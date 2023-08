Reklama

Lexus UX gra w lidze miejskich crossoverów klasy premium. W Polsce idzie mu na tyle dobrze, że zalicza się do czołówki – to trzecie najpopularniejsze auto segmentu C-SUV Premium (15 proc. udziału). Co w kategorii zdominowanej przez niemieckich producentów można uznać za sukces. To tak, jakby Japończyk grał w czołowym klubie Bundesligi. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji…

Od stycznia do lipca na drogi wyjechało już ponad 1220 egzemplarzy tego auta. Czyli Lexus UX skusił o przeszło 40 proc. kierowców więcej niż przed rokiem. Gama obejmuje aż trzy rodzaje napędu: hybrydowy, elektryczny i spalinowy. Okazuje się jednak, że dni najtańszego silnika są już policzone i zostanie definitywnie skasowany z oferty, a wszystko ze względu na normy emisji nałożone przez UE.

Reklama

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0 znika z oferty, wszystko przez normy UE

Lexus UX 200 z klasycznym silnikiem 2.0 będzie produkowany do końca sierpnia 2023 roku. I tu ważna wiadomość dla osób szukających auta napędzanego tradycyjnie. Polski oddział japońskiej marki zdobył dodatkową pulę 2-litrowych UX-ów – to samochody wyprodukowane, dostępne od ręki i dobrej cenie. Na co mogą liczyć kierowcy?

Lexus UX 200 na pożegnanie w Polsce, od ręki i w dobrej cenie

Lexus UX po niedawnej modernizacji zyskał na wyglądzie i praktyczności. W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest nowy wyświetlacz przybliżony do kierowcy o 143 mm, dzięki czemu obsługa stałą się łatwiejsza. Ekran dotykowy zastąpił dotychczas stosowane rozwiązanie z touchpadem.

Nowy system multimedialny Lexus Link pracuje szybciej, jest bardziej intuicyjny i ma większą liczbę funkcji. Poszerzono też zakres działania pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, a także urozmaicono dostępne konfiguracje wnętrza.

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0 - wystarczająco szybki i oszczędny

Najtańszy UX 200 wykorzystuje wolnossący 2-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 173 KM i 204 Nm momentu obrotowego. To wartości zbliżone do jednostek o mniejszej pojemności z turbodoładowaniem, ale silnik Lexusa jest mniej skomplikowany i osiąga aż 40-proc. sprawność cieplną. Osiągi?

Spalinowy UX od zera do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy. Przyzwoicie jak na auto o masie 1,5 tony. Producent średnie zużycie benzyny podaje na poziomie 6,6 l/100 km.

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0 w trzech wersjach na pożegnanie

Lexus UX 200 w finałowej ofercie jest dostępny w wersjach Pure, Business z pakietem Techno i F Sport. Producent oferuje auta z rabatem 8 tys. zł od ceny podstawowej.

Lexus UX 200 Pure najtańszy, jakie wyposażenie?

Najtańszy Lexus UX 200 Pure standardowo oferuje ulepszone systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym, dotykowym ekranem, nawigacją w chmurze, asystentem głosowym, dwustrefową klimatyzacją oraz 17-calowe felgi aluminiowe. W tej wersji są dostępne dwa lakiery niemetaliczne oraz ciemna tapicerka foteli. Tak wyposażone auto kosztuje od 139 000 zł (o 500 zł taniej niż cena katalogowa). Lepiej wyglądają zniżki na dwie kolejne odmiany…

Lexus UX 200 Business z pakietem Techno taniej o 8 tys. zł

Z kolei Lexus UX 200 w wersji Business z pakietem Techno to większy wybór kolorów, w tym lakiery nakładane przy pomocy technologii sonicznej, oraz jedną z dwóch kolorystyk wnętrza. Wyposażenie standardowe odmianie obejmuje 18-calowe alufelgi, przyciemniane szyby, relingi dachowe, kamerę cofania i czujniki parkowania, czujnik deszczu, ładowarkę indukcyjną do smartfona, a także podgrzewane fotele i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. Dodatkowo wersja Business z pakietem Techno ma system monitorujący martwe pole w luserkach oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Taki samochód po odjęciu od ceny katalogowej 8 tys. zł kosztuje finalnie od 151 900 zł.

