej w kolorach Black lub Saddle Tan i 18-calowe alufelgi z lekkim połyskiem. Wersję Cool o bardziej dynamicznym charakterze wyróżnia dwukolorowe malowanie nadwozia (osiem wariantów do wyboru), przyciemniane szyby tylne oraz maszynowo wykończone 18-calowe felgi aluminiowe, a do wykończenia tapicerki zastosowano zamsz Ultrasuede w kolorystyce Black & Dark Grey z przeszyciami Copper.

LBX Relax z napędem na koła przednie kosztuje od 188 900 zł, a z napędem E-Four od 198 900 zł, a Cool odpowiednio od 192 900 i od 202 900 zł.

Warto podkreślić, że standard w obydwu odmianach obejmuje wszystkie elementy z poziomu Elegant lub Emotion z pakietem Tech, a dodatkowo oświetlenie ambientowe w 50 kolorach. W ramach opcji oferowane są pakiety: za 5000 zł Premium (adaptacyjne reflektory Full LED L-Shape AHS, LED-owe światła przeciwmgielne oraz funkcja doświetlania zakrętów), za 17 000 zł Advanced (13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system aktywnej kontroli dźwięku (ANC), system kamer panoramicznych z widokiem 360 stopni dookoła samochodu, asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu LCA, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu oraz kolorowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie i haptyczne przyciski na kole kierownicy).

Lexus LBX Original Edition od 209 900 zł

Ta limitowana wersja wieńczy gamę nowego Lexusa LBX. Dostępna jest tylko w czarnym lakierze lub w trzech dwukolorowych wariantach – Sonic Chrome, Sonic Copper oraz Dark Blue, które połączono z czarnym kontrastującym dachem. Original Edition wyróżniają dodatkowo matowe, 18-calowe alufelgi, dodatkowe listwy na zderzakach oraz tapicerka Ultrasuede połączoną ze skórą naturalną oraz grafitowymi przeszyciami. W standardzie wszystkie elementy z wariantu Cool wzbogacone o pakiety Premium i Advanced, ale bez systemu audio Mark Levinson.

Na topową odmianę LBX-a trzeba wyłożyć minimum 209 900 zł w przypadku wersji z napędem na przód i 219 900 zł z E-Four.