Lexus UX 200 F Sport Design+ i 5 tys. zł rabatu

UX 200 F Sport Design + w finałowej wersji z 2-litrowym silnikiem benzynowym kosztuje od d 161 900 zł, czyli o 5 tys. zł mniej niż cena regularna. Samochód w tej wersji może mieć dwukolorowe malowanie nadwozia, standardem jest pakiet stylistyczny F Sport, ładniejsze 18-calowe felgi aluminiowe F Sport oraz funkcja doświetlania zakrętów. Na pokładzie tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko (w trzech wariantach kolorystycznych). Do tego większy, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, 10 głośników z subwooferem, a także elektryczna regulacja kierownicy.

Najtańszy Lexus UX 200 Pure niemal w cenie najbogatszej wersji F Sport, 75 zł różnicy

Tak naprawdę to ostatni moment na zakup takiego auta, ponieważ niebawem cennik otworzy 2-litrowa hybryda, co oznacza wyższe ceny. Do tego Lexus UX 200 w wersji Business z pakietem Techno w leasingu konsumenckim Kinto One miesięcznie kosztuje tylko 30 zł więcej niż rata za bazową odmianę Pure. Topowy F Sport to różnica 75 zł wobec podstawowego wariantu. Jakim cudem lepiej wyposażony samochód jest niemal w tej samej cenie? Lexus taką różnicę tłumaczy wysoką wartością rezydualną auta (RV), czyli sumą, za którą można je sprzedać po kilku latach użytkowania. Im ona wyższa, tym niższa utrata wartości, czyli auto mniej będzie nas kosztować w całkowitym rozrachunku. Lexus UX bardzo dobrze trzyma cenę.

Lexus UX, dane techniczne, pojemność bagażnika, wymiary, przyspieszenie, spalanie

Masy i wymiary UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR Długość (mm) 4495 4495 4495 Szerokość (mm) 1840 1840 1840 Wysokość (mm) 1540 1540 1540 Rozstaw osi (mm) 2640 2640 2640 Liczba miejsc 5 5 5 Współczynnik oporu powietrza 0,33 0,33 0,33 Prześwit (mm) 160 160 160 Masa własna (kg) 1460 - 1540 1540 - 1620 1600 - 1680 Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1980 2110 2110 Pojemność bagażnika (l) 334 320 320 Pojemność zbiornika paliwa (l) 47 43 43 Silnik benzynowy UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR Pojemność skokowa (cm3) 1987 1987 1987 Liczba cylindrów/zaworów 4/16 4/16 4/16 Układ cylindrów rzędowy rzędowy rzędowy Max. moc [KM (kW) / obr./min.] 173 (127) / 6600 152 (112) / 6600 152 (112) / 6600 Max. moment obrotowy (Nm / obr./min.) 204 / 4400-4800 190 / 4400-5200 190 / 4400-5200 Silnik elektryczny UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR Typ silnika przedniego - Silnik z magnesem trwałym Silnik z magnesem trwałym Typ silnika tylnego - - Silnik indukcyjny Moc maksymalna silnika przedniego [KM (kW)] - 80 (109) 80 (109) Moc maksymalna silnika tylnego [KM (kW)] - - 5,3 (7) Maks. moment obrotowy silnika przedniego - 202 202 Maks. moment obrotowy silnika tylnego (Nm) - - 55 Bateria hybrydowa UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR Typ - Ni-MH Ni-MH Napięcie - 216 216 Liczba ogniw - 180 180 Łączna moc układu hybrydowego UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR KM - 184 184 Osiągi UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR Przyspieszenie 0-100 km/h 9,2 8,5 8,7 Prędkość maksymalna (km/h) 190 177 177 Zużycie paliwa UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR Średnie (l/100 km) 6,6-6,9 5,3-5,7 5,8-6,1 Rodzaj paliwa Benzyna min. 95 oktanów Benzyna min. 95 oktanów Benzyna min. 95 oktanów Poziom emisji UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR Emisja CO2 (g/km) 150-156 120-128 131-137 Norma emisji spalin WLTP WLTP WLTP Hamulce UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR Przód Tarcze wentylowane Tarcze wentylowane Tarcze wentylowane Tył Tarcze Tarcze Tarcze Zawieszenie UX 200 FWD UX 250h FWD UX 250h E-FOUR Przód Kolumna McPhersona Kolumna McPhersona Kolumna McPhersona Tył Wielowahaczowe Wielowahaczowe Wielowahaczowe